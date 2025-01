Vítkovičtí před plnou halou vyhořeli, proti Kladnu odešli s ostudou

Přemíra snahy? To nemůže být omluva Viditelně skleslý byl po porážce 2:5 s Kladnem vítkovický forvard Jan Hladonik. „Těžko se mi hledají slova. Uteklo nám to. V prvním střídání jsme dostali gól a celou první třetinu to bylo šílené,“ líčil 25letý hokejista. Vaši trenéři si po druhém inkasovaném gólu po osmi minutách hry vyžádali oddechový čas. Co vám na střídačce říkali?

Že to takhle nejde, že musíme makat a že je ještě spousta času. Snažili se nás povzbudit. Jenže vy jste brzy dostali třetí gól. Čím to? Přemíra snahy?

Nevím, jestli je to přemíra snahy. V naší situaci to není tak, že by se na to někdo vykašlal. Asi nás srazila psychika. Chyby možná pramení z přemíry snahy, ale to není omluva. Na zápas s Kladnem bylo vyprodáno. Překvapili vás fanoušci?

My si té podpory neskutečně vážíme. My jsme předtím sedmkrát prohráli, přesto přišlo devět tisíc lidí. Klobouk dolů. Co změnit, abyste příště už konečně vyhráli?

Všecko. Nezbývá nic jiného než makat a odvést maximum.