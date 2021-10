Pro nás jsou teď důležitější tři body než hra na krásu, přiznávají ve Vítkovicích

Znovu se však Vítkovičtí trápili, především v útoku. V odehraných 13 zápasech vstřelili pouze 22 branek, Kladno, které má o dva zápasy více, dalo 36 gólů a i v tabulce jednoznačně poslední Zlín jich dal 25.

„Holt máme v hlavách, že gólů moc nedáváme, proto hrajeme ze zajištěné obrany. Na pohled to určitě není nic hezkého, ale tabulka je neúprosná, nelítostná. Pro nás jsou teď důležitější tři body než hra na krásu,“ přiznal vítkovický útočník Jan Hruška, který už ve 2. minutě otevřel skóre, když v přesilovce dorazil puk po střele Rostislava Marosze.

Vítkovice čísla a zajímavosti 13 zápasů v sezoně zatím odehráli hokejisté Vítkovic, z nich pouze čtyři v domácím prostředí.

22 gólů dokázali Vítkovičtí vstřelit v nynějším extraligovém ročníku, obdrželi jich 36.

„My si nemůžeme nechat utéct první třetinu. Přijedeme den předem, ale hrajeme, jako bychom právě vystoupili z autobusu. Vítkovice nám utekly a my jsme to pak marně doháněli,“ zlobil se kladenský bek Marek Baránek.

„Přesně takový vstup do domácích zápasů si představujeme,“ pochvaloval si naopak trenér Vítkovic Miloš Holaň. „Pomohli jsme si gólem z přesilovky, položili jsme základ vítězství. Ale obrovské plus byl i fakt, že jsme ubránili jednu z nejlepších přesilovkových formací v extralize,“ připomněl Holaň čtyři kladenské početní výhody. „Sehráli jsme je špatně. Chyběla nám střelba. Drželi jsme puk, ale hráli jsme ho pořád dokola, necpali jsme se do střely,“ mrzelo kouče Kladna Davida Čermáka.

O výhru se však Vítkovičtí báli do závěreční sirény. Hosté hráli poslední minutu a půl v šesti bez brankáře a několikrát zahrozili. „Urvali jsme to v poslední minutě. Obrana byla zodpovědná, soustředili jsme se na každý souboj, nic jsme nevypustili,“ konstatoval Jan Hruška. „A není to nic jednoduchého,“ přiznal vítkovický forvard. „Samozřejmě chceme vyhrávat 5:1, ale musíme ctít kvalitu soupeře. Teď se holt musíme snažit sbírat body, jak to jen jde, i když je to třeba 2:1. Ale důležité body to jsou.“

Premiéru ve vítkovickém dresu absolvoval při zápase s Kladnem 27letý ruský bek Alexej Solovjov. „Máme ho odskautovaného, věříme, že bude posilou,“ prohlásil Holaň. „Jeho příchod však nic nemění na tom, že dál sháníme útočníky. Především centra, protože nám vypadl Flick. Hledáme posilu do ofenzivy, ale zatím se neobjevilo nic, co by nás přesvědčilo.“