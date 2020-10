Vary potrestaly naše chyby, litoval vítkovický Vojtěch Polák

Gól jste dostali i při přesilovce.

Jak jsem říkal, soupeř prostě využil našich zaváhání a byl dneska efektivnější.

Jaké bylo to střetnutí pro vás osobně?

Chtěl jsem vyhrát. Už jen proto, že se hraje o tři body, navíc je to poslední zápas na bůhvíjak dlouho. Je to škoda. Připravovali jsme se dobře, bohužel se nepovedlo. Třeba příště...

Šanci na skórování jste ale měl.

Měl, jo Novas (gólman Filip Novotný) proti mně dobře vyjel. Měl jsem to hodně blízko, nikde žádnou skulinku jsem neviděl, čekal jsem, jestli mi tam někdo najede. On mi to celkem zavřel, bohužel jsem prováhal ten okamžik.

Do Vítkovic jste přišel původně na měsíc. Jak to bude dál?

Před týdnem jsme se domluvili na další měsíc. Pro mě to není jednoduché, pro klub taky ne. Vážím si toho, že můžu hrát, v dnešní době to není jednoduché. Majitelé to mají taky složité. Jdete od hodiny k hodině, probudíte se a nevíte, co bude další den.