Rachůnek nalomil Vítkovice dvěma góly a vychválil severské parťáky

Než se Vítkovičtí vzpamatovali, bylo po první třetině. A na ukazateli svítilo skóre 0:4.

„Nastoupilo mužstvo profesorů. U prvního gólu jsme nepokryli volného hráče před brankou, pak přišly dva zbytečné fauly a první třetina skončila 0:4. Horší jsme snad nikdy neodehráli,“ zlobil se oprávněně vítkovický trenér Miloš Holaň.

Vítkovičtí ostrostřelci Peter Mueller, Roberts Bukarts či Dominik Lakatoš jen koukali, jak se v početní výhodě dvakrát opřel do puku Lukas Zetterberg a gólman Matěj Machovský se jen ohlížel do branky. „O jeho střelecké potenci jsme věděli, stejně tak o kreativitě Kangasniemiho,“ zmínil karlovarský asistent trenéra Václav Eismann malého finského šikulu, který si připsal tři asistence.

„Zetterberg má výbornou střelu, což jen potvrdil. Proto jsme ho brali. A Kangasniemi je nesmírně šikovný hráč. Než dostane puk, už ví, co s ním udělá. A že je malý? Naštěstí se už fyzické parametry neřeší, když je hráč šikovný, poradí si,“ povídal karlovarský forvard Tomáš Rachůnek.

Brankář Karlových Var Dominik Frodl bedlivě sleduje vítkovického útočníka Marka Kaluse s kotoučem.

On sám nalomil Vítkovice dvěma brankami - tu první vstřelil v čase 19:59. „Vůbec jsem nevěděl, jaký je čas. Dostal jsem puk a vystřelil,“ líčil svou první trefu. Jeho druhá branka, kterou definitivně zlomil odpor Vítkovic, padla ve 41. minutě. Rachůnek při ní lišácky obkroužil branku podél zadního mantinelu a zasunul puk ke vzdálenější tyči. „Hledal jsem Kangu. Ale gólman udělal zákrok, tak jsem to objel,“ usmál se Rachůnek.

„Těch bodů si ohromně vážíme. Věděli jsme, že domácí to nezabalí. Přežili jsme spoustu těžkých okamžiků, obětavostí jsme otupili tlak soupeře. Pomohlo nám, že jsme přečkali oslabení, rozhodl pak pátý gól. Víme, že v Ostravě se nebude vyhrávat lehce,“ podotkl Eismann.

„Asi jsme si mysleli, že to půjde lehce. Jenže všechna mužstva nás chtějí sežrat. A my musíme začít od malých věcí, pomáhat si na ledě navzájem. Pokud to nebude, nepůjde to. Ale naše mužstvo sílu v ¬sobě má, budeme to chtít odčinit hned v příštím zápase,“ sliboval Holaň.

Podaří se to Vítkovicím v neděli v Mladé Boleslavi?