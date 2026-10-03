Au, p..o! Sudí si ve Vítkovicích ulevil po zásahu pukem, slyšela ho celá aréna

„Au, p..o!“ ozvalo se na konci prostředního dějství v Mustang Aréně. Nadávka z úst rozhodčího se díky mikrofonu rozlehla po tribunách, což fanoušky pobavilo.
Přestávka už se blížila, domácí hráli přesilovku. Hostující Ondřej Beránek vteřinu před sirénou chtěl puk odrazem o mantinel poslat do bezpečí, čímž Vrbu evidentně překvapil.
Kromě hlášení trestů slyšeli dnes diváci v zápase Vítkovic proti Karlovým Varům z mikrofonu rozhodčího Filipa Vrby i jeho bezprostřední reakci poté, co se po zásahu pukem sesunul k ledu a omylem si zapnul mikrofon. 😂😂 pic.twitter.com/xgJVoyh9MW— Sporťák (@SportakCZ) October 2, 2026
Zasáhl ho do oblasti beder a jeden z dvojice hlavních sudích, jenž vedl zápas společně s Antonínem Jeřábkem, se skácel na led.
Po pár vteřinách se zvedl, ještě chvíli ale trvalo, než se po prudké ráně oklepal. Z tribun se od návštěvníků dočkal hlasitého potlesku.
Slyšeli ho proto, že rozhodčí v extralize od této sezony poprvé disponují mikrofony. Při vyloučení oznamují prohřešky proti pravidlům po vzoru NHL také divákům.
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V utkání sedmého kola zajistila novinka i kuriózní moment. „Občas se podobně úsměvná věc najde. Snad nebudou mít zapnutý mikrofon, když jim budu nadávat,“ culil se karlovarský brankář Dominik Frodl.
Hosté si díky jeho devětatřiceti zákrokům, trefě lotyšského beka Mamčicse a dvou gólech jeho krajana Egleho odvezli všechny tři body. V tabulce si upevnili třetí příčku, Vítkovice jsou dvanácté.