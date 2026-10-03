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Tipsport extraliga 2026/27

Au, p..o! Sudí si ve Vítkovicích ulevil po zásahu pukem, slyšela ho celá aréna

Autor:
  12:45
Hlavní rozhodčí Filip Vrba.

Hlavní rozhodčí Filip Vrba. | foto: CTK / Salek VaclavČTK

Mladoboleslavský Tomáš Fořt u mantinelu mezi hráči Vítkovic
Momentka z extraligového utkání Vítkovice - Mladá Boleslav
Vítkovičtí hokejisté se radují z gólu.
Vítkovičtí hokejisté, vlevo Anthony Nellis, se radují ze svého prvního gólu v...
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Zatímco se na ledě kroutil v bolestech, celá hala se rozesmála. Hlavní rozhodčí Filip Vrba schytal během extraligového utkání mezi Vítkovicemi a Karlovými Vary (0:3) nepříjemnou ránu pukem. Zanadával si, aniž by věděl, že má omylem zapnutý mikrofon. Jeho slova tak slyšeli nejen hokejisté, ale i diváci.

„Au, p..o!“ ozvalo se na konci prostředního dějství v Mustang Aréně. Nadávka z úst rozhodčího se díky mikrofonu rozlehla po tribunách, což fanoušky pobavilo.

Přestávka už se blížila, domácí hráli přesilovku. Hostující Ondřej Beránek vteřinu před sirénou chtěl puk odrazem o mantinel poslat do bezpečí, čímž Vrbu evidentně překvapil.

Zasáhl ho do oblasti beder a jeden z dvojice hlavních sudích, jenž vedl zápas společně s Antonínem Jeřábkem, se skácel na led.

Po pár vteřinách se zvedl, ještě chvíli ale trvalo, než se po prudké ráně oklepal. Z tribun se od návštěvníků dočkal hlasitého potlesku.

Slyšeli ho proto, že rozhodčí v extralize od této sezony poprvé disponují mikrofony. Při vyloučení oznamují prohřešky proti pravidlům po vzoru NHL také divákům.

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V utkání sedmého kola zajistila novinka i kuriózní moment. „Občas se podobně úsměvná věc najde. Snad nebudou mít zapnutý mikrofon, když jim budu nadávat,“ culil se karlovarský brankář Dominik Frodl.

Hosté si díky jeho devětatřiceti zákrokům, trefě lotyšského beka Mamčicse a dvou gólech jeho krajana Egleho odvezli všechny tři body. V tabulce si upevnili třetí příčku, Vítkovice jsou dvanácté.

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9. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 7 7 0 0 0 31:16 21
2. HC Dynamo PardubicePardubice 8 6 0 0 2 33:21 18
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 6 4 0 0 2 15:9 12
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 7 3 1 0 3 20:18 11
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 7 2 2 1 2 18:16 11
6. HC Sparta PrahaSparta 7 3 0 1 3 21:18 10
7. Rytíři KladnoKladno 7 2 1 2 2 21:24 10
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 7 3 0 1 3 17:23 10
9. HC Kometa BrnoKometa 6 2 1 0 3 19:18 8
10. HC Verva LitvínovLitvínov 7 2 1 0 4 18:22 8
11. Bílí Tygři LiberecLiberec 7 2 0 2 3 16:22 8
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 6 2 0 0 4 17:23 6
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 1 1 1 4 15:26 6
14. HC OlomoucOlomouc 7 1 1 0 5 16:21 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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