„Ta série opravdu nebyla pěkná, takže, jsme všichni moc rádi, že jsme je porazili,“ těšil se vítkovický obránce Tomáš Pavelka, autor dvou branek, který do Vítkovic přišel před sezonou právě z Hradce Králové.
„Možná ta chuť, že to je proti Hradci, mi pomohla, že mi tam spadlo,“ usmál se Pavelka, zásluhu na svých trefách však skromně připsal spíš spoluhráčům. „Ten první, tam byl skvělý screen před bránou a Škorvi (brankář Stanislav Škorvánek) nic neviděl. U druhého Hradec propadl, jeli jsme dva na jednoho a Šimon (Stránský), mi poslal neskutečnou žabičku přesně do pěkného místa a já jsem to jenom trefil.“
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Za výhrou však domácí celek nasměroval v polovině první třetiny vítkovický kapitán Jakub Zbořil. V oslabení sebral puk za vlastní brankou, projel celým kluzištěm a sólo zakončil přesnou ránou nad gólmanovu lapačku.
„Ten gól nás nakopl, trefil to krásně. Potom jsme jim utekli o pár gólů a snažili jsme se pořád hrát trpělivě náš hokej, nemyslet na to, že vedeme, protože to se nám moc nestávalo tuhle sezonu. To asi byly ty klíče k vítězství,“ vypočítával Pavelka.
Jeho slova potvrdil i vítkovický trenér Yorrick Treille. „Měli jsme dobrý start, co se týče skóre. Nebylo to ale úplně čisté a perfektní celých šedesát minut. Chvílemi jsme se dostali pod tlak, ale Dominik (brankář Hrachovina) předvedl několik skvělých, důležitých zákroků,“ zmínil Treille, který nasadil do hry poprvé v sezoně 17letého útočníka Michala Šebestu. „A přinesl skvělou energii. Je to pro nás velký příslib, málem dal i gól,“ chválil jej.
„Necháme si dát branku v přesilovce, pak v oslabení... Nastavení tam od nás nebylo takové, které jsme předváděli celou sezonu,“ hodnotil duel asistent královéhradeckého trenéra Petr Koukal. „Byla tam spousta nedorazů na forčeku, na bekčeku, všechno jen tak napůl. Nebyli jsme v tom utkání od začátku správně mentálně nastavení.“
Stejně to viděl i exvítkovický útočník Patrik Zdráhal, momentálně ve službách Hradce Králové. „Nepředvedli jsme vůbec nic, jako bychom tu vůbec nebyli. Výkon byl otřesný od začátku do konce,“ nebral si servítky.
Přitom to pro Zdráhala byl emotivní zápas, po odchodu z Vítkovic se v Ostravě představil v dresu soupeře poprvé. „Vyrůstal jsem tady, chodil jsem na halu od pěti let. Proti Vítkovicím je to vždycky speciální. Je to jiný zápas než proti někomu jinému,“ přiznal Zdráhal, který moc dobře věděl o sérii královéhradeckých výher ve vzájemných zápasech.
„Spoustukrát jsem tu s Hradcem prohrál... Teď jsem se bavil s Patrikem Miškářem (útočník Hradce) a říkal jsem, že jsem snad prokletý. Hradec tu poprvé prohraje a já jsem na jeho straně... Ale Vítkovice byly tentokrát fakt lepší.“