Urputná bitva pro Hradec. Vítkovice přišly o sérii, ale zůstal jim bod

Náš úkol: hlavně dělat bordel, říká Lednický Na led chodí s cílem co nejvíce znepříjemnit hru soupeři a nedostat gól. V pátek ovšem vítkovická čtvrtá formace složená z mladíků dala v bitvě s Hradcem Králové jedinou branku domácích, konkrétně 20letý Vojtěch Lednický. „Drželi jsme se v pásmu, kluci se v rohu dobře protočili, Péťa Chlán mi to pak hodil před branku, kde už jsem měl jednoduchou úlohu dotlačit to tam, což se mi s odrazem povedlo,“ líčil Lednický. Nakonec jste ale prohráli 1:2 v prodloužení a vy jste byl u klíčové situace na ledě. Jak jste to viděl?

Chtěl jsem přenechat puk Romanu Polákovi, bohužel jsem si ho ťukl trochu zpátky, takže ho nemohl zachytit. Pak se na nás valili a bohužel to dopadlo, jak dopadlo. Trenér Holaň vám věřil, poslal vás do prodloužení. Ta důvěra vás musí těšit, že?

Byl jsem překvapený, už při minulém prodloužení jsem šel na led. Je to nová zkušenost. Ale ukázala se druhá strana – nedal jsem přesnou nahrávku a my prohráli. Jak vůbec vnímáte šanci hrát ve dvaceti letech extraligu?

Jsem za to moc rád. Té příležitosti hrát si nesmírně cením a chci ukazovat, že mám na to hrát čtvrtou lajnu. A udělám vše, abychom vyhrávali. S jakými pokyny vás, mladíky, posílá trenér na led?

Hlavně nedostat gól a pokud možno udělat v útoku bordel, jak se říká, unavit soupeře, aby si naše první dvě lajny odpočinuly. Naše práce prostě je udělat bordel a nedostat gól.