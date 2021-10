Vítkovická série venkovních zápasů skončila. Doma vyzvou Litvínov

Po měsíci od startu nového ročníku nejvyšší domácí soutěže si hokejisté ostravského celku Vítkovice Ridera zahrají poprvé před vlastními fanoušky. Ve 12. kole extraligy nastoupí proti Litvínovu (17.30).

ONLINE: Vítkovice vs. Litvínov podrobná reportáž od 17:30

Ostravar Aréna, domovský stánek vítkovických hokejistů, hostil na začátku září zápasy volejbalového mistrovství Evropy, poté se tam hrál tenisový turnaj žen.

„Na náš domácí led jsme se dostali poprvé až den před zápasem. V naší hale jsme netrénovali skoro měsíc a půl. Ale já věřím, že i hráči to vnímají jako nový start. Každý se těší,“ říká trenér Vítkovic Miloš Holaň. „Hrát doma, hrát před svými fanoušky, před svými známými. Touha se ukázat. Můj dům, můj hrad, to všechno by mělo fungovat.“

Byť se hraje již 12. kolo soutěže, Vítkovičtí stihli odehrát pouze šest utkání. „Když není zápasový rytmus, je to ještě větší nevýhoda než hrát řadu zápasů venku. Tak to cítím já a možná to cítí i hráči,“ podotýká Holaň. „Připravovat se celý týden na jeden zápas není jednoduché. Pak ten zápas přijde a nějaký čas trvá, než se do toho člověk dostane, zvlášť proti mužstvům, které v tempu jsou.“

V šesti odehraných zápasech vybojovali Vítkovičtí 9 bodů – vyhráli v Chomutově nad Kladnem, zvítězili ve Zlíně a také v Brně nad Kometou. „Naskakovali jsme do rozjetého rychlíku, ve kterém ta mužstva jsou. A to bylo znát i v těch zápasech, kdy některé první třetiny – do zápasu na Kometě – jsme i prohrávali. A první třetina hodně ovlivňuje celý zápas, jak jsme viděli na Spartě, v Mladé Boleslavi,“ zmiňuje Holaň prohrané duely. Bez bodu se ostravský celek vracel také z Karlových Varů.

Výkony svých svěřenců zatím Holaň příliš hodnotit nechtěl. „Sedá si to. Oproti minulé sezoně nám nezůstala jediná útočná trojka pohromadě. V útoku pak není snadné najít tu chemii a je možné, že ji budeme dál hledat,“ vysvětluje vítkovický kouč. „Navíc tu máme hráče, kteří tuhle ligu nikdy nehráli a zvykají si na ni. Plus do toho diváci, kteří minulou sezonu nebyli. To není výmluva, to jsou fakta. Mužstvo si sedá. Je to o sehranosti, a když se nám ji podaří ustálit, mužstvo svou sílu má,“ je přesvědčen Holaň.

Dnes sílu Vítkovic prověří Litvínov, který v minulém duelu přehrál České Budějovice 3:0. „Litvínovu teď určitě narostlo sebevědomí. Ale věřím, že když k zápasu přistoupíme dobře od začátku a dostaneme se do vedení, tak bychom z toho mohli těžit,“ podotýká vítkovický „Hrajeme doma, chceme hrát nebojácně, hrát aktivně, chceme střílet. Času na přípravu na utkání bylo dostatek, takže teď je jen nás, abychom to opravdu zužitkovali.“

Na první domácí zápas se hodně těší i vítkovický kapitán Roman Polák. „Doufám, že to bude fajn. A doufám, že přijde co nejvíce lidí a bude dobrá atmosféra. „Bude to ale dřina. Musíme mít dobrý začátek, vletět na ně. Týden jsme nehráli, máme na to sílu. Musí být hned ze startu vidět, že si jdeme pro vítězství,“ hlásí Polák.