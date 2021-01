Holaň: Byl to další ze zápasů, ve kterých dřeme, bojujeme, ale bez efektu

Klukům jsem se omluvil, kál se Lakatoš Zleva Dominik Lakatoš z Vítkovic a Tomáš Havlín z Liberce. Ve Vítkovicích je nejproduktivnějším hráčem, přesto se Dominik Lakatoš spoluhráčům po prohře 1:4 s Libercem omlouval. „Kdybych měl ten zápas hodnotit za sebe, řekl bych, že to jde za mnou. Já měl tolik šancí, tutovek, které bych měl proměnit. Dostanu tolik času na ledě, a ze tří tutovek jsem nedal ani jednu. Mrzí mě to, ale už se stalo, je to za námi,“ řekl Lakatoš. A jak byste zhodnotil zápas za tým?

Dvě třetiny jsme Liberci byli kvalitním soupeřem, hráli jsme dobrý hokej, šance jsme si vytvořili, jen nám chybí góly... Jak jste viděl vítěznou branku, kdy hosté zaútočili poté, co se pukem zasažený Jan Štencel odebral na střídačku?

Prostě nám tam chyběl jeden obránce. To nemění nic na tom, že jsme si to měli pohlídat. Když někdo vypadne, zraní se, od toho jsou tam další čtyři parťáci, kteří ho mají zastoupit. To se nestalo, my jsme zbytečně dostali druhý gól, který nás potopil. Co vaše zraněné zápěstí? Vynechal jste kvůli němu minulý duel. Neztěžovalo vám hru?

Mám lehké zranění a chtěl jsem proti Liberci hrát, i kdyby čert na koze jel. V zápase nevnímáte nic. Ale teď se stydím, že jsem parťákům nepomohl.