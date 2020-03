Chci namíchat co nejlepší tým, hlásí vítkovický manažer Šimíček

„Před časem přišla vlastně jen taková otázka, jestli bych vůbec o takovou pozici měl zájem. Já se vždycky ale více viděl v roli trenéra,“ netají v rozhovoru na klubovém webu 48letý Šimíček, který doteď pracoval v konkurenčním Třinci.



„Vítkovice jsou moje srdcovka, o tom se nemusíme bavit. Vždycky jsem si ve skrytu duše myslel na to, že se do Vítkovic vrátím. Ve Vítkovicích jsem začínal, ať už jako hráč, nebo jako trenér, a vždycky jsem v nich chtěl působit. V prvním momentu po nabídce jsem byl překvapený, ale hned jsem cítil, že na to můžu a chci kývnout.“

Pozice sportovního manažera přitom bude pro bývalého hokejistu se zkušenostmi ze zámořské NHL úplnou novinkou. „Nikdy jsem tuhle práci nedělal, vím, že to bude hodně práce, hodně práce jiné povahy, než na jakou jsem byl do teď zvyklý,“ uznává Šimíček. „Uvědomuji si velkou zodpovědnost, kterou nesu, ale udělám maximum pro to, abych nezklamal.“

Začátek v nové roli ovšem Šimíčkovi ztěžují opatření kvůli koronaviru. „Určitě to nebude snadné, zvlášť s ohledem na současnou situaci kolem a na omezení a vůbec nouzový stav a další věci. O to náročnější to bude. Vždyť se vlastně ani neví, kdy se začne, kdy budeme moci začít trénovat,“ připouští Roman Šimíček. „Na druhou stranu možná čas hraje pro mě, protože budu mít větší prostor. Ale samozřejmě všichni chceme, aby se co nejdříve život vrátil do starých kolejí a my mohli začít co nejdříve pracovat tak, jak jsme zvyklí.“

Nový vítkovický sportovní manažer doufá i v úspěšnou spolupráci s kolegy. „První fáze mé práce bude o komunikaci s trenéry a samozřejmě i s šéfem Alešem Pavlíkem. A to tak, abychom poskládali co nejlepší tým v rámci finančních i hráčských možností a namíchali to tak, aby trenéři s týmem byli spokojení, důvěřovali každému hráči a mohli stát za týmem.