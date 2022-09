Vítkovický trenér Holaň: Potřebujeme, aby se k Muellerovi přidávali i další

Klid na vítkovické hokejky přinesl Peter Mueller. Největší letní posila týmu využila ve 13. minutě přesilovku pěti proti třem nechytatelnou dělovkou, která se do branky odrazila od tyče.

„S body i výkonem první pětky panuje spokojenost,“ zmínil Holaň fakt, že americký útočník vstřelil i čtvrtou branku Vítkovic. „Bránit Muellera je těžké, je to rozdílový hráč, ukazoval to v posledních dvou třech letech. Teď dostal skvělého centra, sedlo mu to,“ ocenil vítkovického kanonýra plzeňský bek Lukáš Kaňák.

„My ale potřebujeme, aby se přidávali i další,“ pravil vítkovický kouč. „Ve druhé třetině jsme byli slabším týmem, byli jsme rádi, že jsme neinkasovali víc gólů,“ přiznal Holaň.

„Zato my jsme ve druhé třetině hráli dobrý hokej, vytvářeli jsme si tlak, měli jsme šance na vyrovnání, místo toho jsme ale dostali gól na 0:2 ve chvíli, kdy jsme pustili domácí po delším čase na dostřel k naší brance,“ litoval plzeňský asistent trenéra Miloš Říha.

„Sice jsme se dotáhli na jeden gól, ale v závěru druhé části a na začátku třetí jsme inkasovali laciné branky. Bylo to 4:1, domácí nám odskočili na tři góly. My jsme pak do nich jen tlačili, snažili se dostat na kontakt. Všichni přitom víme, že Vítkovice dobře brání. Jeden gól jsme dali, ale to bylo málo,“ posteskl si Říha.

„Ano, podařilo se nám šťastně jít do vedení, ale šťastné góly k hokeji patří. Důslednou obranou jsme hosty ke stoprocentním šancím nepustili, a když něco projde, drží nás vzadu Aleš Stezka,“ dodal Holaň.