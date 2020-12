Konečně nám v přesilovkách fungovala správná chemie, libovali si ve Vítkovicích

„Konečně nám v přesilovkách zafungovala ta správná chemie,“ těšilo vítkovického útočníka Alexandra Malleta, autora jednoho gólu a dvou parádních brankových asistencí. Připomněl tak fakt, že Vítkovicím se dlouhodobě v početní výhodě nedařilo, kdežto proti Litvínovu využily tři z pěti přesilovek.

„Snažíme se o tom mluvit, dělat na tom na trénincích. Zápasy se lámou v přesilovkách a nás dostávaly pod tlak,“ přiznal další vítkovický forvard, Dominik Lakatoš. „Proti Litvínovu tam šla spousta střel, byly z toho tři góly. Doufejme, že je budeme přidávat i dál.“

9 gólů dali hokejisté Vítkovic ve třech zápasech pod vedením trenéra Miloše Holaně. 4 body získal vítkovický tým ve třech zápasech s Milošem Holaněm na střídačce.

Výkon speciálních formací ocenil také kouč Miloš Holaň, pro něhož to byl první domácí zápas po pondělním nástupu k týmu Vítkovic. „Hráči v přesilovce i v oslabení odvedli důležitou roli,“ prohlásil Holaň. „Hráči měli plán. Zjednodušili to, i když nám tam padly i góly do prázdné branky. Někdy to vyjde, někdy ne. Nebude to tak, že se to stejně povalí pořád. Pomohlo nám, že si každý splnil svoji úlohu v pětce, to byla rozhodující role zápasu,“ doplnil Holaň.

Jednu z branek vsítil také Marek Kalus, který přišel do Vítkovic na měsíční zkoušku. Ve třetím odehraném zápase to byla jeho druhá trefa. „Líbí se mi, jak se rve o flek. Neuhne, plní game plan. Tak by měl každý ukázat, že chce hrát za Vítkovice,“ podotkl trenér ostravského celku, který do hry poslal také 27letého beka Petra Gewieseho. Ten má vyřízené střídavé starty z prvoligového Šumperka a vypomohl při absenci Romana Poláka (disciplinární trest) a Tomáše Machů, který si plní reprezentační povinnosti.

„Chci poděkovat hráčům za předvedený výkon a body. Mužstva kolem nás musíme porážet, abychom se dostali v tabulce výše,“ prohlásil Holaň. „Vyšel nám plán. Dostali jsme se do vedení, a i když se Litvínov dvakrát dotáhl, nás to nezlomilo. Ve druhé třetině jsme rozhodli, podržel nás i Míra Svoboda, který za stavu 4:2 chytil nájezd. A v poslední třetině jsme to podle plánu v klidu odehráli bez branek. Obstáli i mladíci ze čtvrté lajny, které jsme nechali hrát poslední minutu proti nejlepší lajně soupeře.“