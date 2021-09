Hokejisté Vítkovic vstoupí do extraligy velkou venkovní sérií

„Náš prvotní cíl je play off. Tam se chceme nejen zúčastnit, ale hlavně zabojovat o dobrý výsledek,“ prohlásil vítkovický sportovní ředitel Roman Šimíček. „Bude to ale náročná sezona. Budeme se opírat především o týmový výkon.“



Vítkovice totiž přišly o několik výrazných individualit. Dominik Lakatoš, který tým v minulé sezoně táhl střelecky, se přesunul do Finska, stejně jako tvořivý zadák Filip Pyrochta, jenž využil výstupní klauzule pro zahraniční angažmá.

Smlouva skončila veteránu Zbyňku Irglovi, do Komety odešel důrazný forvard Alexandre Mallet. A brankář Miroslav Svoboda, který byl týmovou jedničkou, se přesunul do Plzně. Pryč jsou i obránci Robert Černý, Lukáš Doudera a Jakub Kubeš, z útočníků ještě odešli Josef Mikyska, Jan Schleiss, David Stach a Nicolas Werbik.

A náhrady? „Naše prvotní vize byla, že roli střelce po Dominikovi převezme Radoslav Tybor, kterého jsme přivedli. Jenže ten se pak z rodinných důvodů vrátil domů na Slovensko,“ podotkl Šimíček.

„To, že chce Tybor odejít, jsme se dozvěděli docela pozdě. Trezor už byl vybraný a my byli rádi, že jsme našli jedno jméno,“ doplnil hlavní kouč Vítkovic Miloš Holaň. „S myšlenkou, že naplní roli střelce, jsme vzali Robertse Bukartse. Historii má dobrou, věříme, že by měl rozhodovat zápasy. Spoléháme na něj, že tu roli může zastat.“



O roli brankářské jedničky budou nyní ve Vítkovicích „soupeřit“ Daniel Dolejš a Aleš Stezka, který přišel z prvoligového Havířova. „Sledovali jsme ho v nižší soutěži. V přípravě oba odvedli dobré výkony, s oběma jsme byli spokojení. Každý je trochu jiný typ, to je jasné už na první pohled podle jejich postav (Dolejš měří 178 cm, Stezka 193 cm – pozn. red.). Oba pracují dobře, mají to ve svých rukách,“ konstatoval Holaň.

Dalšími nováčky ve vítkovickém dresu jsou útočníci Radovan Bondra, Rostislav Marosz a Petr Chlán, do obrany přišli Jakub Stehlík a Karel Plášil.

Start však budou mít Vítkovičtí náročný. Kvůli jinému programu v Ostravar Aréně odehrají první domácí zápas až 8. října, do té doby stihnou šest zápasů venku – ten první v pátek v Chomutově proti Kladnu.

„Sami nevíme, co od té série čekat. Jsme smíření s tím, že prvních šest zápasů hrajeme venku. Ale třeba to bude naše výhoda, na hráče nebude takový tlak od fanoušků. Potřebuje ovšem získat body, protože pak se to těžko dohání,“ dodal Holaň.