Máme teď skvělou fazónu, těší švédskou posilu Vítkovic

Vítkovičtí ukázali sílu a otočili bitvu Důležitou bitvu, ve které na sebe narazily týmy na 7. a 8. místě soutěže se shodným počtem 37 bodů, ostravští hokejisté zvládli. Tým Vítkovice Ridera předvedl ve 28. kole extraligy doma proti Motoru České Budějovice parádní obrat ze stavu 0:2 na 4:2 a v tabulce se rázem vyšvihl už na šestou příčku! „Lítat v oblacích by ale bylo ošemetné. Pokora musí pořád fungovat,“ krotil nadšení vítkovický trenér Miloš Holaň. „Měli jsme dobrý začátek, tak do 10. minuty. Měli jsme tam i nějaké šance z přečíslení, ale gól jsme nedali a byli jsme potrestáni.“ Vítkovické dvakrát zpražil zkušený forvard Lukáš Pech, jemuž pokaždé asistoval kanonýr Milan Gulaš. „Říkali jsme si, že za stavu 2:0 do toho musíme ještě více kopnout. Ale to se nestalo,“ litoval Gulaš. „Předvedli jsme lehkovážnost v některých situacích. Musíme rubat po celých šedesát minut.“ Za obratem domácí nasměrovala švédská posila Tobias Lindberg. Dominika Hrachovinu v brance Českých Budějovic překonal v polovině utkání po přesné a nezištné přihrávce Vladimíra Svačiny od zadního mantinelu. „Zatím splňuje to, co jsme viděli ve videích, když jsme skautovali. Je klidný na puku, jako centr rozdává kotouče na křídla, dnes dal gól. V tréninku vypadá dobře, chce pracovat. Nechci ale nikoho přechválit, rozhoduje týmový výkon. Doufám jen, že mu to tu sedne,“ okomentoval kouč Vítkovic Lindbergovo angažmá. Obrat ve skóre pak Vítkovičtí zařídili v početních výhodách. Na konci druhé třetiny zužitkoval hru v pěti proti třem Lukáš Krenželok, ve třetí třetině pak s návratem vyloučeného Jiřího Novotného skóroval Dominik Lakatoš. „Góly z přesilovky jsou plus. Měl jsem trošku obavy, jak s tím kluci naloží, protože minulý zápas v Litvínově jsme nehráli ani jednu, ale pět na tři jsme sehráli fantasticky,“ podotkl Holaň. „V pěti proti pěti jsme vyhráli, ale to se nepočítá. Hloupými fauly jsme se dostali mimo hru, domácí nás potrestali. Musíme být disciplinovanější, nemůže se nám stávat tolik vyloučení, kluci se nedostanou tolik do hry, jsou tam strašné díry v plynulosti,“ mrzelo hostujícího trenéra Jaroslava Modrého.