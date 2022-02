Přednost ve vítkovické brance dostával Stezka. Ale Dolejš se nemíní vzdát

Stezka: Šel jsem do Vítkovic s pokorou Po dvou sezonách v prvoligovém Havířově se brankář Aleš Stezka vyšvihl na post jedničky hokejistů Vítkovic. „Šel jsem do Vítkovic s pokorou, dobře se v létě připravit,“ uvedl pětadvacetiletý gólman. „Nedával jsem si velké cíle, chtěl jsem jít krůček po krůčku, být nachystaný.“ A přitom nastupujete pravidelně, což jste zřejmě nečekal.

Po těch dvou letech v první lize ne. Také mě překvapilo, jak rychle jsem se adaptoval. Ale nechtěl jsem povolit a pořád jsem pracoval. Bylo období, kdy se dařilo, teď zase tolik ne. Ale snažím se být pokorný, makat, trénovat a věřím, že se to zase přehoupne do lepšího období. Věříme v to všichni. Daniela Dolejše jste dlouho nepustil do branky. Nepotřeboval jste si odpočinout?

Každý si občas potřebuje odfrnknout, ale byly repre pauzy anebo jsme byli týden v karanténě. Navíc čím víc chytám, tím lépe se cítím a jsem hlavou tam, kde mám být. Nevypínám. A tím, že máme děti, tak něco s nimi podnikneme a myslím tak na něco jiného. K regeneraci se snažím využít každou chvilku. V čem je síla Vítkovic, které se drží nahoře extraligy?

Zjednodušeně v týmovosti. Ta nás zdobí a k tomu dobrá hra z obrany, i když nedávno s Litvínovem (1:6) a Karlovými Vary (7:6 v prodloužení) jsme dostali dost gólů. Máme velmi dobře poskládané mužstvo, parta funguje. Rozumíme si na ledě i mimo něj. Každý pro tým dělá maximum. Doufám, že bychom mohli být čtvrtí a mít takový ten klid do play off. Na čtvrtou Plzeň ztrácíte pět bodů, ale máte dva zápasy k dobru. Pomýšlíte na čtyřku?

Samozřejmě. Před sezonou jsme si něco řekli, ne zrovna konkrétní cíl, ale nějak jsme to cítili. Každý chce být co nejvýše. Proto hokej děláme. Nechceme se na čtyřku nějak upínat a mít kvůli tomu v hlavách nepořádek, ale když už jsme tak blízko... Chceme mít jistotu čtvrtfinále. Mohli bychom si pak odpočinout, připravit se na play off. Mužstvo šlo nahoru po návratu Dominika Lakatoše. Jaký je jeho přínos?

Známe se z Liberce. Vyrůstali jsme spolu, potkali jsme se v mládeži. Hráli jsme spolu asi pět let. Pořád je stejný a já asi taky. Bylo moc fajn se po letech zase potkat v jednom týmu. Laky je živel, ale dobrý kluk. V mládí jste reprezentoval. Nepomýšlel jste během nynější úspěšné sezony na olympiádu, alespoň na širší nominaci?

Přestože to člověk řešit nechce, tak se to probírá. Někdo něco zaslechne a už se vás hned ptají, co a jak. Před Vánocemi se něco řešilo, ale snažil jsem se na to nemyslet. Dokud na olympiádě nejste, nemá cenu se tím zaobírat. Pro mě by to byl velký skok, sám v sobě se to snažím mírnit. Abych nevyletěl, že se olympiáda spojovala s mým jménem! Snažím se zůstat nohama na zemi. Jestli to někdy má přijít, tak to přijde. Pro mě je teď důležitá situace ve Vítkovicích. Snažím se soustředit na přítomnost.