Vítkovičtí trefovali proti Boleslavi hlavně tyčky. A trenéry mrzel slabý výkon

„Pověstné štěstíčko jsme neměli. Ale zaslouženě. Obvykle totiž přeje zarputilému týmu. Z naší strany to ale tentokrát bylo velmi špatné,“ nehledal výmluvy vítkovický asistent trenéra Aleš Krátoška. „Z naší strany to byl slabý výkon. A přestože jsme smolně inkasovali po individuální chybě, soupeř zvítězil zaslouženě. Šance, co jsme měli, jsme neproměnili. Boleslav hrála zkušeně, pohlídala si to.“
Domácí se museli obejít bez zkušených obránců Ralfse Freibergse a Jakuba Zbořila, kteří doléčují zranění, utkání nedohrál ani Joe Leahy. Ten se v oslabení obětavě vrhnul do střely Dominika Lakatoše, poté se odbelhal z ledu rovnou do kabiny. „U něj čekáme na výsledky vyšetření, zatím o jeho stavu nemáme zprávy,“ podotkl Krátoška.
„Bohužel se nám nevyvedla první třetina. Soupeř nás zatlačil. My si vytvořili tři šance, které kdyby padly, momentum utkání by bylo úplně jiné,“ zasnil se vítkovický obránce Patrik Demel. „Prostě musíme být agresivnější, jít si za tím gólem. A taky se musíme zlepšit v obraně.“
Vítkovické ovšem čeká nelehký úkol. Doma totiž v prvním zápase proti Kladnu nedali v základní hrací době ani v prodloužení ani jeden gól, proti Mladé Boleslavi se prosadili až ve třetí třetině. A už v neděli přijede pražská Sparta posilněná přesvědčivým vítězstvím 5:1 v Litvínově. A už v úterý uzavřou Vítkovičtí sérii tří domácích střetnutí v řadě bitvou s Libercem.
„Musíme se na to připravit a hrát tak, ať si body zaslouženě vybojujeme,“ burcoval Demel.