Dvougólový Jiskra. Ale radost úplně nemám, hlásil po derby karlovarský útočník

Jaké to pro vás jako rozeného Karlovaráka bylo, nastoupit do derby?

Celý zápas jsem si moc užil. Bylo to vyrovnané utkání před skvělou kulisou. Musíme poděkovat divákům, že jich přišlo tolik. Dnes byla největší návštěva v sezoně a bylo to opravdu super. Jsme rádi, že se nám podařilo na konci vyrovnat alespoň na 4:4. Bod bereme, ale podle mého jsme měli navíc.

První třetina spíš připomínala bitvu na ledě, souhlasíte?

Bylo znát, že to bylo derby. Od začátku do toho všichni hráči vletěli naplno. Hodně osobních soubojů, tvrdá hra, utkání mělo tempo. Přesně takové má derby být.

Vstřelil jste dvě branky, pro vás osobně to byl skvělý zápas, že?

Bylo to super. Jak jsem říkal, celé utkání jsem si užíval. Kluci mě tam dvakrát skvěle našli, já měl i pořádnou dávku štěstí. Padlo mi to tam, bohužel je to s hořkou pachutí na konci.

Přesto, máte ze dvou gólu radost?

Radost ani ne. Pocity jsou hodně smíšené. Dva góly jsou sice hezké, ale týmové body nám to nepřineslo.

Co se stalo? Ve třetí třetině jste vedli 3:1, zdálo se být rozhodnuto.

Jenže pak přišla oslabení a nám se je nepodařilo ubránit. Dostali jsme blbé branky a nakonec byli rádi, že jsme vyrovnali.

Brankář Energie Štěpán Lukeš měl 42 zákroků. Co říkáte na jeho výkon?

Štěpán chytal výborně. Ostatně, jako všechny poslední zápasy. Naše chyba je, že mu vzadu nepomůžeme tak, jak bychom měli. Štěpán nás celý zápas držel ve hře. My mu musíme poděkovat.

Plzeň opět použila svou zbraň v prodloužení, kdy odvolala gólmana a hrála v převaze čtyři na tři. Připravovali jste se na to?

Víme, že Plzně tohle už jednou zkoušela a úspěšně. Nacvičený signál jim u nás nevyšel. Bohužel, po dvou minutách hry bez brankáře to tam tři vteřiny před koncem spadlo. S tím už se nedá nic dělat.