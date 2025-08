Plzeň nás přijala skvěle. Posila Petman o spolupráci s bratrem i české přítelkyni

Ville z pozice kapitána vytáhl finský celek na druhé místo tabulky, což znamenalo pro klub historicky nejlepší umístění. V uplynulém ročníku zaznamenal za 59 zápasů základní části 19 branek a 30 asistencí, dalších osm bodů přidal v play off.

Nejvyšší finskou soutěž hrál Petman také za Lukko Rauma, dva roky nastupoval i na farmě Seattlu v Coachella Valley. Nyní je před tvořivým centrem další výzva, poprvé okusí českou extraligu. „Je to další krok v kariéře a možnost se dále zlepšovat,“ míní Petman.

Jaké jsou vaše dojmy po příchodu do nového klubu?

Jsem v nové zemi i městě, postupně si zvykám, ale musím říct, že to tady vypadá moc pěkně. Všechno je super, jsem opravdu nadšený. Tým mě i mého bratra přijal opravdu skvěle. Už se nemůžu dočkat, až začne sezona.

Proč jste se rozhodl přestoupit z Finska do Plzně?

Česká liga je velmi dobrá soutěž, pro mě to byla nová výzva. Klub měl o nás značný zájem, ukázali, že nás opravdu chtějí, takže rozhodnutí bylo snadné. Je to další krok v kariéře a možnost se dále zlepšovat.

Poté, co vás vedení oslovilo, zjišťoval jste si informace o klubu?

Ano, samozřejmě jsem něco hledal. Díval jsem se na historii a zjistil, že Plzeň je opravdu dobrá. Řekl jsem si, že to chci zkusit. Kontroloval jsem i výsledky týmu z minulé sezony, ale to nebylo až tak důležité. Byl jsem v kontaktu s majitelem a hlavním trenérem, to mě sem přivedlo.

Plzeňské posily Ville Petman (vlevo) a Mikko Petman na ledě

Jak velkou roli hrálo, že měl klub zájem i o vašeho mladšího bratra?

Předtím jsme se nebavili o tom, jestli někam půjdeme společně nebo každý zvlášť. Minulá sezona byla fajn, mohli jsme být zase spolu. Když přišla pro nás oba příležitost jít do Plzně, bylo to velké plus. Rád hraju s Mikkem a určitě je příjemné mít hned od začátku nového angažmá někoho blízkého po svém boku.

Se SaiPou jste se dostali až do finále, ale na titul nedosáhli. Co chybělo?

Kdybych to věděl, tak jsme asi vyhráli. Hokej je těžká hra, rozhodují detaily. Odehráli jsme opravdu dobrou sezonu, poprvé v historii klubu se dostali do finále. Byli jsme blízko, ale možná nám ke konci docházely síly a na titul to ještě nestačilo.

Na straně soupeře hráli Matyáš Kantner a Lukáš Kaňák. Oba působili dříve v Plzni, věděl jste o tom?

Nevěděl, zjistil jsem to až později. Ale v play off stejně není čas řešit druhý tým. Probíhá nějaké hecování, ale hlavně se soustředíte na svoji hru. Po finále jsme si řekli pár slov a popřáli hodně štěstí.

Máte českou přítelkyni, rozhodlo i to o přesunu do naší ligy?

Určitě jsem to bral v potaz. Přítelkyně mi tady může hodně pomoct, protože zná jazyk i místní prostředí. Mohu lépe poznat, kde vyrostla a také kulturu vaší země.

Česko jste dříve navštívil, ale v Plzni jste asi poprvé, že?

Moje přítelkyně je z Mladé Boleslavi, takže tam jsem byl mockrát. Co jsme spolu, tak v Čechách trávíme každé léto. Navštívil jsem i Prahu, ale v Plzni jsem poprvé a město teprve budu postupně poznávat.