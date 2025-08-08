Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Čacho po příchodu do Olomouce: Protekce? Musím si vše vybojovat sám

Autor:
  10:47
V roce 2024 vyhrál s Třincem hokejovou extraligu, k čemuž Ocelářům dopomohl bilancí 9+12 v 72 zápasech. V minulém ročníku se ovšem slovenský útočník Viliam Čacho ve Slezsku spíše trápil, a proto se rozhodl najít nový impulz, a to v olomoucké Moře.

Viliam Čacho | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Moje výkony minulou sezonu nebyly úplně super, takže si myslím, že to byl logický krok pro obě strany. Na Třinec nemohu říct křivého slova, líbilo se mi tam velmi, ale takový je hokejový život a já chci hrát co nejvíce. Také umím počítat a vím, jak to tam vypadalo. Bylo nás tam šestnáct útočníků, kteří měli zájem hrát, a já jsem už v minulosti nebyl úplně spokojený s délkou času na ledě,“ prohlásil 26letý Čacho po úterním přátelském zápase kohoutů s Žilinou (2:1).

Čacha bylo plné hřiště, třebaže branku nevsítil. Ukázal však, že v něm Olomouc může najít oporu, dostane-li se do požadované formy. „Teď jsem rád, že jsem tady. Byl to trochu hektický týden, protože se to už pár dní řešilo, ale já jsem ještě nevěděl, jak to celé dopadne,“ připustil Čacho.

Ještě před jeho příchodem trenér Olomouce Róbert Petrovický hlásil, že družstvo už je kompletní.

„Ale naskytla se nám příležitost Viliama z Třince získat, čehož jsme ihned využili. Jedná se o hráče, který již zná prostředí extraligy, je perspektivní a my věříme, že zde díky většímu hernímu prostoru své kvality prokáže,“ pověděl Petrovický klubovému webu.

Olomoucká posila z Lotyšska: Dostat puk a pálit byla vždy moje hra

Pozitivním faktorem pro přesun Čacha, jenž v plechárně stráví minimálně sezonu, byl i fakt, že ve slovenské reprezentaci pravidelně Petrovického potkával. Olomoucký trenér totiž u slovenského národního celku figuruje jako asistent.

„Už při rozhovorech to bylo pro mě velké plus a myslím si, že i pro něj. Víme o sobě, známe se a já vím, jaký styl chce hrát. On zase ví, jaký styl hokeje sedí mně, takže určitě velké plus pro mě, že vím, jaký je trenér. Samozřejmě nebudu mít nic zadarmo, i když se známe z reprezentace. Řekl mi, že si musím všechno vybojovat na ledě sám,“ řekl Čacho.

Hokejově vyrůstal ve svém rodném Trenčíně a v sezoně 2014/15 poprvé nakoukl i do národního týmu Slovenska do 17 let. Bodově vyčníval v mládežnických soutěžích, což neuniklo pozornosti ze zahraničí, díky čemuž má Čacho zkušenosti ze Švédska a Finska. V sezoně 2018/19 hrál ve Finsku juniorskou ligu za tým Jokerit U20 a ve 22 zápasech stihl 28 bodů (13+15).

Olomoucký kouč: Budeme trošku mezinárodní, ale styl měnit nechceme

Po sezoně 2022/23 pak přestoupil z Trenčína do Třince a hned v premiérové sezoně v české extralize zvedl nad hlavu pohár pro mistra republiky.

Teď vyzkouší tým s opačnou zkušeností, neboť Hanáci v uplynulé sezoně museli setrvání v extralize uhájit až v baráži.

„Věřím tomu, že si místo vybojuji. Že si řeknu o pozornost a můj ice time bude odpovídat tomu, co odevzdám týmu,“ plánuje Čacho.

Do Olomouce dorazil teprve v pondělí. A hned v úterý už jej trenér Petrovický vyhnal na plac proti Žilině.

„Trošku jsem na začátku hledal dech,“ přiznal hráč. „Absolvoval jsem jeden trénink a bylo trochu vidět, že jsem úplně nevěděl, jaký styl chceme hrát. Snažil jsem se to plnit, ale trošku jsem se v tom sem tam ztratil. Ale myslím, že jsme to zvládli dobře,“ zhodnotil výhru 2:1.

O góly se postarali Rayen Petrovický a Daniel Ministr. Ten bude usilovat o první kompletní extraligovou sezonu, loni totiž hrál primárně za prvoligový Přerov. S Čachem má Olomouc momentálně na soupisce (bez střídavých startů) 15 útočníků, a to včetně dvou odchovanců z ročníku 2002 – Ministra a Máchy. Ti však větší zkušenosti z extraligy zatím postrádají.

