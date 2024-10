Brusle? Plátna! Burian založil umělecký ateliér a teď se živí barvičkami

V srpnu nedaleko hotelu Flora založil umělecký ateliér NopNog, což je zkratka z anglického názvu No paint, no game. Ke kreativitě a umění měl dnes 36letý Burian blízko i během hokejové kariéry. Na stejném místě, kde dnes stojí NopNog, provozoval fotoateliér. „Fotografie mě bavila vždycky. Mám to strašně rád, už jako hokejista jsem si tu a tam focením přivydělával,“ popisuje tmavovlasý dlouhán.

Když v Olomouci na jaře roku 2022 odehrál poslední zápas a z extraligy přestoupil o patro níž do Prostějova, začal přemýšlet, kam ho pohokejový život zavane. A když loni zjistil, že focení jako obživa nebude to pravé, potřeboval najít něco, co jej bude nejen naplňovat, ale i plnit rodinnou kasu.

„Focení mě nikdy nepřestane bavit, ale komerční fotografie mě úplně nenaplňovala. Zkusil jsem si svatby, vánoční focení… A bylo toho hodně. V létě máte 5 000 fotek ze svatby, každou se musíte probrat, vybrat tak 400 nejlepších. Navíc já jsem perfekcionista, nedokážu na všechny fotky aplikovat jeden filtr a vypustit to, s tím bych nebyl spokojený,“ vysvětluje Burian.

„Jak toho bylo moc, nutil jsem se do toho. A – na to nejsem pyšný – občas jsem ani fotky nedodal včas. Mě baví třeba cestovatelská fotka, když vyfotím dvacet západů slunce a můžu si k tomu v klídečku sednou a vypiplat to podle svých představ,“ dodává. Jenže útulný ateliér byl zařízený a Burian se jej rozhodně zbavovat nechtěl, ostatně dodnes má schovaná plátna i světla na focení, kdyby se do focení chtěl jednou znovu pustit. „Ateliér jsem pořídil za covidu, za příznivý pronájem,“ mne si ruce.

„Dlouho jsem přemýšlel, jak bych prostor mohl využít i jinak. Až jednou přišla kamarádka, že v Praze frčí jeden koncept. Jeli jsme to tedy vyzkoušet a mě to hrozně nadchlo. Řekl jsem si, že to je přesně to, co bych chtěl provozovat i u mě v Olomouci. Já jsem takový, že si cestu musím prošlapat sám, takže pořád je co rozvíjet, ale zatím jsem spokojený,“ zaklepe na stůl.

A tak vznikl NopNog. Návštěvníky láká sloganem „Tady jsi umělec ty.“ Lidé mají možnost pomocí nejrůznějších technik vytvořit abstraktní kresby, které si pak odnáší domů. „Jeden způsob je, že vylijete barvy do houpačky, kterou zhoupnete, a z ní se pak vylejí barvy na plátno, což tvoří nejrůznější obrazce,“ líčí Burian. „Předtím mě něco podobné vůbec nenapadlo, vždyť já měl z výtvarky trojku!“

Způsobů zákazníkům ukazuje víc a prý se další a další neustále učí. „Barvy můžete třeba fénovat, vylévat je z kádinek, tady nejsou hranice,“ říká. Na ateliér je zatím sám a připouští, že zatímco některé dny má volnější, jindy má návštěvníky na celé odpoledne a leckdy se o podnik stará až do hluboké noci.

„Popravdě, nevím, jestli u toho vydržím celý život, ale musím říct, že teď jsem se našel. Mojí ambicí s NopNogem je, aby si sem lidé našli cestu v hojném počtu, aby to fungovalo, prosperovalo, aby si lidé užili čas strávený tady, aby se sem rádi vraceli. Zkrátka aby to pro lidi bylo místo, kde fakt zrelaxují a vyzkouší si nový zážitek,“ přeje si Burian.

Těší se, až v NopNogu přivítá i bývalé spoluhráče. Ostatně kolega David Ostřížek je tváří podniku na webových stránkách. „David, to je můj věčný hokejový parťák. Budu velmi rád, když sem zavítají i další, ale nikoho nebudu nutit. Musí oni chtít, já je pak vřele uvítám, vzadu mám láhev prosecca,“ směje se.

Že s hokejem skončí, cítil už v průběhu minulé sezony, kdy v dresu Jestřábů odehrál 48 zápasů. Dohromady jich v první lize nasbíral 399, 574 mačů pak odehrál v extralize v dresu Českých Budějovic, brněnské Komety a Olomouce. Svůj první extraligový zápas odehrál v Kladně, kde už víckrát nenastoupil. Za Morávku naskočil do 336 zápasů, v nichž, nejčastěji z pozice křídla, zaznamenal 99 bodů.

Nejvíc se mu dařilo hned v druhé sezoně po příchodu z Brna. Ačkoliv vždy platil za defenzivního útočníka, v sezoně 2017/18 dal patnáct gólů a přidal jedenáct asistencí.

„Jo, jo. To bylo snad nejvíc bodů za extraligovou sezonu, co jsem kdy udělal. Jenže taky jsem vévodil statistice plus/minus, ale od konce! “ zdůrazňuje se smíchem. Součet vstřelených a inkasovaných gólů svého týmu v době, když byl na ledě, mu ukazoval zarážející cifru -20. „Na to jsem pyšnej nebyl, to pro defenzivního útočníka není dobrá vizitka. Ale jinak na to vzpomínám rád, to období jsem si užíval, proto to člověk dělá, góly jsou koření hokeje,“ povídá Burian.

Když mu to čas dovolí, zajde na olomoucký zimák, kam to má z ateliéru pěšky čtvrt hodiny, podpořit bývalé kolegy. Ale až bude v plechárně pozorovat své někdejší zaměstnání, nohy ho svrbět nebudou. „Hokej? Ne, ne. Už jsem s ním nadobro seknul. Zatím mi ani nechybí. Snažím se každé dopoledne věnovat sobě, jdu běhat, cvičit, ale že bych se potřeboval ještě soukat do bruslí, to už fakt ne,“ svěřuje se.