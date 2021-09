Snad to bude zlom, věří po první trefě v sezoně litvínovský matador Hübl

„Člověk se cítí líp, když mu to lepí. Jsem rád, že moje produktivita přispěla k bodu. Mojí rolí je pomoct týmu gólově,“ řekl na klubovém webu Hübl po porážce v Mladé Boleslavi 2:3 po nájezdech.



Verva sice rupla pošesté v řadě, ale herně se po mátožných předchozích výkonech zvedla.

„Museli jsme si to všichni sami srovnat v hlavách, protože jsme vypadli ze svých rolí. Dělali jsme obrovské chyby, nabízeli soupeřům šance na góly. Neplnili jsme, co jsme měli, takže jsme si to s klukama snažili vyříkat, abychom se v tom zlepšili,“ vykreslil Hübl, jak kabina zareagovala na výsledkový nečas.

Bod z ledu lídra je sice dobrý, ale posun v tabulce Vervě nezajistil. Po devíti kolech je v extralize až třináctá, jen dva body od úplného dna.

„Doufám, že ten bod přinese nějaký zlom, najedeme na vítěznou vlnu a začneme konečně sbírat výhry. Důležité je, aby se naše hra uklidnila a neměli jsme výpadky jako v minulých zápasech, kdy jsme góly soupeřům prakticky darovali. Dnes to pro nás byl posun, protože Boleslav je ve formě a pohybuje se na špičce tabulky. Snad na to navážeme a posuneme se v tabulce výš,“ věří Hübl.

V pátek v 17.30 Litvínov vyzve Brno.