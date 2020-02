Znovuzrozený Litvínov. Cítíme sílu, hlásí ostřílený útočník Hübl

„Cítíme sílu,“ řekl veterán Viktor Hübl, když jeho Verva v neděli přestřílela na domácím stadionu energické Karlovy Vary 6:4.

Litvínov nesložil obrat Energie na 1:2, nesložilo ho ani vyrovnání soupeře ze 4:2 na 4:4. Jindy by to s ním zamávalo. „Začali jsme dávat góly, to vám pak sebevědomí stoupá,“ pochvaluje si útočník František Gerhát. „A pro naši defenzivu a brankáře je lepší, když ví, že pro vítězství nemusí vychytat zápas na jeden gól.“

Chemici poprvé v sezoně vyhráli tři utkání v řadě, v posledních deseti střetnutích posbírali 20 bodů. Víc za tu dobu zvládla jen Olomouc.

A jejich znovuzrození se promítlo i do tabulky, před posledním a jedenácti porážkami v řadě utýraným Kladnem už mají náskok pěti bodů a úterní domácí dohrávku s Hradcem Králové k dobru.

„V posledních zápasech jsme bodovali skoro pořád. Kdybychom byli kolem 8. až 10. místa, nikdo nic neřeší. Jenže dole je to namačkané a tyhle body nám ještě nestačí,“ chápe Hübl. „Po každém zápase se nám trošku uleví, ale hotovo není. Sezonu musíme dotáhnout do rozumného konce, když už pěkný nebude. Hlavně ať se nespadne do 1. ligy.“

Litvínovu pomáhají i barážové zkušenosti z minulých let. „Možná jsme psychicky odolnější,“ přemítá Gerhát. Včera se to ukázalo. Domácí převrat z 1:2 na 4:2 zařídily učebnicové kombinace a trefy do prázdné branky od Gerháta a Trávníčka plus sólo Hübla. Když se hosté dotáhli, Hübl využil přesilovku a tříbodový doping zpečetil Kudla.

„Bylo to strašné drama, co jsme zase dokázali předvést. Za stavu 4:2 jsme si mysleli, že už to v pohodě dohrajeme, ale dostali jsme dva blbé góly a začali jsme se bát o výsledek. Měli jsme v hlavě předcházející zápasy, které jsme ztratili. Naštěstí nikdo nesvěsil hlavu a my to urvali,“ oddechl si Gerhát. „Věděli jsme, že jak je zápas divoký, je pořád i otevřený.“

Pomohl i trenérský tah, od 2. třetiny stažení hry na tři útoky. „Pak to sice bylo náročnější, ale ty tři pětky se dostaly do tempa,“ vnímal Gerhát. „Začali jsme hrát s pukem víc my, to nám ušetřilo energii a dalo sebevědomí. Protože bez puku nahánět rychlé Karlovy Vary bylo těžké.“

Zúžení sestavy odnesl i nejproduktivnější vervák Richard Jarůšek. „Hráči musí myslet nejdřív defenzivně. Dopředu je Ríša výborný, jeho obranná práce ale dobrá nebyla,“ vysvětlil asistent Jindřich Kotrla. I uzdravený Švéd Hedberg po 1. třetině dohrál: „Ještě nemá zápasové tempo, snad se do toho dostane.“ Zranění jsou Petružálek a Aliu, dvakrát na ledě trénoval Langkow. Pomůže už zítra?