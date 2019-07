Litvínovský Hübl zaútočí na legendu Hlinku, nastoupí do 17. sezony

Zvětšit fotografii Hráči Litvínova slaví gól v síti Karlových Varů. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

O týden dříve, než bývalo zvykem, vyjeli na led extraligoví hokejisté Litvínova. Verva v minulé sezoně zůstala pod čarou play off a letos by to ráda změnila. Útočník Hübl navíc nastoupí do 17. extraligové sezony.