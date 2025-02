Z dělníků hokeje první letka. Litvínov v extralize zkouší nevšední tah

„Není úplně špatné jít na první vhazování,“ zářil po nedělním klání skoro jako sluníčko centr Josef Jícha.

Obvykle zahajuje utkání letka kapitána Matúše Sukeľa, z níž v poslední době vypadl zraněný kanonýr Petr Koblasa. Motiv pro rošádu měli trenéři ovšem jiný než improvizaci v elitním útoku.

„Cítíme, že chceme mít dobré první střídání. A věříme, že tihle kluci nám to přinesou energií, kterou do týmu dávají,“ vysvětlil asistent David Kočí, proč pracanti zápas otvírají. Neznamená to prý změnu v číslování útoků, jen technický posun. „Pořád je hierarchie stejná.“

Jíchova řada šla na led jako první už v pátek proti Pardubicím, to chemici prohráli 2:5 a vypadli z první čtyřky. Na místa pro přímý postup do čtvrtfinále se zase vrátili po nedělní výhře 1:0 nad Mladou Boleslaví. Gól dal Pawel Zygmunt, když v předposlední minutě dorazil puk z úhlu. Asistencí se na něm podíleli i zbývající členové povýšeného útoku.

Jsou i další důvody, proč se na úvodním vhazování objevují netradiční jména. Jedním z nich je snaha otravovat život elitním útokům soupeřů. „Trošku jo,“ přikývl Jícha. „Hned na prvním buly se do nich snažíme zajet, trošku je vyprovokovat, znepříjemňovat jim to. A samozřejmě co nejvíc forčekovat, tlačit se do brány a dát gól jako proti Boleslavi.“ Čili ne krásný, ale vydřený buldočí zarputilostí.

Nedávno trenér Karel Mlejnek podrobil veřejné kritice členy třetího a čtvrtého útoku. Že od nich potřebuje taky branky a body, pak dostanou i sekundy navíc. Matěj Pekař ze třetí formace se prosadil proti Pardubicím, v utkání nato se pochlapila čtvrtá řada.

„Už několik zápasů pracují dobře, jedou naplno, dohrávají souboje, hrají těžký forček, nutí soupeře k chybám, vytvářejí si šance. A teď za to byli odměněni,“ lichotil jim Kočí. „Vyšší čas na ledě si zaslouží hrou, kterou předvádějí. I Pekař s Čajkovičem zahráli poslední dvě utkání velice slušně. Začali dělat věci, které nedělali celou sezonu. Chodí do těla, pomáhají obraně, mají šance a soupeře přivádějí do úzkých. Kritika pomohla.“

Což připouští i Jícha: „Možná nás to nahecovalo. Ale nemůžeme řešit, co se říká v novinách. Musíme makat celých 60 minut a být trpěliví. Díky tomu, že naše lajna začíná, máme i víc času na ledě. Nahodíme si puk, jdeme o něj bojovat a znepříjemňovat soupeři život.“

A sobě si ho naopak zpříjemnit. Boj o první čtyřku vrcholí, zbývají poslední čtyři kola. „Zkomplikovali jsme si to lednem a únorem,“ připomněl Kočí strašidelnou bilanci v novém roce: 13 porážek, 4 vítězství. „Sebrat dvě výhry navíc, mohli jsme být jinde. Díky úspěchu nad Boleslaví se pořád držíme v závodě. Dobrý tým odehraje dobře dva, ale i tři nebo čtyři zápasy po sobě. To teď budeme očekávat.“

Litvínov je čtvrtý o bod před pátým, v úterý hraje na ledě lídra Sparty, venkovní trojboj završí ve Vítkovicích a Brně. Končí doma s Třincem. „Chceme o čtyřku bojovat, ale hlavně začít vyhrávat před play off. Udělat si formu,“ zvěstoval Jícha. Forma jeho formace, formálně první, prakticky čtvrté, dobrá už je.