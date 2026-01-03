Tipsport extraliga 2025/26

Nejvyšší domácí zkáza za 22 let, Litvínov se omlouval: Třeba nám sprcha pomůže

Petr Bílek
  14:15
Jako když idylická vyjížďka skončí tvrdým nárazem do zdi. Hokejový Litvínov se sbírá z nejtěžšího domácího direktu od října 2003. Páteční domácí výprask 1:8 od Plzně ukončil báječnou jízdu chemiků, kteří se díky prosincovému procitnutí přitáhli z posledního místa ke konkurenci. „Na místě je omluva litvínovským fanouškům, že museli zažít tento večer,“ vzkázal trenér Jakub Petr publiku, které během zápasu rozmrzele opouštělo svá místa.
Matej Tomek inkasuje gól.

Matej Tomek inkasuje gól. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Plzeňský Matyáš Filip (druhý zleva) přijímá gatulace od spoluhráčů k hattricku.
Plzeňský Matyáš Filip (druhý zleva) nasázel Litvínovu hattrick.
Plzeňský Lukáš Strnad překonává litvínovského Adama Kubíka.
Hráči Litvínova zpytují svědomí po debaklu.
7 fotografií

Dlouhých 22 let nezažila Verva doma takovou potupu, na podzim 2003 ji zdemolovala tehdy mistrovská Slavia 0:7. Teď ji napodobila Škoda. Škoda pro Litvínov.

„U nás všechno špatně. Od malých detailů po nedodržování herního plánu. Energie byla cítit, ale po úspěšné šňůře včetně porážky v Pardubicích nám možná chyběla pokora. Od některých věcí jsme ustupovali,“ popsal zkázu Petr.

Možná tým ovlivnilo i bezmála šestiminutové zkoumání plzeňského gólu na 2:1, který dal Adrián Holešinský z hraniční situace.

„Byli jsme zrovna v tempu. Rozhodčí se nedokázali rozhodnout, jestli ofsajd byl, nebo ne. Psychicky vám to nepomůže. A když brzy nato dostanete další gól, není to optimální. Ale vymlouvat se na to nemůžeme, oni taky stáli šest minut,“ odmítl hledat alibi domácí útočník Maxim Čajkovič.

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

A stejně tak se nevymlouval na absenci bratrů Kašových. Mladší David je zraněný, olympijský kandidát Ondřej nemocný. „Nemůžeme se spoléhat na jednoho dva hráče.“

Podle Čajkoviče už od úvodních minut nebyl Litvínov ve své kůži. „Špatný zápas, nezačali jsme dobře, nedělali jsme absolutně nic z toho, co jsme si řekli u videa. A na ledě se to zrcadlilo,“ štvalo slovenského forvarda.

„Vyráběli jsme hloupé chyby, nedodržovali jsme systém nastavený od trenérů. Mysleli jsme si, že to půjde samo, nenastoupili jsme dobře do zápasu a pak to bylo už jen horší.“

V posledním měsíci roku se přitom Verva nadechla a získala 16 bodů, už jen jeden ji dělil od úniku z baráže. Teď je odstup sedmibodový, vystrašená kladenská a mladoboleslavská konkurence zabrala.

Hráči Litvínova zpytují svědomí po debaklu.

„Máme v kabině už druhý třetí měsíc filozofii, že si říkáme, kolik je bodů ve hře. Před Plzní to bylo 48, po dnešku 45. Ztráta se stahovala, ale někdo řekl, že až budeme blízko, bude to těžší. Všude jsme to slyšeli,“ zmínil Petr proroctví, které se vyplnilo.

„Snažím se tým před tlakem uchránit. Jsou i další věci, o kterých nechci mluvit, měníme sestavu, je věcí nás trenérů najít správné složení. Pořád je ve hře 45 bodů, je to čistě jen o nás.“

Čajkovič si vybavuje listopadovou nakládačku 2:7 také od Plzně a přeje si, aby chemici prožili déjà vu. „Bude to znít hrozně, ale myslím si, že i takový debakl může být dobrý. Po zápase v Plzni začala naše úspěšná šňůra. Taková sprcha nás vrátí na zem, a když se dobře odrazíme, mohli bychom znovu něco předvést. Snad to pomůže jako naposledy,“ modlí se Čajkovič.

I trenér Petr apeluje: „Byli jsme na vítězném obláčku, teď se ukáže, jaký jsme tým, jaká bude reakce a zpětná vazba.“

Obstojí Litvínov v crash testu? Jeho dopad bude vidět už v neděli v Třinci.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 36 20 2 5 9 113:82 69
2. HC Oceláři TřinecTřinec 37 17 5 1 14 109:91 62
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 36 17 5 1 13 99:85 62
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 36 16 3 6 11 95:69 60
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 36 18 2 2 14 88:88 60
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 39 16 4 2 17 104:108 58
7. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 36 16 1 5 14 92:89 55
9. HC Kometa BrnoKometa 36 15 2 5 14 96:99 54
10. HC OlomoucOlomouc 38 15 3 2 18 89:111 53
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 37 13 5 3 16 98:102 52
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 36 12 3 3 18 73:94 45
13. Rytíři KladnoKladno 37 11 3 5 18 85:105 44
14. HC Verva LitvínovLitvínov 37 10 2 3 22 79:117 37
