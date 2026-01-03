Dlouhých 22 let nezažila Verva doma takovou potupu, na podzim 2003 ji zdemolovala tehdy mistrovská Slavia 0:7. Teď ji napodobila Škoda. Škoda pro Litvínov.
„U nás všechno špatně. Od malých detailů po nedodržování herního plánu. Energie byla cítit, ale po úspěšné šňůře včetně porážky v Pardubicích nám možná chyběla pokora. Od některých věcí jsme ustupovali,“ popsal zkázu Petr.
Možná tým ovlivnilo i bezmála šestiminutové zkoumání plzeňského gólu na 2:1, který dal Adrián Holešinský z hraniční situace.
„Byli jsme zrovna v tempu. Rozhodčí se nedokázali rozhodnout, jestli ofsajd byl, nebo ne. Psychicky vám to nepomůže. A když brzy nato dostanete další gól, není to optimální. Ale vymlouvat se na to nemůžeme, oni taky stáli šest minut,“ odmítl hledat alibi domácí útočník Maxim Čajkovič.
A stejně tak se nevymlouval na absenci bratrů Kašových. Mladší David je zraněný, olympijský kandidát Ondřej nemocný. „Nemůžeme se spoléhat na jednoho dva hráče.“
Podle Čajkoviče už od úvodních minut nebyl Litvínov ve své kůži. „Špatný zápas, nezačali jsme dobře, nedělali jsme absolutně nic z toho, co jsme si řekli u videa. A na ledě se to zrcadlilo,“ štvalo slovenského forvarda.
„Vyráběli jsme hloupé chyby, nedodržovali jsme systém nastavený od trenérů. Mysleli jsme si, že to půjde samo, nenastoupili jsme dobře do zápasu a pak to bylo už jen horší.“
V posledním měsíci roku se přitom Verva nadechla a získala 16 bodů, už jen jeden ji dělil od úniku z baráže. Teď je odstup sedmibodový, vystrašená kladenská a mladoboleslavská konkurence zabrala.
„Máme v kabině už druhý třetí měsíc filozofii, že si říkáme, kolik je bodů ve hře. Před Plzní to bylo 48, po dnešku 45. Ztráta se stahovala, ale někdo řekl, že až budeme blízko, bude to těžší. Všude jsme to slyšeli,“ zmínil Petr proroctví, které se vyplnilo.
„Snažím se tým před tlakem uchránit. Jsou i další věci, o kterých nechci mluvit, měníme sestavu, je věcí nás trenérů najít správné složení. Pořád je ve hře 45 bodů, je to čistě jen o nás.“
Čajkovič si vybavuje listopadovou nakládačku 2:7 také od Plzně a přeje si, aby chemici prožili déjà vu. „Bude to znít hrozně, ale myslím si, že i takový debakl může být dobrý. Po zápase v Plzni začala naše úspěšná šňůra. Taková sprcha nás vrátí na zem, a když se dobře odrazíme, mohli bychom znovu něco předvést. Snad to pomůže jako naposledy,“ modlí se Čajkovič.
I trenér Petr apeluje: „Byli jsme na vítězném obláčku, teď se ukáže, jaký jsme tým, jaká bude reakce a zpětná vazba.“
Obstojí Litvínov v crash testu? Jeho dopad bude vidět už v neděli v Třinci.