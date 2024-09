Litvínov válí, Koblasa už zase pálí: Samé výhry? Nebudu říkat, že to je náhoda

Trápilo vás, že jste gól nedal?

Ulevilo se mi. Čekání bylo delší, než jsem chtěl. Samozřejmě, může se čekat asi i déle, ale úplně komfortně jsem se necítil. Jsem hrozně rád, že se to povedlo. Doufám, že mi to odstartuje dobrou šňůru jako loni.

Na vedení Energie jste odpověděl za 10 sekund. Klíčový okamžik?

Tohle se nám povedlo a hodně nám to pomohlo, že na střídačce nezačaly být skleslé hlavy. Naopak jsme vyrovnali a diváci se hned dostali do fandění. Nastartovalo nás to ke skvělé první třetině, kdy jsme dali čtyři góly. Navázali jsme na to na začátku druhé, ale její druhou půlku jsme měli výpadek. Třetí už jsme zase zvládli, gól už jsme dát nepotřebovali.

V první třetině jste hosty přestříleli 23:7.

Letos to byla asi naše nejlepší třetina. My měli loni taky pasáže, kdy jsme dávali hodně gólů. Jsme rádi, že jsme to přenesli do letošní sezony. Ukázalo se, že loni nešlo o výstřelek, ale že v tom můžeme pokračovat. Doufám, že budeme body sbírat co nejdéle. Soutěž je vyrovnaná a každé body jsou důležité.

Pět zápasů, pět výher. Čekal jste takový vstup?

Nebudu říkat, jestli jsem to čekal nebo nečekal. Loni se ukázalo, že mužstvo máme silné, úplně razantní změny nepřišly. Jsem hrozně rád, že šlapeme. Jak jsme loni skončili, tak jsme letos začali. Nebudu říkat, že to je náhoda. Pět výher možná někdo nečekal, ale ani bych neřekl, že jsme v nějakém zápase byli outsideři.

Je současný tým v něčem jiný?

Ještě brzy hodnotit. Změn nebylo hodně. Nějací kluci nám chybí kvůli zranění, ale je vidět, že se dokážeme semknout i bez nich. Až se vrátí, doufám, že budeme ještě silnější.