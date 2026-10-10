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Tipsport extraliga 2026/27

Lajna 3K je kompletní. Je nás plná šatna, budeme čím dál lepší, věří Kaše

Ondřej Bičiště
  11:41
Litvínovští útočníci David Kaše, Ondřej Kaše a David Kämpf v zápase s Kometou.

Litvínovští útočníci David Kaše, Ondřej Kaše a David Kämpf v zápase s Kometou. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Litvínovský Ondřej Kaše bojuje o puk s třineckým Andrejem Nestrašilem.
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Elitní litvínovská lajna 3K, tedy hvězdní útočníci Ondřej Kaše, David Kaše a David Kämpf, je konečně kompletní. Mladší z bratrů Kašových David vypadl ze sestavy kvůli zranění hned v prvním zápase sezony, comeback oslavil asistencí a hokejová Verva extraligovou výhrou nad Olomoucí 3:1.

„Konečně jsme tam všichni, je nás plná šatna. A užíváme si, že můžeme hrát spolu,“ těší útočníka Ondřeje Kašeho, jenž k pátečnímu vítězství přispěl gólem a asistencí.

Cítí, že sourozeneckou souhru bude potřeba ještě doladit. „Brácha se do toho musí po dlouhé době trošku dostat a celkově se potřebujeme ještě víc sehrát, protože tréninků moc nebylo. Věřím, že zápas od zápasu to bude lepší, zatím David v kabině hodně pomohl alespoň psychicky,“ vyzdvihl přínos parťáka starší z bratrského dua.

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Litvínov naplno bodoval po pěti zápasech. „Šli jsme do toho s tím, že potřebujeme tři body a urvali jsme je. I některé předešlé zápasy nebyly z naší strany vůbec zlé, ale nesebrali jsme tolik bodů, kolik jsme chtěli. Dnes měl každý z nás v hlavě, jak je to důležité. Jen škoda inkasovaného gólu, Pavel Čajan by si zasloužil nulu, protože chytal fantasticky,“ ocenil Kaše brankářskou jedničku Vervy.

Svojí čtvrtou trefou v sezoně otevíral skóre páteční bitvy s poslední Olomoucí. Do úniku se dostal, když zachytil chybnou rozehrávku soupeře.

„První myšlenka byla, že se podívám na gólmana a uvidím, co vymyslím. Na vyrážečce nechal trošku místa, takže jsem hned střílel,“ popsal svůj zásah.

Verva Litvínov - Sparta Praha, hokejová extraliga. Litvínovský kapitán Ondřej...

Po 62 vteřinách uklidnil Vervu druhou trefou Šprynar, třetí gól přidal letní navrátilec z NHL David Kämpf, oba Kašovi si u jeho zásahu připsali asistenci. Olomoucký Jakub Kos už v závěru v přesilové hře jen zmírnil porážku.

„Musíme být vyspělejší. Fauly v závěru jsou zbytečné a stojí nás hrozně sil. Může z toho být zranění nebo zblokované střely, v tomhle musíme být chytřejší a změnit to do dalších zápasů,“ velí lídr litvínovské produktivity.

Za 9 zápasů si připsal 4 góly a 7 asistencí. „Cítím se dobře. Minulý rok po zranění šlo všechno tak nějak v rychlosti a bylo to pro mě strašně těžké. Letos jsem měl celé léto na přípravu a snad jsem se nachystal dobře,“ věří Kaše.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 9 9 0 0 0 45:18 27
2. HC Dynamo PardubicePardubice 10 8 0 0 2 42:27 24
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 8 5 0 0 3 19:15 15
4. Rytíři KladnoKladno 9 3 2 2 2 28:29 15
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 3 2 1 3 23:21 14
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 9 4 0 2 3 26:25 14
7. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 2 0 4 25:25 13
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 4 0 1 4 23:28 13
9. HC Verva LitvínovLitvínov 9 3 1 1 4 23:26 12
10. HC Sparta PrahaSparta 9 3 0 2 4 28:28 11
11. HC Kometa BrnoKometa 8 2 2 0 4 24:26 10
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 8 2 0 1 5 21:29 7
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 1 1 1 6 21:35 6
14. HC OlomoucOlomouc 9 1 1 0 7 17:33 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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