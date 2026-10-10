Lajna 3K je kompletní. Je nás plná šatna, budeme čím dál lepší, věří Kaše

„Konečně jsme tam všichni, je nás plná šatna. A užíváme si, že můžeme hrát spolu,“ těší útočníka Ondřeje Kašeho, jenž k pátečnímu vítězství přispěl gólem a asistencí.
Cítí, že sourozeneckou souhru bude potřeba ještě doladit. „Brácha se do toho musí po dlouhé době trošku dostat a celkově se potřebujeme ještě víc sehrát, protože tréninků moc nebylo. Věřím, že zápas od zápasu to bude lepší, zatím David v kabině hodně pomohl alespoň psychicky,“ vyzdvihl přínos parťáka starší z bratrského dua.
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Litvínov naplno bodoval po pěti zápasech. „Šli jsme do toho s tím, že potřebujeme tři body a urvali jsme je. I některé předešlé zápasy nebyly z naší strany vůbec zlé, ale nesebrali jsme tolik bodů, kolik jsme chtěli. Dnes měl každý z nás v hlavě, jak je to důležité. Jen škoda inkasovaného gólu, Pavel Čajan by si zasloužil nulu, protože chytal fantasticky,“ ocenil Kaše brankářskou jedničku Vervy.
Svojí čtvrtou trefou v sezoně otevíral skóre páteční bitvy s poslední Olomoucí. Do úniku se dostal, když zachytil chybnou rozehrávku soupeře.
„První myšlenka byla, že se podívám na gólmana a uvidím, co vymyslím. Na vyrážečce nechal trošku místa, takže jsem hned střílel,“ popsal svůj zásah.
Po 62 vteřinách uklidnil Vervu druhou trefou Šprynar, třetí gól přidal letní navrátilec z NHL David Kämpf, oba Kašovi si u jeho zásahu připsali asistenci. Olomoucký Jakub Kos už v závěru v přesilové hře jen zmírnil porážku.
„Musíme být vyspělejší. Fauly v závěru jsou zbytečné a stojí nás hrozně sil. Může z toho být zranění nebo zblokované střely, v tomhle musíme být chytřejší a změnit to do dalších zápasů,“ velí lídr litvínovské produktivity.
Za 9 zápasů si připsal 4 góly a 7 asistencí. „Cítím se dobře. Minulý rok po zranění šlo všechno tak nějak v rychlosti a bylo to pro mě strašně těžké. Letos jsem měl celé léto na přípravu a snad jsem se nachystal dobře,“ věří Kaše.