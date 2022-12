Hokejový Litvínov zpátky v potížích. Chybělo nám úsilí, štve Kočího

„Dnes jsme neměli dobrý pohyb a úsilí na to, abychom zápas vyhráli. Start do utkání jsme měli docela dobrý, ale potom nás zmrazil první gól a od té doby jsme to nemohli nastartovat. Hráči se sice snažili, ale pak nás trošku dostala ve druhé třetině dolů oslabení. Ztratili jsme v nich hodně energie a do zápasu jsme se již nedostali,“ hodnotil litvínovský asistent David Kočí úterní krach 0:3 na ledě Karlových Varů.

Předposlední Energie se přiblížila k jedenácté Vervě na rozdíl bodu, poslední Kladno ztrácí už jen 4 body.

Středeční Podkrušnohorské derby mělo slavnostní úvod. V roce, kdy Karlovy Vary slaví 90 let na hokejové mapě Česka, byl mezi legendy klubu zařazen dlouholetý kapitán Václav Skuhravý a jeho dres s číslem 34 byl slavnostně vyvěšen pod strop KV Areny.

Během ceremoniálu byl do klubové Síně slávy uveden také dlouholetý majitel klubu Karel Holoubek, jenž klub podporoval a posléze vlastnil bezmála třicet let.

Domácí nastoupili ve slavnostních černo-zlatých retro dresech a vstoupili do zápasu aktivněji, skóre se poprvé měnilo v 6. minutě díky domácímu Jiskrovi, který se po Bartejsově nahození od modré čáry a několikeré teči v předbrankovém prostoru dostal k puku a poslal domácí do vedení.

Blízko vyrovnání byl v 17. minutě Chalupa, ještě nedávno hráč Karlových Varů, ale jeho tečovaná střela minula branku. Ve 33. minutě byli krátce po sobě vyloučeni Zygmunt a Zeman a Energii se naskytla příležitost hrát přes minutu a půl v pěti proti třem. Početní výhodu po 26 sekundách využil Černoch, jenž po střele Koblasy poslal puk podruhé za Godlova záda.

Ve třetí třetině se Litvínov dostal do velkého tlaku, ale díky obětavosti domácích obránců a zejména skvělému Habalovi v brance se neujaly velké šance Estephana, Straky a Abdula. Hosté utkání nezdramatizovali ani v 58. minutě, kdy se odhodlali k power play, naopak domácí Kohout definitivně rozhodl v 59. minutě gólem do opuštěné branky.

„Habal chytal skvěle, ale my jsme mu to usnadnili tím, že jsem se tam málo tlačili. Hlavně proto jsme prohráli,“ uznal litvínovský kapitán Petr Straka.

Litvínov bude mít ještě jednu šanci zakončit letošní rok výhrou, v pátek ho čeká bitva s osmým týmem extraligové tabulky Hradcem Králové. Začátek duelu na Hlinkově stadionu je v pátek v 17.30.