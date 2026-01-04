Tipsport extraliga 2025/26

Bod s Třincem? Dobrá zpětná vazba, říká kouč. Litvínov velí: Soustředit se na sebe!

  20:00
Hokejisté Litvínova se z pátečního domácího debaklu s Plzní 1:8 rychle oklepali. V Třinci, v nedělním 38. kole extraligy sahali po vítězství, když dvakrát vedli. Leč nakonec po trefě Lukáše Galvase padli v prodloužení 2:3. „Škoda, že jsme vedení nedokázali udržet. Musíme si to lépe pohlídat hlavně venku a s týmem jako je Třinec. Jinak to byl vyrovnaný zápas,“ řekl litvínovský útočník Matúš Sukeľ.
Třinecký obránce David Musil bojuje u mantinelu o puk s litvínovským útočníkem...

Třinecký obránce David Musil bojuje u mantinelu o puk s litvínovským útočníkem Pawlem Zygmuntem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Po závaru před litvínovskou brankou skončil gólman Pavel Čajan mimo brankoviště.
Litvínovský brankář Pavel Čajan a třinecký útočník Patrik Hrehorčák sledují puk.
Brankář Ocelářů Marek Mazanec vyráží střelu litvínovského obránce Marka Baránka.
Třinecký útočník David Cienciala sleduje za litvínovským Pawlem Zygmuntem...
6 fotografií

„Udělali jsme spoustu dobrých věcí, od kterých se můžeme odrazit. Bod je dobrý, ale utkání bych hodnotil kladně, kdybychom získali ještě jeden navíc. Věřím, že v dalším zápase se nám bude dařit víc,“ povídal útočník.

Jak těžké bylo zabrat po předchozím výprasku?

„Něco jsme si řekli, něco víc. Rozebrali jsme si, co bylo špatně, takže jsem rád, že se naše hra zlepšila.“

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Litvínovský trenér Jakub Petr podotkl, že měli celou sobotu, aby se s prohrou s Plzní vyrovnali: „Ten výsledek s Plzní je ale zkreslený, ve finále je jedno, jestli prohraješ 1:3 nebo 1:8.“

Dodal, že před utkáním byli na obláčku, jelikož stáhli ztrátu na mužstva před sebou. „V kabině byla cítit euforie, i když jsme se snažili být pokorní. Takže jsem rád za dnešní zpětnou vazbu. Na horké půdě několikanásobných mistrů jsme byli schopní sehrát takovéto utkání.“

Petr připomněl, že jim pořád chybějí klíčoví hráči. Zejména bratři Kašové, David je zraněný a Ondřej nemocný. „Ale na to se nechce vymlouvat. V určitých fázích a ve speciálních formacích nám chyběli. Hrát proti Třinci je těžké, má obrovskou kvalitu. I proto bod bereme, jsme spokojeni.“

Po závaru před litvínovskou brankou skončil gólman Pavel Čajan mimo brankoviště.
Litvínovský brankář Pavel Čajan a třinecký útočník Patrik Hrehorčák sledují puk.
Třinecký obránce David Musil bojuje u mantinelu o puk s litvínovským útočníkem Pawlem Zygmuntem.
Brankář Ocelářů Marek Mazanec vyráží střelu litvínovského obránce Marka Baránka.
6 fotografií

Třinecký útočník Marko Daňo připustil, že bratři Kašové Litvínovu citelně chyběli. „Mají obrovskou kvalitu, ale my nesledujeme, kdo komu schází, soustředíme se na sebe. Každopádně hosté ale odehráli výborný zápas,“ uvedl Daňo.

Byť Litvínovští nedávno zaostávali za předposledním Kladnem o jediný bod, po nedělním kole ztrácejí na předposlední Mladou Boleslav sedm bodů.

„Víte co, my se snažíme soustředit na sebe,“ prohlásil Sukeľ. „Víme, že jsme od začátku sezony na stejném místě, osobně se na body nedívám. Soustředím se na sebe. Bodů je ve hře ještě hodně. Je to hlavně o nás. Když budeme body sbírat, budeme se přibližovat.“

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 37 21 2 5 9 117:83 72
2. HC Oceláři TřinecTřinec 38 17 6 1 14 112:93 64
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 37 17 3 6 11 101:71 63
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 37 19 2 2 14 91:90 63
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 37 17 5 1 14 99:87 62
6. HC Sparta PrahaSparta 36 16 4 2 14 112:93 58
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 37 17 1 5 14 94:89 58
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 40 16 4 2 18 105:112 58
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 38 14 5 3 16 100:103 55
10. HC Kometa BrnoKometa 37 15 2 5 15 98:102 54
11. HC OlomoucOlomouc 39 15 3 2 19 90:113 53
12. Rytíři KladnoKladno 38 11 4 5 18 90:109 46
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 37 12 3 3 19 75:100 45
14. HC Verva LitvínovLitvínov 38 10 2 4 22 81:120 38
