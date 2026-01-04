Bod s Třincem? Dobrá zpětná vazba, říká kouč. Litvínov velí: Soustředit se na sebe!

„Udělali jsme spoustu dobrých věcí, od kterých se můžeme odrazit. Bod je dobrý, ale utkání bych hodnotil kladně, kdybychom získali ještě jeden navíc. Věřím, že v dalším zápase se nám bude dařit víc,“ povídal útočník.
Jak těžké bylo zabrat po předchozím výprasku?
„Něco jsme si řekli, něco víc. Rozebrali jsme si, co bylo špatně, takže jsem rád, že se naše hra zlepšila.“
Litvínovský trenér Jakub Petr podotkl, že měli celou sobotu, aby se s prohrou s Plzní vyrovnali: „Ten výsledek s Plzní je ale zkreslený, ve finále je jedno, jestli prohraješ 1:3 nebo 1:8.“
Dodal, že před utkáním byli na obláčku, jelikož stáhli ztrátu na mužstva před sebou. „V kabině byla cítit euforie, i když jsme se snažili být pokorní. Takže jsem rád za dnešní zpětnou vazbu. Na horké půdě několikanásobných mistrů jsme byli schopní sehrát takovéto utkání.“
Petr připomněl, že jim pořád chybějí klíčoví hráči. Zejména bratři Kašové, David je zraněný a Ondřej nemocný. „Ale na to se nechce vymlouvat. V určitých fázích a ve speciálních formacích nám chyběli. Hrát proti Třinci je těžké, má obrovskou kvalitu. I proto bod bereme, jsme spokojeni.“
Třinecký útočník Marko Daňo připustil, že bratři Kašové Litvínovu citelně chyběli. „Mají obrovskou kvalitu, ale my nesledujeme, kdo komu schází, soustředíme se na sebe. Každopádně hosté ale odehráli výborný zápas,“ uvedl Daňo.
Byť Litvínovští nedávno zaostávali za předposledním Kladnem o jediný bod, po nedělním kole ztrácejí na předposlední Mladou Boleslav sedm bodů.
„Víte co, my se snažíme soustředit na sebe,“ prohlásil Sukeľ. „Víme, že jsme od začátku sezony na stejném místě, osobně se na body nedívám. Soustředím se na sebe. Bodů je ve hře ještě hodně. Je to hlavně o nás. Když budeme body sbírat, budeme se přibližovat.“