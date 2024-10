Nula pro Litvínov po 91 zápasech! Aspoň to není stovka, usmíval se Zajíček

„Radši jsme to už nepočítali, abychom se nedostali ještě pod větší tlak. Po zápase někdo říkal, že to aspoň není stovka,“ usmíval se pod vousy brankář Šimon Zajíček, když vynuloval otloukánka Plzeň při gólové erupci chemiků 6:0.

Jejich trenér Karel Mlejnek nad tou statistikou po nedělním zápase mávl rukou. „To mě netrápí. Vzhledem k tomu, že k nule došlo, je to fajn pro brankáře. Odměna pro něj i pro mužstvo. Ani nevím, jestli jsem tady byl při posledním čistém kontu... Sezona 2022/23, to jsem tu asi už byl,“ odpověděl si sám.

Mlejnek oprášil litvínovskou útočnou DNA, což fanoušky baví a přináší to i úspěchy. Nuly ne, ale když převažují výhry, kdo by nad tím hloubal? „Už ta série byla tak dlouhá, že jsme na ni radši zapomněli. Na nulu jsme se nesoustředili, jen na to, abychom vyhráli,“ zdůraznil Zajíček po svém druhém kariérním shutoutu v extralize.

Jeho premiérový z 29. ledna 2023 doma proti Českým Budějovicím při dietní výhře 1:0 po nájezdech byl pro Vervu na dlouhou dobu posledním. V minulé, nablýskané sezoně se ho nedočkala. Nyní až v 15. kole nejvyšší soutěže.

Litvínovský brankář Šimon Zajíček zasahuje během zápasu s Plzní.

„Jsme rádi, že jsme utkání zvládli, protože teď jsme neměli dobré období. Vyzdvihuju, že mužstvo v závěru drželo pohromadě, viz bitka, kluci chtěli pro gólmana nulu a blokovali střely. To kvituji,“ ocenil Mlejnek soudržnost své party.

A Zajíček, který zlikvidoval 23 plzeňských střel, si to chválil rovněž: „Úžasné. Kluci dnes měli snad víc zákroků než já, oni to odchytali za mě. I za stavu 6:0 padat do střel po hlavě, klobouk dolů! Co předvedli dozadu, bylo neuvěřitelné.“

Stejně tak, když Baránek už za rozhodnutého stavu mstil lídra Ondřeje Kašeho a v bitce složil k ledu soupeře Pituleho. „Když se Bary popral necelé čtyři minuty do konce, začalo to být hodně dlouhé. Poprvé jsem se podíval na čas a řekl si, že by nula mohla dopadnout, jenže pak už to neubíhalo,“ popisoval Zajíček; kolikrát už Vervu o čisté konto připravil zbytečný gól v závěru.

Tentokrát už ne.

„Nechci dělat, že jsem radši za tři body, i ta nula mě hodně těší. Jsem rád, že jsem čekání na ni ukončil,“ odfoukl si gólman, který hned věděl, že se u něj s kasičkou staví týmový pokladník: „Bohužel vím, co mě to bude stát, bohužel to není málo. “

Na druhou stranu, jedna platba skoro za dva roky brankáře Vervy nejspíš nezruinuje.