Z kvalitního tria máme duo. Hokejová Verva řeší problém s brankáři

„Všechno je čerstvé, uvidíme v reprezentační pauze, co se stane,“ netušil ještě trenér Karel Mlejnek. Pod nástupcem odvolaného Vladimíra Růžičky zatím Verva jen vítězí, porazila Spartu, Liberec a v úterý také České Budějovice.

Právě nedělní duel v Liberci se stal pro Tomka osudným, pouhých 86 vteřin před koncem 3. třetiny se srazil s domácím Tomášem Filippim a musel do nemocnice. Je před ním několikatýdenní pauza.

Chirurgický zákrok podstoupil slovenský gólman ve středu. „Čekáme, co nám řeknou doktoři, jak vážné zranění je, jak dlouhá bude rekonvalescence,“ uvedl generální ředitel klubu Pavel Hynek. „Pak si sedneme a vyhodnotíme to. Do konce týdne, než náš trenér brankářů Zdeněk Orct odjede na reprezentaci, se rozhodneme.“

Tomka získal Litvínov během října na měsíční hostování z Komety a v případě dalšího zájmu může uplatnit opci do konce sezony. Termín se krátí, do příštího čtvrtka musí Verva dát vědět, zda si bronzového olympijského medailistu z letošních her v Pekingu pojistí. „Zápasy teď jdou v rychlém sledu. Co s tím budeme dělat, to nespadá jen do mojí kompetence, ale i do působnosti vedení klubu,“ řekl Mlejnek.

Tomek v dresu chemiků odchytal šest zápasů s průměrem 1,76 branky na zápas a úspěšností zásahů téměř 93 procent. „Když se zraní gólman, který vychytá pět bodů ze dvou zápasů, komplikace to je. Na druhou stranu máme trio kvalitních brankářů, teď se zúžilo na duo. Šimon Zajíček skvěle zvládl vstup do sezony a teď věřím, že Denis Godla naváže na výkony z loňské sezony. Sázím na to.“

Godla se do pohody ještě musí dostat, při vítězné přestřelce s Českými Budějovicemi (6:4) si jeden gól nešťastně dal sám, když si srazil do sítě puk nahozený z rohu.

Šimon Stránský z Litvínova se raduje ze vstřeleného gólu v zápase proti Liberci.

„Tomek chytal výborně, teď jsme se Godličovi snažili co nejvíc pomoct, asi nám to nevyšlo podle představ. V předchozích letech ukazoval, že je výborný gólman,“ tvrdil útočník Jindřich Abdul.

I s Godlou v brance natáhl Litvínov vítěznou šňůru. „Jsme spokojení, ale rozhodně ne uspokojení. Že bychom lítali v oblacích, to v žádném případě,“ ubezpečil kouč Mlejnek. „Já osobně nevidím dál než k prvnímu střídání dalšího zápasu. Takové jsou moje myšlenkové pochody od té nešťastné trenérské změny, která mě trápila.“ Příští zápas bude perný, předposlední Litvínov v pátek nastoupí na ledě posledního Kladna.