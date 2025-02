Konec mizérie, Litvínov se probudil. Ale polštář se nám vyfoukl, řekl Polášek

Před zápasem bylo chemikům ouvej: čtyři prohry v řadě, 11 bodů z posledních devíti utkání. Zabrali právě včas. „Potřebovali jsme výhru jako sůl, hlavně přišla před reprezentační pauzou, to by si přál každý tým. Bude se nám trošku líp dýchat,“ ulevilo se Poláškovi a spol.

Co vás zvedlo?

Výkony jsme měli nahoru dolů, prohrávalo se o gól nebo o dva, náš herní projev nebyl úplně nejlepší. Teď se to změnilo, začali jsme dělat maličkosti, které rozhodují zápasy. Ale pořád jsou tam věci, kterých se musíme vyvarovat, na kterých musíme pracovat.

Byli jste hladoví a zarputilí. Čím to?

Měli jsme skvělé napadání, to udělalo velkou část vítězství. Dobře jsme drželi střední pásmo a hru jsme rychle otáčeli. Vyzdvihl bych, jak jsme hráli od první do čtvrté lajny. Fakt parádně. Hlavně naše čtvrtá formace, té musím dát velkou pochvalu. Holt nám ukázali, že to jde, a my to po nich teď budeme chtít pořád. (úsměv)

Ano, Jícha dal dva góly. I vy jste se blýskl dvěma asistencemi.

Paráda, že to vyšlo, ale ať nahrávky nebo góly dá kdokoli, vždycky se počítají body na konci.

Nebál jste se po bezgólové první třetině, že zase budete spalovat šance jako v poslední době často?

Trošku jsme střelecky tápali, nyní to vyšlo, dali jsme čtyři góly. Na to se musíme napojit, chtít se v tom módu udržet. Šance jsme měli, nakonec nás nakoplo, když góly začaly padat.

Partu prověří až porážky. Co tedy černá série řekla o té vaší?

Přesně tak, tým se pozná, až když se nedaří. My měli štěstí, že i když se nám nevedlo, v tabulce jsme se nepohybovali nahoru dolů. Jsou věci, ke kterým se v horších časech potřebujete vrátit, abyste se zase nakopli na vlnu. Něco jsme si řekli a je na nás, jestli to budeme dodržovat i nadále.

Hledali jste jiskru?

Neříkal bych jiskru. Jsou to opravdu maličkosti, na kterých se musí stavět. Malé schůdky, na kterých se člověk musí udržet a pořád je opakovat. Někomu se to může zdát jako blbosti, které diváci ani nevidí, ale trenéři i my hráči ano. Jakmile je začne dělat jeden, napojí se druhý.

Tušíte, že boj o čtyřku bude ještě tuhý?

Bude. Všiml jsem si, že liga je tak vyrovnaná, jako snad nikdy nebyla. Na jednu stranu je to parádní pro soutěž, na druhou se soustředíme sami na sebe. Ne že bychom se zaměřovali na udržení ve čtyřce každý den, navíc zápasů je ještě dost.

Přestože jste hodně prohrávali, zůstali jste v ní. Jste překvapený?

Ze startu sezony jsme měli polštář, teď se nám trošku vyfoukl. Závěr sezony je o tom, ať se tým hlavně naladí na play off. Každé mužstvo si musí během sezony projít krizí, kdy se prohrává. A je lepší, když to přijde dříve než těsně před play off.