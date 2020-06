Vedení hokejových Vítkovic zaskočil Roman, přijal nabídku Ilves Tampere

Dlouhodobě jedna největších ofenzivních opor Ostravanů využila klauzuli ve svém kontraktu s Vítkovicemi, která umožňovala v případě zajímavé nabídky odchod do zahraničí. Extraligový klub hráči s reprezentačními zkušenostmi vyhověl, přestože Romanovo rozhodnutí přišlo nečekaně.

„Musím říct, že mě i nás všechny v klubu dost překvapilo a zaskočilo, že se Ondra pro odchod do zahraničí rozhodl,“ přiznal sportovní ředitel ostravského klubu Roman Šimíček.

„Zvláště v době, kdy se snažíme poskládat co nejkvalitnější tým, vracejí se k nám domácí odchovanci a kdy chceme bojovat o úspěch jako tým složený z těch, kteří u nás chtějí hrát a jsou a budou hrdí, že mohou oblékat vítkovický dres. Ondrovo rozhodnutí bereme jako fakt,“ dodal Šimíček s tím, že klub začal okamžitě shánět adekvátní náhradu.

Ostravský rodák Roman zkoušel během kariéry štěstí v zámoří. V letech 2006 až 2009 hrál juniorskou WHL a v roce 2008 vyhrál s týmem Spokane Chiefs Memorial Cup. Rok předtím ho z celkové 136. pozice draftoval Dallas. Přestože na farmě v AHL odehrál včetně play off celkem 114 utkání, elitní NHL neokusil.

Po návratu do Vítkovic se vydal ještě jednou do zahraničí a v sezoně 2015/16 hájil barvy Jekatěrinburgu v Kontinentální lize. Za uplynulý extraligový ročník nastoupil do 45 zápasů a zaznamenal 33 bodů díky 14 gólům a 19 asistencím.

„Jsem nadšení, že se nám podařilo Ondřeje Romana přivést. Jde o kvalitního hráče, který hrál rok od roku velmi dobře v české extralize, ale vedle toho nasbíral zkušenosti při zápasech také v soutěžích v Severní Americe, KHL i v reprezentaci. Roman je dobrý bruslař s excelentním čtením hry a vrozenými ofenzivními kvalitami,“ pochvaloval si sportovní ředitel finského klubu Timo Koskela.