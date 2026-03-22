Tipsport extraliga 2025/26

Varaďa je kvalitní kouč a zaslouží si šanci, týmu má co dát, věří bývalý hráč Vítkovic

Pavel Grossmann
  15:31
Pavel Prorok patří k těm hráčům, kteří s Vítkovicemi slavili v roce 1981 prozatím poslední klubový titul. 63letý bývalý hokejista stále sleduje klub svého srdce. Přestože nejen jeho uplynulá sezona zklamala, věří, že spekulace o výměně kouče a manažera Václava Varadi zůstanou jen spekulacemi.
Trenér Václav Varaďa z Vítkovic po vyřazení svého týmu v předkole play off.

Trenér Václav Varaďa z Vítkovic po vyřazení svého týmu v předkole play off.

„Když Václav přišel, neměl dost času na budování kádru,“ je přesvědčen Prorok.

Jak se díváte na spekulace, že by měl být Václav Varaďa odvolán?
Přiklonil bych se k názoru velezkušeného trenéra a mentora Vládi Vůjtka, že Václav by měl minimálně ještě rok dostat šanci. Po minulé sezoně se vyměnilo nějakých čtrnáct hráčů, a to za situace, kdy hráčský materiál na trhu jednoduše není. Václav je kvalitní trenér, tu důvěru si zaslouží.

Ovšem sezona se přece vůbec nepovedla. Tým pod jeho vedením doma nezískal ani polovinu možných bodů, v oslabení byl nejhorší v lize, v počtu inkasovaných branek druhý nejhorší.
Částečně je to dané skladbou hráčů. V úvodu sezony se nastolil nějaký herní styl, dalo se na to dívat, sbíraly se body. Jenže v průběhu sezony to šlo dolů. Je třeba si z toho vzít ponaučení, zapracovat na obranné činnosti, ta byla slabší. Teď to bude o citu trenéra ohledně doplnění kádru nebo jeho složení. Jednoduché to každopádně nebude, hráči za dobrý peníz na trhu nejsou.

Pavel Prorok

Trenéru Varaďovi patří i manažerské pravomoci. Jenže jím přivedené dosavadní posily nikterak nezářily.
Posily se odvíjejí od toho, co trh nabídl. Jak už jsem říkal, když přišel do klubu, na skládání kádru bylo pozdě. Na vhodné doplnění kádru neměl loni čas.

Co by měly udělat Vítkovice teď?
Podržet Václava Varaďu. Já bych doplnil post brankáře, nebál bych se jít do mladších hráčů. To samé platí o obráncích a útočnících. Přivést dva, tři potenciálně rozdílové hráče v obraně a útoku a vychovat si je, aby byli platnými členy kádru. A tím rozdílovým hráčem myslím takového, který se nebojí to vzít na sebe, když se prohrává a týmu se nedaří.

Vítkovice na rozcestí. Dostane Varaďa ještě důvěru, nebo přijde radikální řez?

Pomohl by Vítkovicím lepší skauting?
Ten by mohl být lepší. Ve srovnání s konkurencí je slabší. Nejsem u toho, ale je vidět, že z klubu uteklo spoustu mladých hráčů, kteří jsou teď třeba v Karlových Varech, v Brně nebo v Třinci.

V aktuální sezoně zaujal třeba Šimon Fasner, ale nedostal tolik prostoru, jako mladíci v jiných klubech. Místo něj hráli třeba podprůměrný Kanaďan Branden Troock nebo 32letý Jiří Fronk.
Těžko říct, do kabiny nikdo nevidí. V Česku bývá zvykem tlačit na trenéra a výsledky, on pak raději pošle na led zkušenější hráče.

Takže to chce trpělivost?
V situaci, kdy hokejistů nepřibývá, ale naopak ubývá, to chce kvalitního trenéra a dát mu čas, aby pracoval s mladými. Už s hráči ve věku 17 nebo 18 let, aby si je sám vypiplal.

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
2:0
Kometa
Hradec Kr.
0:2
Třinec
Plzeň
1:1
Sparta
Liberec
0:2
Karlovy Vary

