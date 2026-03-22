Varaďa je kvalitní kouč a zaslouží si šanci, týmu má co dát, věří bývalý hráč Vítkovic

„Když Václav přišel, neměl dost času na budování kádru,“ je přesvědčen Prorok.
Jak se díváte na spekulace, že by měl být Václav Varaďa odvolán?
Přiklonil bych se k názoru velezkušeného trenéra a mentora Vládi Vůjtka, že Václav by měl minimálně ještě rok dostat šanci. Po minulé sezoně se vyměnilo nějakých čtrnáct hráčů, a to za situace, kdy hráčský materiál na trhu jednoduše není. Václav je kvalitní trenér, tu důvěru si zaslouží.
Ovšem sezona se přece vůbec nepovedla. Tým pod jeho vedením doma nezískal ani polovinu možných bodů, v oslabení byl nejhorší v lize, v počtu inkasovaných branek druhý nejhorší.
Částečně je to dané skladbou hráčů. V úvodu sezony se nastolil nějaký herní styl, dalo se na to dívat, sbíraly se body. Jenže v průběhu sezony to šlo dolů. Je třeba si z toho vzít ponaučení, zapracovat na obranné činnosti, ta byla slabší. Teď to bude o citu trenéra ohledně doplnění kádru nebo jeho složení. Jednoduché to každopádně nebude, hráči za dobrý peníz na trhu nejsou.
Trenéru Varaďovi patří i manažerské pravomoci. Jenže jím přivedené dosavadní posily nikterak nezářily.
Posily se odvíjejí od toho, co trh nabídl. Jak už jsem říkal, když přišel do klubu, na skládání kádru bylo pozdě. Na vhodné doplnění kádru neměl loni čas.
Co by měly udělat Vítkovice teď?
Podržet Václava Varaďu. Já bych doplnil post brankáře, nebál bych se jít do mladších hráčů. To samé platí o obráncích a útočnících. Přivést dva, tři potenciálně rozdílové hráče v obraně a útoku a vychovat si je, aby byli platnými členy kádru. A tím rozdílovým hráčem myslím takového, který se nebojí to vzít na sebe, když se prohrává a týmu se nedaří.
|
Pomohl by Vítkovicím lepší skauting?
Ten by mohl být lepší. Ve srovnání s konkurencí je slabší. Nejsem u toho, ale je vidět, že z klubu uteklo spoustu mladých hráčů, kteří jsou teď třeba v Karlových Varech, v Brně nebo v Třinci.
V aktuální sezoně zaujal třeba Šimon Fasner, ale nedostal tolik prostoru, jako mladíci v jiných klubech. Místo něj hráli třeba podprůměrný Kanaďan Branden Troock nebo 32letý Jiří Fronk.
Těžko říct, do kabiny nikdo nevidí. V Česku bývá zvykem tlačit na trenéra a výsledky, on pak raději pošle na led zkušenější hráče.
Takže to chce trpělivost?
V situaci, kdy hokejistů nepřibývá, ale naopak ubývá, to chce kvalitního trenéra a dát mu čas, aby pracoval s mladými. Už s hráči ve věku 17 nebo 18 let, aby si je sám vypiplal.