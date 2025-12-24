Vánoční dárek pro fanoušky Vítkovic. Yetman, Nellis a Abdul prodloužili smlouvy

Nellis je aktuálně čtvrtým nejproduktivnějším hráčem extraligy, ve 35 zápasech dal 15 gólů a přidal 17 asistencí. Abdul je s bilancí 10+14 šestnáctý, Yetman (10+11) čtyřiadvacátý. Dohromady tak vítkovické trio nasbíralo 77 bodů.
„Máme radost z podpisu nové smlouvy s Anthony Nellisem na další dvě sezony. Jednání o jeho prodloužení probíhala již delší dobu. Jde o skvělého hráče a důležitou součást našeho týmu, který ukazuje naší organizaci a fanouškům, že je tady v Ostravě spokojený, a věří, že společně budeme úspěšní,“ uvedl na klubovém webu vítkovický trenér a sportovní manažer Václav Varaďa.
Jednatřicetiletý Nellis hraje stejně jako Abdul s Yetmanem za Vítkovice druhou sezonu. V minulém ročníku zaznamenal 48 bodů za 25 branek a 23 asistencí, nyní je už na 32 bodech.
O dva roky mladší Abdul má zkušenosti mimo jiné z KHL a slovenské ligy, v české extralize hrál také za České Budějovice a Litvínov. V úterním utkání proti Liberci přispěl k vítězství 4:1 dvěma brankami.
Nejmladší z trojice, pětadvacetiletý Yetman, byl draftován Chicagem, v NHL si ale za Blackhawks nezahrál. V minulém ročníku se v dresu Vítkovic zapsal devětkrát mezi střelce, v této sezoně se už trefil desetkrát. Hned 1. kole se blýskl hattrickem proti Karlovým Varům.
Už během úterního utkání Vítkovice oznámily prodloužení smluv s oporami defenzivy, brankářem Dominikem Hrachovinou a obráncem Joeym Leahym.