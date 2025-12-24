Tipsport extraliga 2025/26

Vánoční dárek pro fanoušky Vítkovic. Yetman, Nellis a Abdul prodloužili smlouvy

Autor: ,
  14:20
Hokejové Vítkovice oznámily jako vánoční dárek svým fanouškům prodloužení smluv s členy elitní útočné formace. Jindřich Abdul a Kanaďan Chad Yetman budou po uplatnění opce pokračovat minimálně do roku 2027, Yetmanův krajan Anthony Nellis podepsal kontrakt do 2028.
Vítkovický Nellis překonává sparťanského gólmana Kováře.

Vítkovický Nellis překonává sparťanského gólmana Kováře. | foto: ČTK

Plzeňský Filip (vlevo) ve snaze odstavit Abdula z Vítkovic.
Vítkovický Yetman se snaží vyzrát na brněnského gólmana Stezku.
Chad Yetman (vpravo) z Vítkovic a Tomáš Černý z Olomouce
Vítkovický Nellis střílí gól brněnskému Stezkovi.
10 fotografií

Nellis je aktuálně čtvrtým nejproduktivnějším hráčem extraligy, ve 35 zápasech dal 15 gólů a přidal 17 asistencí. Abdul je s bilancí 10+14 šestnáctý, Yetman (10+11) čtyřiadvacátý. Dohromady tak vítkovické trio nasbíralo 77 bodů.

„Máme radost z podpisu nové smlouvy s Anthony Nellisem na další dvě sezony. Jednání o jeho prodloužení probíhala již delší dobu. Jde o skvělého hráče a důležitou součást našeho týmu, který ukazuje naší organizaci a fanouškům, že je tady v Ostravě spokojený, a věří, že společně budeme úspěšní,“ uvedl na klubovém webu vítkovický trenér a sportovní manažer Václav Varaďa.

Jednatřicetiletý Nellis hraje stejně jako Abdul s Yetmanem za Vítkovice druhou sezonu. V minulém ročníku zaznamenal 48 bodů za 25 branek a 23 asistencí, nyní je už na 32 bodech.

Spartu srazily přesilovky Vítkovic. Chlapík: Dostat doma šest gólů? Neakceptovatelné

O dva roky mladší Abdul má zkušenosti mimo jiné z KHL a slovenské ligy, v české extralize hrál také za České Budějovice a Litvínov. V úterním utkání proti Liberci přispěl k vítězství 4:1 dvěma brankami.

Nejmladší z trojice, pětadvacetiletý Yetman, byl draftován Chicagem, v NHL si ale za Blackhawks nezahrál. V minulém ročníku se v dresu Vítkovic zapsal devětkrát mezi střelce, v této sezoně se už trefil desetkrát. Hned 1. kole se blýskl hattrickem proti Karlovým Varům.

Už během úterního utkání Vítkovice oznámily prodloužení smluv s oporami defenzivy, brankářem Dominikem Hrachovinou a obráncem Joeym Leahym.

Vstoupit do diskuse

33. kolo

Kompletní los

34. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 32 17 2 4 9 99:73 59
2. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 5 1 12 89:77 56
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 32 17 1 2 12 80:79 55
5. HC Oceláři TřinecTřinec 33 15 4 1 13 97:82 54
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 33 16 0 5 12 85:80 53
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 35 15 3 2 15 92:99 53
8. HC Kometa BrnoKometa 32 15 2 3 12 88:84 52
9. HC Škoda PlzeňPlzeň 33 13 3 6 11 82:67 51
10. HC OlomoucOlomouc 34 14 3 2 15 80:94 50
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 33 13 4 2 14 90:89 49
12. Rytíři KladnoKladno 33 9 3 5 16 77:96 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 10 3 2 18 63:88 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 33 8 2 3 20 69:103 31
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

Vánoční dárek pro fanoušky Vítkovic. Yetman, Nellis a Abdul prodloužili smlouvy

Vítkovický Nellis překonává sparťanského gólmana Kováře.

Hokejové Vítkovice oznámily jako vánoční dárek svým fanouškům prodloužení smluv s členy elitní útočné formace. Jindřich Abdul a Kanaďan Chad Yetman budou po uplatnění opce pokračovat minimálně do...

24. prosince 2025  14:20

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

24. prosince 2025  12:22

Náraz a brzký konec. Bývalý reprezentant vzpomíná: Život se mi otočil o 180 stupňů

Premium
Marek Bláha na Hlinka Gretzky Cupu v roce 2019.

Patřil k nejlepším v ročníku. Marek Bláha platil za produktivního obránce, který daleko přesahoval tuzemskou úroveň. Pravidelně reprezentoval Česko na několika mládežnických turnajích, když pak...

24. prosince 2025

Mdlá Boleslav. Takový výkon nevede nahoru! hromoval po fiasku Pyrochta

Litvínovský Hannikainen neudržel stabilitu v souboji s mladoboleslavským...

Nešťastné a neveselé! Hokejistům Mladé Boleslavi už jde v extralize o „kejhák“, poslední Litvínov jim před Štědrým dnem uštědřil výprask 1:6 a vtáhl je do barážové detektivky. Rozdíl je už jen...

24. prosince 2025  9:31

Hertl skóroval za Vegas, Pastrňák jen mírnil další debakl Bostonu

Braeden Bowman (42) a Tomáš Hertl (48) slaví gól Vegas Golden Knights.

Poslední hrací den před vánoční přestávkou nabídla hokejová NHL třináct duelů. Ve formě hrající centr Tomáš Hertl gólem podpořil triumf Vegas 7:2 nad San Jose. Naopak David Pastrňák asistencí jen...

24. prosince 2025  7:27,  aktualizováno 

Ztráta Litvínova po vánočním mejdanu klesla: Ale pořád je před námi obří hora

Hráči Litvínova zdolali Mladou Boleslav a stáhli manko na předposlední místo.

Šťastné a veselé! Hokejový Litvínov zažil vánoční mejdan, Verva v souboji dvou nejslabších týmů extraligy nadělovala, Mladou Boleslav rozstřílela 6:1 a po nejvyšší výhře v sezoně je její ztráta na...

23. prosince 2025  22:02

Nadílka na Spartě. A čtyřbodový Špaček před Spenglerem hlásí: Chceme uspět!

Sparťanský útočník Michael Špaček se tlačí do zakončení v utkání s Olomoucí.

V tak dominantní zápas možná ani sami nedoufali. Plně kontrolovaný průběh, vysoký počet vstřelených gólů i zdařilá defenziva. To vše se ve 33. extraligovém kole povedlo hokejistům Sparty, kteří...

23. prosince 2025  21:34

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Sparta potvrdila posilu se zkušenostmi z NHL. Přichází finský útočník Vesalainen

Útočník Kristian Vesalainen, nová posila hokejové Sparty.

Hokejová Sparta hlásí před startem vánočních svátků novou posilu. Tou je finský útočník Kristian Vesalainen, který s klubem podepsal smlouvu do konce sezony 2026/27.

23. prosince 2025  18:47

Ať se někdo zamyslí... Hokejisté řeší velké sváteční vytížení, extraliga čelí stížnostem

Kladno, 20. 2. 2025. Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň. Jakub Lev, kapitán Plzně.

Do Štědrého dne zbývá jen pár hodin, hokejisty v extralize ale večer ještě čekají utkání 33. kola. Někteří se vrátí domů k ránu svátečního dne. „Od vedení soutěže je to něco na styl: Je nám to jedno,...

23. prosince 2025  14:44

Mladí kluci si už pro radu nechodí, říká Piskáček. Hokej ho ještě neomrzel

Hokejista Jan Piskáček v pořadu Prodloužení moderátorky Terezy Gojšové.

Šestatřicetiletý obránce Jan Piskáček toho má za sebou už opravdu hodně, přesto říká, že ho hokej paradoxně baví stále víc. Proč mu v zámoří nabízeli kurzy herectví? V jakém dresu prožil svou osobně...

23. prosince 2025  13:55

Brzy bude jasno. Hokejový svaz prozradil, kdy zveřejní olympijské nominace

David Pastrňák, Martin Nečas a Lukáš Sedlák slaví vedení nad Spojenými státy.

Za dva týdny – v úterý 6. ledna – zveřejní Český svaz ledního hokeje nominace na olympijský turnaj v Miláně. Společná tisková konference pro trenéry mužů i žen se uskuteční v Hotelu Stages od 11.00....

23. prosince 2025  13:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.