Tipsport extraliga 2025/26

POHLED: Varaďův věhlas mizí, co kdyby reputaci génia zachránil u reprezentace?

Robert Rampa
  17:05
Před čtyřmi lety ho zahrnuly nabídky jako kouzelníka Harryho Pottera dopisy z Bradavic v prvním díle ságy. Stačilo si vybrat správnou obálku. Václav Varaďa měl v roce 2022 spoustu nálepek - nejžádanější český kouč, největší eso, nejúspěšnější hokejový vůdce. V březnu 2026 naopak probíráme trenérovo další odvolání.

Trenér Václav Varaďa z Vítkovic po vyřazení svého týmu v předkole play off. | foto: ČTK

Po čtrnácti měsících končí ve Vítkovicích v pozici hlavního kouče i sportovního manažera.

Majitel Aleš Pavlík s ním ztratil trpělivost, ač to není dlouho, co ho dosadil do dvojrole a fanouškům ostravského klubu dal naději na dlouhodobé koncepční řešení.

Předváděná hra a jedenácté místo nastavený plán rychle zbořily. Jestli jde o zbrklé řešení, nebo vše spasí Francouz a bývalý útočník (nejen Vítkovic) Yorick Treille, ukáže čas.

Varaďův konec ve Vítkovicích oficiálně potvrzen. Mužstvo přebírá Treille

Co ale teď s Varaďou?

V roce 2022 stál na vrcholu. Měl za sebou tři extraligové tituly s Třincem a i když se s Oceláři loučil s neshodami nad tím, jaké pravomoce mají jednomu člověku náležet, pořád šlo o rozchod navenek klidný. A o jeho služby se strhla mela.

Ať jde k reprezentaci, která zažívá otřesné období, on to všechno srovná, zaznívalo.

Milimetry zbývaly od podpisu v pražské Spartě.

Nakonec ho získaly Pardubice, domluvily se na lukrativní pětileté smlouvě. On – k němuž náleží klišoidní přezdívka Buldok – měl srovnat tým hvězd a konečně dopomoct Dynamu k titulu.

Slavné spojení skončilo už po pár měsících ve zlé krvi a soudem o miliony z odstupného. Pardubice dokonce v oficiálním vyjádření obvinily Varaďu z „bezdůvodných urážek vybraných hráčů a členů realizačního týmu“ a z toho, že „narušil atmosféru v kabině“.

Varaďa se pochopitelně bránil: „Vždy se chovám korektně a férově. Slušnost a fair play jsou základními pilíři mé cesty.“

Šlo o velký zásah do reputace, ale pořád nikdo nemohl zpochybňovat Varaďovy sportovní výsledky. S Třincem se loučil po titulech, Pardubicím v době odvolání patřilo druhé místo o pouhý bod za Spartou.

Fanoušci tuzemským novinářům na sociálních sítích průběžně vyčítali a vyčítají, že Varaďu idealizovali. Že mu z nějakého důvodu nadržovali a přiživovali pověst úžasného kouče.

Litvínov, 14. 9. 2025. Verva Litvínov - HC Vítkovice, hokejová extraliga....

Podobné připomínky slýchají zástupci médií i ve spojitosti s Třincem. Myslím, že v obou případech jde o neopodstatněný dojem. Varaďovi jistě pomohla slušná komunikace i to, že uměl s novináři navázat korektní vztahy na vzájemném respektu.

Ale pořád za sebou měl jasné výsledky, které opodstatňovaly nálepku jednoho z top českých koučů.

Až teprve teď se Varaďa musí srovnat s odchodem zaviněným špatnými výsledky. Ale stal se z něho špatný kouč? A předchozí úspěchy zařídil někdo jiný?

Varaďa je kvalitní kouč a zaslouží si šanci, týmu má co dát, věří bývalý hráč Vítkovic

Nepravděpodobné, byť se asi 49letý trenér bude muset také zamyslet nad tím, jaké angažmá bude teď po Vítkovicích ochotný přijmout. Jestli opět bude trvat i na pozici sportovního manažera a co největší moci, nebo si vyhodnotí, že je načase smířit se s normální rolí kouče někde, kde o své genialitě opět přesvědčí.

V podobné prekérní situaci se před pár lety objevil Filip Pešán. Měl za sebou titul v Liberci, trénoval reprezentaci a na svazu z něho udělali šéfkouče všech trenérů. Jenže po nejhorším výsledku na olympiádě v historii Česka následovalo trpké angažmá ve Švýcarsku.

Všechno nicméně zafungovalo jako očistec a teď Pešán vede dominantní Pardubice a zase získává na respektu. Protože jedním špatným angažmá se z vás špatný trenér nestane.

Trenéra teď shání právě reprezentace. Byl by to odvážný krok z obou stran, ale mohou si svaz i Varaďa zrovna teď vybírat?

I kdyby na sebe „zbyly“, spojení by to bylo věru pozoruhodné.

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
0:2
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:1
Sparta
Liberec
0:2
Karlovy Vary

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Ústí je bez dluhů, i v kraji chce legendu Růžičku. Do tří let první liga? Nereálné

Ústecký asistent kouče a manažer Jaroslav Linet v utkání proti Kadani

Pád ústeckého hokeje do krajské ligy ještě nemusí být definitivní. Na ledě to byl sestup, ale pořád existuje naděje, že klub s extraligovou minulostí zůstane aspoň ve druhé lize. Pokud vítěz krajské...

24. března 2026  15:43

Semifinále Zlína s Kolínem se vyhrotilo. Do závěrečné strkanice se připletl i maskot

Čtvrtý zápas semifinále hokejové Maxa ligy mezi Zlínem a Kolínem se po...

Emoce na ledě i v hledišti. Dvakrát přerušený pondělní čtvrtý zápas semifinále hokejové Maxa ligy mezi Zlínem a Kolínem bude mít dohru u disciplinární komise. Po skončení vypjaté řeže se do šarvátky...

24. března 2026  14:02

Co je s Faksou? Od olympiády nehraje, kouč hlásí: Unikátní případ, stále čekáme

Radek Faksa se loučí s fandy Dallas Stars a odlétá reprezentovat Česko na...

Nejdřív to vypadalo, že nebude chybět dlouho. Jenže absence českého útočníka Radka Faksy se postupně natahuje, hokejisté Dallasu si bez jeho pomoci budou muset poradit až do začátku play off....

24. března 2026  13:01

Neuznaný gól Sparty? Správně posouzeno, hlásí šéf sudích. Roli sehrál optický klam

Michal Řepík a Filip Chlapík v útočné akci před plzeňským brankářem Nickem...

Komentátoři přenosu spekulovali nad gólem, trenér Sparty Jaroslav Nedvěd mluvil o záběru, kde viděl puk za čarou. Rozhodčí ve čtvrtém čtvrtfinále play off hokejové extraligy mezi pražským klubem a...

24. března 2026  12:05

Varaďův konec ve Vítkovicích oficiálně potvrzen. Mužstvo přebírá Treille

Václav Varaďa

V posledních dnech se o tom výrazně spekulovalo, nyní informaci oficiálně potvrdil samotný klub. Václav Varaďa končí na střídačce extraligových Vítkovic už po čtrnácti měsících. Hokejisty z Ostravy...

24. března 2026  11:54

Třinec a neúspěšné přesilovky? Evergreen, mrzí Kovařčíka. Snad nám to začne padat

Ondřej Kovařčík z Třince se raduje z gólu.

Se dvěma góly a čtyřmi asistencemi byl třinecký útočník Ondřej Kovařčík nejproduktivnějším hokejistou v semifinálové sérii Ocelářů s Hradcem Králové v roce 2018. V nynějším čtvrtfinále si zatím v...

24. března 2026  11:20

Úzký kádr i neúspěšný nový impulz. Proč skončili obhájci z Komety ve čtvrtfinále

Zklamaní brněnští hokejisté po prohraném čtvrtfinále s Pardubicemi.

V nejkratší možné době vyřídil nejžhavější kandidát na titul z Pardubic svého loňského přemožitele. Hokejisté Komety působili ve čtvrtfinále zataveně, rozebraně a bez emocí. Pondělní prohra 0:1 a...

24. března 2026  9:55

Nespravedlivá NHL. Je to polštářová bitva, ulevil si McDavid. Zatímco ti nejsilnější trpí

Connor McDavid na kempu kanadské hokejové reprezentace.

Křiklavější případ už asi samotné zápolení nabídnout nemůže. V NHL panuje ohromná nevyrovnanost, nastavený řád ji ale vůbec nekompenzuje, zejména pak směrem k play off. „Já myslím, že formát je víc...

24. března 2026  8:30

Plekancův a Jágrův učeň skolil Duklu: Z jejich přesilovek těžím dodnes

Litoměřice, 23.3. 2026, Litoměřice - Jihlava, 4. zápas semifinále play off...

Když studoval hotelovku, obsluhoval hokejové krále v přesilovkách Kladna. Co se učeň Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance naučil, to prodává i teď v semifinále první ligy proti Jihlavě. Litoměřický...

24. března 2026  8:04

Trápící se Rangers vystřelili jen devětkrát na branku, doma padli s Ottawou

Hokejisté Ottawa Senators - brankář James Reimer, Nick Cousins a Tyler Kleven -...

Pondělní program hokejové NHL nabídl jediný duel. Ottawa se v tabulce Východní konference přiblížila postupovým pozicím do play off výhrou 2:1 z ledu NY Rangers.

24. března 2026  6:49,  aktualizováno  7:21

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Sparta nad propastí, trenér kritizoval: Ne všichni hráči jsou nastavení na sto procent

Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd během čtvrtfinálového zápasu proti Plzni.

V klíčovém duelu čtvrtfinálové série s Plzní skóre otevřeli. Jenže o náskok přišli po pouhých 13 vteřinách, a za další dvě minuty už sparťanští hokejisté dokonce prohrávali. V extralize se tak...

24. března 2026  7:14

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

23. března 2026  22:18

