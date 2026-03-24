POHLED: Varaďův věhlas mizí, co kdyby reputaci génia zachránil u reprezentace?

Po čtrnácti měsících končí ve Vítkovicích v pozici hlavního kouče i sportovního manažera.
Majitel Aleš Pavlík s ním ztratil trpělivost, ač to není dlouho, co ho dosadil do dvojrole a fanouškům ostravského klubu dal naději na dlouhodobé koncepční řešení.
Předváděná hra a jedenácté místo nastavený plán rychle zbořily. Jestli jde o zbrklé řešení, nebo vše spasí Francouz a bývalý útočník (nejen Vítkovic) Yorick Treille, ukáže čas.
Co ale teď s Varaďou?
V roce 2022 stál na vrcholu. Měl za sebou tři extraligové tituly s Třincem a i když se s Oceláři loučil s neshodami nad tím, jaké pravomoce mají jednomu člověku náležet, pořád šlo o rozchod navenek klidný. A o jeho služby se strhla mela.
Ať jde k reprezentaci, která zažívá otřesné období, on to všechno srovná, zaznívalo.
Milimetry zbývaly od podpisu v pražské Spartě.
Nakonec ho získaly Pardubice, domluvily se na lukrativní pětileté smlouvě. On – k němuž náleží klišoidní přezdívka Buldok – měl srovnat tým hvězd a konečně dopomoct Dynamu k titulu.
Slavné spojení skončilo už po pár měsících ve zlé krvi a soudem o miliony z odstupného. Pardubice dokonce v oficiálním vyjádření obvinily Varaďu z „bezdůvodných urážek vybraných hráčů a členů realizačního týmu“ a z toho, že „narušil atmosféru v kabině“.
Varaďa se pochopitelně bránil: „Vždy se chovám korektně a férově. Slušnost a fair play jsou základními pilíři mé cesty.“
Šlo o velký zásah do reputace, ale pořád nikdo nemohl zpochybňovat Varaďovy sportovní výsledky. S Třincem se loučil po titulech, Pardubicím v době odvolání patřilo druhé místo o pouhý bod za Spartou.
Fanoušci tuzemským novinářům na sociálních sítích průběžně vyčítali a vyčítají, že Varaďu idealizovali. Že mu z nějakého důvodu nadržovali a přiživovali pověst úžasného kouče.
Podobné připomínky slýchají zástupci médií i ve spojitosti s Třincem. Myslím, že v obou případech jde o neopodstatněný dojem. Varaďovi jistě pomohla slušná komunikace i to, že uměl s novináři navázat korektní vztahy na vzájemném respektu.
Ale pořád za sebou měl jasné výsledky, které opodstatňovaly nálepku jednoho z top českých koučů.
Až teprve teď se Varaďa musí srovnat s odchodem zaviněným špatnými výsledky. Ale stal se z něho špatný kouč? A předchozí úspěchy zařídil někdo jiný?
Nepravděpodobné, byť se asi 49letý trenér bude muset také zamyslet nad tím, jaké angažmá bude teď po Vítkovicích ochotný přijmout. Jestli opět bude trvat i na pozici sportovního manažera a co největší moci, nebo si vyhodnotí, že je načase smířit se s normální rolí kouče někde, kde o své genialitě opět přesvědčí.
V podobné prekérní situaci se před pár lety objevil Filip Pešán. Měl za sebou titul v Liberci, trénoval reprezentaci a na svazu z něho udělali šéfkouče všech trenérů. Jenže po nejhorším výsledku na olympiádě v historii Česka následovalo trpké angažmá ve Švýcarsku.
Všechno nicméně zafungovalo jako očistec a teď Pešán vede dominantní Pardubice a zase získává na respektu. Protože jedním špatným angažmá se z vás špatný trenér nestane.
Trenéra teď shání právě reprezentace. Byl by to odvážný krok z obou stran, ale mohou si svaz i Varaďa zrovna teď vybírat?
I kdyby na sebe „zbyly“, spojení by to bylo věru pozoruhodné.