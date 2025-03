Máme šanci porazit každého, věří Varaďa. S trenéry měl nachystané i plány na baráž

Trenére, jak velká to byla úleva, že jste zvládli postoupit?

Vnímali jsme obrovskou zodpovědnost vůči organizaci. V situaci, ve které jsme přicházeli, jsme si to tak nějak představovali a určitě jsme si za tím šli od prvního zápasu. Jsme rádi, že se nám podařilo postoupit a teď uvidíme, kam dál nás to dovede.

Karlovy Vary mají dobré hráče, trénuje tam i bývalý vítkovický hráč David Moravec. Je to pro vás pikantní souboj?

Někdo to musel být. Karlovy Vary mají velmi dobrou sezonu, prezentují se aktivní hrou a chytá jim velmi dobře brankář. Bude to náročná série.

Co bude klíčové? Uhlídat první formaci, která hru obvykle řídí?

Nevím, kdo to tam řídí, ale budeme se snažit dát o jeden gól víc než oni.

Jste před play off hladoví?

Na play off se těším, je to samozřejmě fantastické. Určitě i pro hráče to bude obrovská zkušenost a už jen z toho, že jsme měsíc a půl hráli play off hokej a byli na hraně bytí a nebytí, si kluci určitě vzali jenom to nejlepší. Nemáme co ztratit a jsme připraveni se v této sérii vydat.

V jakém rozpoložení a nastavení jsou Vítkovice před sérií?

Je zřejmé, že nám schází zranění hráči a v této sérii určitě nenastoupí, takže to je pro nás menší komplikace. Snažíme se, aby je kluci, kteří zraněné nahradí, solidně zaskočili. Viděli jsme v utkáních, ve kterých šlo v závěru základní části o hodně, že se nám to podařilo. Přejeme si, abychom byli na vítězné notě.

Jak byste zhodnotil měsíc a půl, co jste trenérem? Co se povedlo a nepovedlo vštípit do týmu?

Určitě jsme směrem dozadu hráli zodpovědnější hokej a více jsme se rvali o každý puk. Udělali jsme soupeřům těžké proti nám nastupovat. Pro hráče není jednoduché hrát na krev a mít takovou velkou tíhu strašáka baráže s formou, která nebyla nijak ideální. Podařilo se nám to zastavit a překlopit to na naši stranu. Vážíme si toho a děkujeme fanouškům, že nás podporovali v těchto nelehkých chvílích. Nakonec je z toho play off, což možná měsíc a půl zpátky nikdo nečekal. Toho si ceníme moc.

Zmínil jste, že v play off módu hrajete už měsíc. Budete z takového nastavení týmu profitovat?

Může to být výhoda. Taky mohla být výhoda, kdybychom uhráli čtvrtfinále, stáli deset dní a hráči se nám vyléčili ze zranění a nemocí. Takhle to je, díváme se na první tři zápasy, jedeme tam s čistou hlavou a chceme zvítězit.

Není manšaft po hektickém závěru základní části emočně a fyzicky vyždímaný?

Já to vidím jinak, překlopil bych to. Ukázali si, jaká je cesta a když se jí budeme držet, budeme jednotní a dodržovat věci, co máme, tak máme šanci porazit kohokoliv.

S Vítkovicemi jste po příchodu měl čtyři prohry a tým byl na dně. Jak jste se vypořádával s touto pro vás novou situací?

Jasně, pro mě to byla taky premiéra. I teď, co jsme po úterý udělali práce za tři čtyři dny směrem k dalšímu soupeři... To je taky změna. V minulosti s Oceláři (Třinec) jsme měli deset a čtrnáct dní pauzu, v klidu jsme se chystali, ladili formu, hráli si s nastavením hráčů a fyzickou kondicí. Teď jsme měli dva, tři dny, v tom je to jiné. Fakt myslím pozitivně. A cítím, že tým to vidí stejně. Za to jsme rádi.

Po zápase v Kladně, kde jste si zajistili předkolo, jste říkal, že play off už bude zábava…

(zasměje se) Ne, to bylo vytrženo z kontextu, bylo to trošku jinak. Říkal jsem, že ten měsíc a půl, kdy tam byl strašák, byl opravdu náročný. Jak pro nás trenéry, tak hráče a celou organizaci. Teď už tam strašák není, už má Černého Petra někdo jiný. A my se díváme jenom na to, že nechceme končit sezonu. Chceme hrát dál. Tam já mířím a věřím, že tým taky.

Takže si hokejisti na ledě nebudou myslet, že to je zábava?

Nerad bych předjímal, co přijde. Jak my máme zdravý respekt ze soupeře, tak z druhé strany to, věřím, bude stejné. Střetnou se dva týmy, které chtějí postoupit. Karlovy Vary hrají velmi dobře, mají skvělou sezonu. My se vynasnažíme jim to udělat komplikované. Chceme zvítězit, abychom šli ze série dál.

Václav Varaďa.

Vraťme se ještě k základní části. Slovo baráž jste zakázal v kabině vy?

Neříkali kluci o tom něco? Ne, já jsem věřil, že někoho pod nás strhneme a uhrajeme to. Samozřejmě jsem se v duchu připravoval i na to, že mohou být různé scénáře. Plánovali jsme s kolegy všechno – přípravné zápasy, kemp, kdyby byl potřeba. Všechny varianty, které by nás čekaly, byly nachystané, ale ve skrytu duše jsem věřil, že tam nebudeme.

Po nástupu jste zmínil, že jste pořádně nespal, už jste to trošku dohnal?

Trošku. Těším se dneska do autobusu, že dvě tři hoďky dám. Břímě malinko spadlo i z nás, byla to obrovská tíha. Organizace se dostala do problémů, nakonec jsme cestu ke světlu našli.

Play off bude mimo jiné i o tom, jestli někdo konečně zastaví třinecké Oceláře, kteří vyhráli pětkrát za sebou. Zlatou cestu jste nastartoval vy. Uspěje někdo?

Třeba je zastavíme my. Ve finále. To by bylo samozřejmě speciální. Vím, že kluci od Ocelářů to neudělají lehké žádnému týmu, který proti nim bude hrát. Nerad předjímám, kdo dostane koho. My se díváme jenom na sebe. Máme Vary a chceme je porazit.