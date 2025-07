Varaďa o přípravě Vítkovic: Udělal jsem si komplexnější obrázek o charakteru hráčů

7:42

Devět týdnů dohlížel na letní dril vítkovických hokejistů. Přístup hráčů Václava Varaďu potěšil. „Jsme velmi spokojení. Kluci šli do každého tréninku naplno, odmakali to poctivě. Cítím, že si uvědomují, že bez tvrdé práce to v žádném případě nepůjde,“ uvedl hlavní trenér a sportovní šéf klubu.