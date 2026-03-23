Tipsport extraliga 2025/26

Čtrnáct měsíců a dost. Varaďa po nepovedené sezoně končí ve Vítkovicích

Autor:
  14:42
Mělo jít o spolupráci, která jen tak neskončí. Obě strany se ale rozchází už po čtrnácti měsících. Hokejové Vítkovice podle informací iDNES.cz odvolaly Václava Varaďu z pozice kouče i sportovního manažera, jeho nástupce by měl extraligový klub představit v nejbližších dnech.
Trenér Vítkovic Václav Varaďa během utkání s Kladnem.

foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Trenér Václav Varaďa z Vítkovic po vyřazení svého týmu v předkole play off.
Litvínov, 14. 9. 2025. Verva Litvínov - HC Vítkovice, hokejová extraliga....
Trenéři vítkovických hokejistů Aleš Krátoška (vlevo) a Václav Varaďa.
Vítkovický kouč Václav Varaďa na tréninku.
43 fotografií

O Varaďově konci už se nějakou dobu spekulovalo. Ostatně i slova majitele Aleše Pavlíka krátce po brzkém vyřazení z play off naznačovala, že by mohlo dojít na změny.

„Hráči včetně trenérů A-týmu neodvedli maximum možného a pro klub s takovou tradicí, podporou fanoušků a zázemím, jaké hokejové Vítkovice mají, musí všichni do jednoho odvádět svou práci na daleko vyšší úrovni,“ stálo v prohlášení.

Souhlasíte s koncem Václava Varadi ve Vítkovicích?

celkem hlasů: 113

Oficiální oznámení o rozvázaní spolupráce by měl klub vydat v úterý. S tím, jak sezona dopadla, panuje velká nespokojenost. S předvedenou hrou, nenaplněnými ambicemi i prázdnými investicemi.

Výsledek je sice stejný jako před rokem, ale situace zcela odlišná. Varaďa nastoupil v lednu 2025, na poslední chvíli vymanil mužstvo z nepříjemností a Vítkovice proklouzly alespoň do předkola.

Tam podlehly Karlovým Varům. Stejně jako letos, jen se dvěma zásadními rozdíly. Zaprvé v sérii neuhrály ani jeden zápas. Zadruhé, a to především, ambice tentokrát byly výrazně vyšší.

Uznávaný trenér s aurou vítěze a držitel tří extraligových titulů ale nedokázal tým přetvořit v perfektně fungující mašinu postavenou na odolnosti, obětavosti a precizním dodržování systémových pokynů.

V tomto ohledu se nejúspěšnějšímu angažmá v Třinci ani nepřiblížil.

„Je to celé k zamyšlení. Netuším, jestli ho hráči nechápali, ale často na mě působili nesouladem. Možná věděli, co dělat, ale na ledě to neukázali, vyjma jedné lajny to bylo na náhodu,“ zamýšlel se bývalý obránce Rostislav Klesla.

Trenér Václav Varaďa na vítkovické střídačce.

Vítkovice skončily v základní části jedenácté. Trápily se v domácím prostředí, měly druhou nejpropustnější defenzivu (160 inkasovaných gólů) a suverénně nejhorší statistiky v oslabení (72,96 %).

Výkony neodpovídaly očekávání vedení, které chtělo na prověřeného kouče sázet ještě dlouho. Vždyť v září po prvním domácím utkání v základní části oznámilo, že s ním podepsalo smlouvu do roku 2028.

Varaďa, zastávající i pozici sportovního manažera, přes léto pořádně zatřásl kádrem. Pokračoval i během sezony, dohromady přivedl hned třináct nových jmen včetně několika cizinců.

U řady z nich se netrefil.

A i když zaznívaly názory, že měl kvůli pozdnímu nástupu v předchozím ročníku na trhu svázané ruce a sestavu nemohl přetvořit stoprocentně k obrazu svému, Vítkovice se rozhodly nevyčkávat a začaly jednat.

Úspěchy ověnčený trenér je tedy bez angažmá. Kam budou směřovat jeho další kroky?

Jednou z variant může být i pozice na střídačce národního týmu, kterou po květnovém mistrovství světa opustí Radim Rulík. Jeho nástupce zatím šéf hokejového svazu Alois Hadamczik neoznámil.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
3:0
Kometa
Hradec Kr.
0:2
Třinec
Plzeň
2:1
Sparta
Liberec
0:2
Karlovy Vary

Nejčtenější

23. března 2026  14:30

23. března 2026  13:15

23. března 2026  12:15

23. března 2026  9:52

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

21. března 2026  21:47,  aktualizováno  23. 3. 9:15

23. března 2026  8:36

22. března 2026  20:10,  aktualizováno  23. 3. 7:47

23. března 2026  7:32

23. března 2026

22. března 2026  23:01

22. března 2026  21:53

22. března 2026  21:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.