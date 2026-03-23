Čtrnáct měsíců a dost. Varaďa po nepovedené sezoně končí ve Vítkovicích

O Varaďově konci už se nějakou dobu spekulovalo. Ostatně i slova majitele Aleše Pavlíka krátce po brzkém vyřazení z play off naznačovala, že by mohlo dojít na změny.
„Hráči včetně trenérů A-týmu neodvedli maximum možného a pro klub s takovou tradicí, podporou fanoušků a zázemím, jaké hokejové Vítkovice mají, musí všichni do jednoho odvádět svou práci na daleko vyšší úrovni,“ stálo v prohlášení.
Oficiální oznámení o rozvázaní spolupráce by měl klub vydat v úterý. S tím, jak sezona dopadla, panuje velká nespokojenost. S předvedenou hrou, nenaplněnými ambicemi i prázdnými investicemi.
Výsledek je sice stejný jako před rokem, ale situace zcela odlišná. Varaďa nastoupil v lednu 2025, na poslední chvíli vymanil mužstvo z nepříjemností a Vítkovice proklouzly alespoň do předkola.
Tam podlehly Karlovým Varům. Stejně jako letos, jen se dvěma zásadními rozdíly. Zaprvé v sérii neuhrály ani jeden zápas. Zadruhé, a to především, ambice tentokrát byly výrazně vyšší.
Vítkovice na rozcestí. Dostane Varaďa ještě důvěru, nebo přijde radikální řez?
Uznávaný trenér s aurou vítěze a držitel tří extraligových titulů ale nedokázal tým přetvořit v perfektně fungující mašinu postavenou na odolnosti, obětavosti a precizním dodržování systémových pokynů.
V tomto ohledu se nejúspěšnějšímu angažmá v Třinci ani nepřiblížil.
„Je to celé k zamyšlení. Netuším, jestli ho hráči nechápali, ale často na mě působili nesouladem. Možná věděli, co dělat, ale na ledě to neukázali, vyjma jedné lajny to bylo na náhodu,“ zamýšlel se bývalý obránce Rostislav Klesla.
Vítkovice skončily v základní části jedenácté. Trápily se v domácím prostředí, měly druhou nejpropustnější defenzivu (160 inkasovaných gólů) a suverénně nejhorší statistiky v oslabení (72,96 %).
Výkony neodpovídaly očekávání vedení, které chtělo na prověřeného kouče sázet ještě dlouho. Vždyť v září po prvním domácím utkání v základní části oznámilo, že s ním podepsalo smlouvu do roku 2028.
Varaďa, zastávající i pozici sportovního manažera, přes léto pořádně zatřásl kádrem. Pokračoval i během sezony, dohromady přivedl hned třináct nových jmen včetně několika cizinců.
Pár pozitiv, dál jen útrapy. Varaďovy plány selhaly, co stojí za vítkovickým zklamáním?
U řady z nich se netrefil.
A i když zaznívaly názory, že měl kvůli pozdnímu nástupu v předchozím ročníku na trhu svázané ruce a sestavu nemohl přetvořit stoprocentně k obrazu svému, Vítkovice se rozhodly nevyčkávat a začaly jednat.
Úspěchy ověnčený trenér je tedy bez angažmá. Kam budou směřovat jeho další kroky?
Jednou z variant může být i pozice na střídačce národního týmu, kterou po květnovém mistrovství světa opustí Radim Rulík. Jeho nástupce zatím šéf hokejového svazu Alois Hadamczik neoznámil.