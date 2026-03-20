Tipsport extraliga 2025/26

Vítkovice na rozcestí. Dostane Varaďa ještě důvěru, nebo přijde radikální řez?

Pavel Grossmann
  10:12
Když v minulé sezoně pomohl Václav Varaďa Vítkovicím zachránit sezonu a zabojovat alespoň v předkole play off, snad nikdo nepochyboval, že muž s aureolou jednoho z nejlepších českých trenérů ostravský klub zvedne. Zvlášť když dostal široké kompetence zahrnující role generálního manažera a klubového šéftrenéra. Nadšení fanoušci se těšili na boj o titul, na který ostravský klub čeká od roku 1981.
Václav Varaďa na vítkovické střídačce. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Realita?

Vítkovice skončily po dlouhodobé části soutěže na 11. místě, v předkole se poroučely v nejkratším možném termínu, když prohrály 0:3 na zápasy s Karlovými Vary oslabenými o největší hvězdy.

V základní části měly Vítkovice nejhorší oslabení ze všech, po posledním Litvínovu inkasovaly druhý nejvyšší počet branek. Na domácím ledě uhrály ze 78 možných bodů pouze 37, tedy ani ne polovinu. Ostravští fanoušci tak museli polykat prohry až příliš často, horší byl doma znovu jen zoufalý Litvínov.

Světlým momentem byly výkony kanadského forvarda Anthonyho Nellise, jenž se stal v sezoně králem ligových střelců. Naopak – deset vítkovických obránců vstřelilo za celou sezonu celkem 12 gólů. Třeba takový Jan Košťálek, který strávil ve Vítkovicích minulou sezonu, jich nyní v Pardubicích nasázel 16.

A Varaďovy manažerské kroky?

Ještě v minulé sezoně přivedl gólmana Dominika Hrachovinu. Ten prokázal své kvality a tým často držel. Zkušený slovenský útočník Marek Hrivík své limity neukázal, zřejmě i vinou zranění.

Pár pozitiv, dál jen útrapy. Varaďovy plány selhaly, co stojí za vítkovickým zklamáním?

Mladý slovenský reprezentační obránce Samuel Kňažko rychle vystřelil, postupně však uvadal a po zranění z reprezentační akce na ledě spíš tápal, byť ice time měl více než komfortní.

Jakub Zbořil, bek se zkušenostmi z NHL, předvedl za celou sezonu jeden měsíc ve formě, brzdila ho však zranění. Zámořští obránci Joe Leahy a Josh Wesley lepili díry v sestavě, jednou lépe, jednou hůř.

Útočník Lucas Edmonds nikterak nevyčníval, jak by zahraniční posila měla, útočník Martin Hanzl byl na hřišti takřka neviditelný. Výměna Jana Bambuly za karlovarského Jana Šíra žádný efekt nepřinesla a třeba příchod kanadského útočníka Brandena Troocka, to bylo notné šlápnutí hodně vedle, jeho herní projev i statistiky byly tragické...

Závěr je trpký, musíme to spolknout, řekl Varaďa. Patera chválil speciální formace

A samotné koučování? Mladí obránci jako Vojtěch Port, Patrik Brůna nebo Matěj Prčík talent mají, ale potřebují jasné vedení, to samé platí o nesporném talentu Samuela Kňažka. Jen bojovnost zdaleka nestačí.

Prokázala to třeba hra v oslabení – realizační tým nedokázal za celou sezonu vymyslet a dostat do hráčů žádný efektivní systém. Ukázalo se to i v předkole play off, které Karlovy Vary rozhodly ve svých přesilovkách...

Není tak divu, že klubový majitel Aleš Pavlík označil sezonu jako velké zklamání: „Všichni jsme od sezony očekávali mnohem více nejen z hlediska výsledků, konečného umístění, ale také herního projevu. Hráči včetně trenérů A-týmu neodvedli maximum možného a pro klub s takovou tradicí, podporou fanoušků a zázemím, jaké hokejové Vítkovice mají, musí všichni do jednoho odvádět svou práci na daleko vyšší úrovni.“

Trenér Václav Varaďa z Vítkovic po vyřazení svého týmu v předkole play off.

„Sezona a výsledky v žádném případě nenaplnily naše ambice a cíle. Ty neodpovídají změnám a investicím, které jsme v organizaci v posledním roce realizovali,“ zdůraznil Pavlík.

Dostane Varaďa ještě další šanci? Smlouvu sice loni podepsal na tři roky, ale majitel klubu nyní (evidentně oprávněně) řeší, zda má týmu ještě co dát. I proto teď Ostravou kolují spekulace zmiňující třeba kouče francouzské reprezentace Yorricka Treilleho, který v klubu působil jako hráč a na jednom z posledních domácích zápasů se ukázal v ochozech...

Nejbližší hodiny, možná dny ukážou, zda Vítkovice budou ještě Varaďovy, nebo přijde další radikální řez.

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
Kometa
Hradec Kr.
Třinec
Plzeň
Sparta
Liberec
Karlovy Vary

Nejčtenější

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

Nejdřív chyba, pak pět bodů. Jsem rád, že jsem hrubku odčinil, ulevilo se Sedlákovi

Lukáš Sedlák dal druhý hattrick v dresu Pardubic a zařídil Dynamu vedení ve...

Pardubičtí hokejisté měli ve druhém čtvrtfinále s Kometou Brno chvíli namále, když jim v prostřední třetině během necelých tří minut otočila z 0:2 na 3:2 a měla našlápnuto za vyrovnáním série. Jenže...

20. března 2026  9:57

Důvěra v kouče workoholika. Hradec se vyhýbá panice, Martinec má vzácnou pozici

Nespokojený trenér Hradce Králové Tomáš Martinec.

Patří mezi extraligové unikáty. Na jiných adresách se trenéři točí, jeho pozice zůstává stabilní. A to za jakýchkoliv okolností. Jen málokdo je na nejvyšší úrovni v českém hokeji tak úzce spjatý...

20. března 2026  9:50

Po faulu od Gudase musel na operaci. Matthews se bude léčit dvanáct týdnů

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs klečí na ledě v zápase s Anaheim Ducks, v...

Kapitán hokejistů Toronta Auston Matthews podstoupil operaci postranního vazu v koleni, které mu poranil český obránce Radko Gudas z Anaheimu v zápase NHL v minulém týdnu. Američan, jenž s...

20. března 2026  9:44

Třinec před čtvrtfinále s Hradcem: zlepšit produktivitu a pozor na protiútoky

Hráči Třince slaví gól proti Olomouci v předkole play off.

Potřetí v historii se hokejoví Oceláři Třinec v extraligovém play off střetnou s Hradcem Králové. Předchozí dvě série, ve finále 2023 a v semifinále 2018, vždy vyhráli 4:2 na zápasy. To už je ale...

20. března 2026  9:13

Kde se odehraje MS v hokeji 2026? Stadiony v Curychu a Fribourgu

Swiss Life Arena v Curychu, jeden z hlavních stadionů mistrovství světa.

Hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku (15. - 31. května) se blíží. O špičkové zázemí a skvělou atmosféru se podělí moderní arény v Curychu a Fribourgu. Jak oba stadiony vypadají a co divákům...

20. března 2026

Pastrňák se Zachou podpořili kanonádu Bostonu, Vejmelka vychytal Vegas

Brankář Utahu Karel Vejmelka slaví výhru nad Vegas v utkání NHL.

Hokejisté Bostonu v boji o play off NHL roznesli na domácím ledě 6:1 Winnipeg i díky dvěma bodům českých útočníků Davida Pastrňáka a Pavla Zachy (oba 1+1). Dařilo se rovněž brankáři Karlu Vejmelkovi,...

20. března 2026  7:11,  aktualizováno  8:18

Házeli jsme si sami klacky pod nohy, zlobil se Flek po osmigólovém přídělu

Pardubický Roman Červenka překonává brněnského gólmana Aleše Stezku.

Druhý výprask na cizím ledě a se stejnými chybami. Kometa se oproti prvnímu duelu nepoučila. Pardubice ji ve druhém utkání čtvrtfinále hokejové extraligy smázly 8:4, pět branek vstřelily z...

19. března 2026  23:14

Litoměřice uspěly v Jihlavě, Kolín přehrál Zlín. V semifinále první ligy srovnáno

Litoměřičtí hokejisté Jakub Tůma, Jan Bernovský a Jan Eberle slaví gól.

Semifinálové série v první hokejové lize jsou po dvou zápasech vyrovnané. Litoměřice druhý duel v Jihlavě vyhrály jednoznačně 5:1, Kolín doma na úvodní porážku od Zlína odpověděl výhrou 4:1....

19. března 2026  22:10

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

19. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:35

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

19. března 2026  21:28

Musí se stát určité věci. Účast Rusů na Světovém poháru je nejistá, zní i kritika

Ruští hokejisté oslavují Burdasovův gól proti Česku na mistrovství světa.

Po odhalení pořadatelských měst se do debat o hokejovém Světovém poháru opět vrátilo diskutované téma. Zúčastní se dalšího turnaje nejlepších hráčů na světě i Rusové? Situace je zatím nejasná....

19. března 2026  17:01

Je to mnohem větší zábava. Zacha si libuje v bojích o play off, v Bostonu dozrál v lídra

Pavel Zacha slaví třetí branku v utkání.

V NHL hraje už jedenáctou sezonu. Blíží se k metě 700 odehraných zápasů, ovšem teprve letos slavil premiérový hattrick. Radost z třígólového zápasu si navíc v krátké době zopakoval. Pavel Zacha...

19. března 2026  16:36

