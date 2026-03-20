Vítkovice na rozcestí. Dostane Varaďa ještě důvěru, nebo přijde radikální řez?

Realita?
Vítkovice skončily po dlouhodobé části soutěže na 11. místě, v předkole se poroučely v nejkratším možném termínu, když prohrály 0:3 na zápasy s Karlovými Vary oslabenými o největší hvězdy.
V základní části měly Vítkovice nejhorší oslabení ze všech, po posledním Litvínovu inkasovaly druhý nejvyšší počet branek. Na domácím ledě uhrály ze 78 možných bodů pouze 37, tedy ani ne polovinu. Ostravští fanoušci tak museli polykat prohry až příliš často, horší byl doma znovu jen zoufalý Litvínov.
Světlým momentem byly výkony kanadského forvarda Anthonyho Nellise, jenž se stal v sezoně králem ligových střelců. Naopak – deset vítkovických obránců vstřelilo za celou sezonu celkem 12 gólů. Třeba takový Jan Košťálek, který strávil ve Vítkovicích minulou sezonu, jich nyní v Pardubicích nasázel 16.
A Varaďovy manažerské kroky?
Ještě v minulé sezoně přivedl gólmana Dominika Hrachovinu. Ten prokázal své kvality a tým často držel. Zkušený slovenský útočník Marek Hrivík své limity neukázal, zřejmě i vinou zranění.
Pár pozitiv, dál jen útrapy. Varaďovy plány selhaly, co stojí za vítkovickým zklamáním?
Mladý slovenský reprezentační obránce Samuel Kňažko rychle vystřelil, postupně však uvadal a po zranění z reprezentační akce na ledě spíš tápal, byť ice time měl více než komfortní.
Jakub Zbořil, bek se zkušenostmi z NHL, předvedl za celou sezonu jeden měsíc ve formě, brzdila ho však zranění. Zámořští obránci Joe Leahy a Josh Wesley lepili díry v sestavě, jednou lépe, jednou hůř.
Útočník Lucas Edmonds nikterak nevyčníval, jak by zahraniční posila měla, útočník Martin Hanzl byl na hřišti takřka neviditelný. Výměna Jana Bambuly za karlovarského Jana Šíra žádný efekt nepřinesla a třeba příchod kanadského útočníka Brandena Troocka, to bylo notné šlápnutí hodně vedle, jeho herní projev i statistiky byly tragické...
A samotné koučování? Mladí obránci jako Vojtěch Port, Patrik Brůna nebo Matěj Prčík talent mají, ale potřebují jasné vedení, to samé platí o nesporném talentu Samuela Kňažka. Jen bojovnost zdaleka nestačí.
Prokázala to třeba hra v oslabení – realizační tým nedokázal za celou sezonu vymyslet a dostat do hráčů žádný efektivní systém. Ukázalo se to i v předkole play off, které Karlovy Vary rozhodly ve svých přesilovkách...
Není tak divu, že klubový majitel Aleš Pavlík označil sezonu jako velké zklamání: „Všichni jsme od sezony očekávali mnohem více nejen z hlediska výsledků, konečného umístění, ale také herního projevu. Hráči včetně trenérů A-týmu neodvedli maximum možného a pro klub s takovou tradicí, podporou fanoušků a zázemím, jaké hokejové Vítkovice mají, musí všichni do jednoho odvádět svou práci na daleko vyšší úrovni.“
„Sezona a výsledky v žádném případě nenaplnily naše ambice a cíle. Ty neodpovídají změnám a investicím, které jsme v organizaci v posledním roce realizovali,“ zdůraznil Pavlík.
Dostane Varaďa ještě další šanci? Smlouvu sice loni podepsal na tři roky, ale majitel klubu nyní (evidentně oprávněně) řeší, zda má týmu ještě co dát. I proto teď Ostravou kolují spekulace zmiňující třeba kouče francouzské reprezentace Yorricka Treilleho, který v klubu působil jako hráč a na jednom z posledních domácích zápasů se ukázal v ochozech...
Nejbližší hodiny, možná dny ukážou, zda Vítkovice budou ještě Varaďovy, nebo přijde další radikální řez.