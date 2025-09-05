„Rádi bychom vyhráli každý zápas. Věřím, že to takhle mají nastavené všichni kluci, kteří v šatně jsou. Je to sport, ale my se budeme snažit hrát hokej, který baví naše fanoušky a nebaví naše soupeře. Budeme se je snažit obírat o body, jak to půjde,“ konstatoval hlavní kouč a zároveň sportovní manažer ostravského klubu Václav Varaďa.
„Samozřejmě, přicházejí zranění, výkyvy výkonů, pokles a nárůst formy... I tohle hraje roli. Budeme rádi, když se nám budou vyhýbat zranění, budeme hrát dobrý hokej a dávat góly. Je to dlouhý proces, pro některé hráče to budou první sezony v dospělém hokeji.“
Změny před sezonou
Příchody: Patrik Brůna, Vojtěch Budík, Ralfs Freibergs, Krzysztof Maciaś, František Řehák, Marek Hrivík, Vojtěch Port, Jakub Zbořil
Odchody: Lukáš Pařík, Juraj Mikuš, Jan Košťálek, Lukáš Kovář, Stuart Percy, Petr Hašek, Rihards Bukarts, Jan Eberle, Robert Říčka, Marcel Barinka, Roberts Bukarts
Z týmu totiž odešla řada zkušených hráčů, které manažer Varaďa nahradil talentovanými mladíky. „Hráči, kteří sem přicházejí, prošli těžkým výběrem a věříme, že jsme se rozhodli správně. Máme hodně nových hráčů a mladších kluků, kteří na svou příležitost čekali. Věříme, že z nich ve vítkovickém dresu uděláme obroušené diamanty, a věřím, že nám to svými výkony vrátí,“ líčil sportovní manažer a trenér v jedné osobě.
„Cítíme, že stavíme tým, budujeme tým a my jsme tým. Přáli bychom si být v pohodě. Ne hrát na pohodu, ale být v pohodě. Vždycky tomu dáme maximum a věříme, že štěstí se přikloní.“
Vítkovice ovšem nebudou spoléhat jen na talentované mládí. Varaďa si přivedl několik osvědčených hráčů – například Marka Hrivíka, Jakuba Zbořila či Ralfse Freibergse. A Hrivík potvrdil svou vůdčí roli i při volbě kapitána. Spoluhráči si vybrali právě jej.
„Marka vnímám jako velkého lídra, zkušeného hráče obouchaného kvalitními evropskými soutěžemi. Cítím z něj, že našim hráčům pomůže,“ podotkl Varaďa na adresu 34letého slovenského reprezentanta. „Ale máme vícero lídrů, kteří se budou projevovat, ať už mají na dresu písmeno, nebo ne. Už v posledních dvou měsících minulé sezony odvedli kluci, kterým jsme tým svěřili, skvělou práci,“ připomněl vítkovický kouč práci Marka Kaluse a Patrika Demela, kteří jsou nyní kapitánovými asistenty.
„My jsme společně s Alešem Krátoškou (asistent trenéra) cítili, že musíme udělat nějaký zásah, a změnili jsme kapitána. Malinko jsme otočili momentum v šatně. Volba kapitána není jen o tom, kdo bude mít písmeno, ale i o tom, jak budou společně tahat za jeden provaz,“ vysvětloval Varaďa.
Na start extraligy jsou Vítkovičtí nažhavení. „V létě jsme udělali kus práce. Hráči jsou dobře připravení a jsme moc rádi, že nám to konečně vypukne,“ přiblížil Varaďa. A jak se budou Vítkovičtí prezentovat? „Nebudeme se zbavovat puku, budeme chtít být silní na kotouči, hrát nepříjemný hokej a být dostatečně důrazní v obranném pásmu. Chceme stavět na jednoduchých věcech, které přinášejí úspěchy.“