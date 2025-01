Tým je v nelichotivé situaci. Hráči si to musí uvědomit, burcuje Varaďa

Jak vypadala vaše jednání s majitelem Vítkovic Alešem Pavlíkem?

Byli jsme původně dohodnutí na tříleté smlouvě, ale nakonec to nabralo takový spád, že k rozhodnutí muselo dojít teď. Jak řekl pan majitel, s klubem dlouhou dobu zvažoval možnosti a dospěl k rozuzlení, že tohle je ta správná cesta. Samozřejmě ta nabídka musí uzrát a věřím, že v ten pravý čas uzrála. Jsem teď tady a jsem přesvědčen, že pro klub udělám maximum.

Váš předchůdce se po minulém utkání v podstatě loučil slovy, že v týmu chybí lídři. Vy je tam už vidíte?

Uvidíme zítra během utkání. Je jednoduché říkat, když se daří, že tenhle je lídr a ten taky. Ale charaktery se prokážou, když to nejde dobře nebo je krize. Tým jsem neskládal, ale vnímám, že hráči se budou chtít předvést a budou se chtít ukázat novému trenérovi, který tady je s tím, že je čeká to nejlepší, co tady v sezoně je.

Na co se zaměříte? Vítkovice se trápí především v obraně, inkasovaly nejvíce branek.

Určitě, to je věc, která nevyhrává těsná utkání. Další věc, která týmu nefunguje, jsou oslabení. To jsou dva aspekty hry, do kterých budeme od počátku sahat. Samozřejmě klíčové jsou i zbytečné fauly.

Nebrání vám v angažmá vaše spory s Pardubicemi, kde jste působil naposledy?

K Pardubicím bych se nerad vyjadřoval, tam to všechno řeší mí právní zástupci. Soudní spor, nebo to, co se děje kolem toho, probíhá, ale je důležité vědět, že já nerozporuji, že ta smlouva skončila. Rozporuji jen formu. To je to podstatné. Na utkání s Pardubicemi se těším, ostatně jedno za necelý měsíc přichází, takže to bude speciální.

A co derby s Třincem? Stále budete vzpomínat na klub, kde jste získal tři tituly za tři sezony?

To je pro mě pořád hodně. Tady někdo zmínil, že Vítkovice čekají na titul 44 let. Tři tituly za nějaký čas jsou super. Já jsem odsud, Aleš Krátoška (asistent) i já jsme tu hráli. Tohleto jsme měli v mysli a panovala mezi námi taková shoda, kterou Aleš Pavlík podpořil, dal nám velkou důvěru a věřím, že mu ji vrátíme a splatíme svými výkony.

V Třinci to ale budete mít těžké, že?

Já se tam těším a věřím, že jim to vždy uděláme těžké. A zase budu cítit velkou podporu. A kde bych to měl lehké? Kdybych šel do Plzně, do Varů, do Sparty nebo do Bolky? Vždy to budu mít těžké. Jde o to, jak se s tím člověk popere. Já se ničeho nebojím, mám odhodlání a věřím, že je to správná cesta.

Jak dlouho trvalo, než jste se rozhodl? A co hrálo roli, že jste na nabídku Vítkovic kývnul?

Bylo to docela dlouho, musím říct. Ale ta jednání byla korektní, bylo to formou povídání o vizích, jak kdo hokej vnímá a co všechno je ta správná cesta. Jsem rád, že se Aleš Pavlík rozhodl nakonec pro mě. Tu nabídku jsem zvažoval dlouho a cítil jsem, že je ten správný čas to udělat.

Aleš Pavlík říkal, že jste kladl stovky dotazů. Byl mezi nimi nějaký, který kdyby nesplnil, tak nekývnete?

To ne, snažil jsem se doptávat, jak to chodí, kdo je ten a ten, jak se co dělá, kdo co má na starosti, on se mě doptával na sportovní věci - co bys udělal, jak bys to udělal... Byl to normální rozhovor dvou sportovních nadšenců a jsem rád, že jsme našli společnou řeč.

Už máte rozmyšlené rozdělení rolí v týmu, koho uděláte kapitánem, asistentem?

Vy snad máte mikrofon u nás v kanclu, ne? Samozřejmě, je spousta věcí, co se dají udělat teď. My sami jsme zvědaví, co se z toho nakonec vyvrbí. Změny se budou dít průběžně. Neříkám, že to není možné, ale může se stát, že tu někdo nebude, nebo nepodepíše smlouvu, cokoliv. Všechno bude hrát roli. Až tak jsem nad tím zatím nepřemýšlel. Člověk přichází do klubu, kde je za to v podstatě zodpovědný. Jak by to mělo být, kdo to vede, to jsou věci, které teď zjišťuju.

Přivádíte si asistenta Aleše Krátošku. Dají se čekat další změny v realizačním týmu?

Další změna do konce sezony nebude. Budeme tam já s Alešem, do další sezony uvažuju o posílení realizačního týmu, ale nerad předjímám, kdo by to mohl být. Jedny ruce a jedna hlava je tam ještě třeba.

Co vám naskočilo, když jste po letech vešel do vítkovické kabiny?

Dýchly na mě dobré vzpomínky. V šestnácti jsem přišel, byli tady vítkovičtí matadoři Kotala, Ryšánek, Flašar a další. Tým byl nabušený. Vzpomněl jsem si na trenéra Stránského, který mě vedl v juniorce a následně pan Vůjtek, který mě vedl v áčku. A když jsem viděl svůj obraz ve vedlejší hale, říkal jsem si, že to fakt uteklo. V zázemí se až tak moc věcí nezměnilo. Samozřejmě je to udržováno v daleko lepší kondici, než to bylo předtím. Špičkové na extraligu.

A jaký dojem na vás udělal tým? Jak se dívali na nového trenéra?

Určitě to není lichotivá situace pro všechny. Jsem tu čtvrtý nebo pátý trenér. To s týmem zacloumá, že? Že se takhle mění trenéři. A já bych chtěl říct, že právě hráči už by si měli uvědomit, že musí. Musí zabrat, musí přidat a s touto vizí stavět nové Vítkovice. Věřím, že tohle tam v těch zbývajících 16 zápasech bude.

Vítkovice mají stejně bodů jako poslední dva týmy - Liberec a Kladno. Finiš bude pořádně těžký, že?

16 utkání, 48 bodů ve hře. Každý to neskutečně rve. Já vidím ohromnou vyrovnanost ve výsledcích týmů. Každý může porazit každého a já budu spokojený, když se dostaneme do klidných vod. Ale cesta je ještě daleká a spoustu práce před námi.