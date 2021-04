Vrána byl neskutečný, není vůbec snadné dát Kváčovi gól, řekl Varaďa

Jak jste čtvrtou bitvu viděl ze střídačky?

Od prvních minut jsme měli jiný projev než v minulém utkání. Hrozně jsme chtěli a bylo to na nás vidět. Byli jsme urputní a hráli jsme jednoduše. Zasloužili jsme si vstřelit ten zlatý gól. Od začátku bylo jasné, že je to o jednom gólu. Ve druhé třetině jsme si vytvořili tlak a měli tam pár tyček. V prodloužení jsme taky chtěli víc. Po nepříliš vydařeném zápase číslo tři si vítězství neskutečně vážím.

Liberec byl přitom v úvodu lepším týmem...

Nevím, ale od půlky utkání bylo vidět, že si víc věříme. U rozhodujícího gólu Petr Vrána neskutečně vyhrál osobní souboj na brankovišti a dal to na obránce. Není vůbec jednoduché vstřelit Kváčovi gól.

Rozhodující trefa se ještě dodatečně posuzovala, jestli Stránský při teči nezasáhl puk vysokou holí. Jaké bylo čekání na verdikt?

Ani jsem o něm nepochyboval. Když za mnou rozhodčí Antonín Jeřábek přijel, že to nebyla vysoká hůl a že to tlumočil i domácímu trenérovi, věřil jsem, že brankový rozhodčí to vyhodnotí stejně.

Jak vám bylo těsně před koncem třetí třetiny, kdy se domácí mladík Najman hnal sám na Kacetla ve vaší brance?

Člověk si říká „hlavně žádnou chybu“, a my patnáct sekund do konce uděláme takový systémový kiks. Možná kdyby na Ondru jel trochu zkušenější hráč, bylo by to obtížnější. Najman se šancí naštěstí nenaložil dobře a Ondra ji chytil.

S čím půjdete do dalšího zápasu?

Teď vedeme 3:1 a Liberec se musí snažit porazit nás třikrát za sebou. Věřím, že hráči se připraví na další zápas s maximálním úsilím překlopit finále na naši stranu. Nevím, jestli to vyjde, ale určitě se vydají ze všech sil.