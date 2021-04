Třinecký kouč Varaďa před startem finále: Věřím, že síly máme

„Čeká nás ohromně těžký soupeř, který roky hraje na špici ligy a pravidelně bývá ve finále. Zase nás čeká náročná šichta,“ prohlásil třinecký útočník Martin Růžička.

Bude složité dva dny po vypjatém semifinále přepnout na nového protivníka? „Ty jo... Nebude. Jde o finále, které se nehraje pořád. Nyní zregenerujeme a budeme připraveni,“ odpověděl Růžička.

„Musíme využít ty dva dny, abychom si odpočinuli fyzicky, ale aby si oddechly i hlavy,“ dodal brankář Ondřej Kacetl.

„Oba týmy to mají stejné,“ prohlásil třinecký trenér Václav Varaďa. „Liberečtí si nechali protéct mezi prsty vedení tři nula, ale stejně jako my zlomili svou sérii v sedmém zápase. Finále je finále a my i oni najdeme sílu hrát v závěru sezony ten nejlepší hokej.“

Varaďa si na svém týmu váží toho, že proti Mladé Boleslavi, s níž v základní části extraligy všechny čtyři zápasy prohrál, nesložil zbraně. „Kluci pořád pracovali a hodně chtěli do finále. A ukázali zkušenosti, které nás v sedmém zápase posunuly dál. Tohle rozhodlo.“

Varaďa podotkl, že Liberec hraje stejně jako Mladá Boleslav velmi dobře. „Liberečtí i naši hráči udělali maximum, aby byli ve finále. Vydali se, aby bojovali o zlatou medaili, kterou může získat jen jeden tým. Bude to těžký soupeř, ne nadarmo postoupil přes Spartu. A zasloužil si to.“ Finále může ovlivnit i to, že se dobře znají trenéři. „S Patrikem Augustou mám velmi dobrý vztah,“ potvrdil Varaďa. „Působili jsme spolu u nároďáku do osmnácti let.“

Martin Růžička přiznal, že zápasy s Mladou Boleslaví stály Oceláře spoustu sil. „Z našeho týmu vyndali absolutně všechno,“ prohlásil.

„Teď je čas nabrat energii,“ řekl Varaďa. „Také liberečtí hráči toho mají dost. A bylo by smutné, kdybychom si v semifinále nesáhli na dno proti týmu, jakým je Mladá Boleslav. Hrála skvěle.“

Je přesvědčený, že třinečtí hokejisté stále mají dost sil. „Trénovali jsme poctivě. Měli jsme bloky kondičního rázu, hráči jsou na to zvyklí. Věřím, že i v dalších utkáních odevzdají maximum.“

Oceláři, kteří odehráli čtvrteční utkání, měli v pátek volno, regenerovali. Dnes už opět bude celý tým lehce trénovat. A v neděli finále vypukne.

„Jdeme si za cílem, který jsme si stanovili na začátku sezony... Ale jdeme za ním s pokorou a respektem k soupeři,“ zdůraznil Václav Varaďa.