POHLED: Varaďa vyrostl pro nároďák. Snad se to příště líp sejde

Další interview s ním při cestě z třineckého zimáku už nevznikne.

Po 12 letech opouští Varaďa město, kde hrál, vychovával omladinu a posledních pět sezon řídil na extraligové poměry našlapaný mančaft.

Čtyřikrát jej dovedl do finále, v nichž poslední tři účasti proměnil ve zlato. Varaďa jen podtrhl, že jde aktuálně o nejúspěšnějšího zástupce trenérského řemesla v českém hokeji, jehož velebí známé persony.

„Dřív hrál a teď se mi zamlouvá, jak to dělá,“ chválí Tomáš Plekanec. Podobně se nedávno pro Sport vyjádřil i Vladimír Růžička: „Moc se mi líbí, že velké a útočně naladěné hráče dokázal získat pro svoji myšlenku.“

Play off také prokázalo, že se Varaďa posunul i v jiných oblastech, která úzce souvisí s trenérskou profesí.

Mnohem lépe než v minulosti formuluje názory. Už roky si píše vlastní blog. Na sociálních sítích pořádá živá vysílání. Před novináři rozlišuje, kdy mlžit, ale i kdy být vtipný, věcný i nad věcí.

Všimli jste si, jak ve vyhecovaném třetím finále proti Spartě jeho asistenti na střídačce divoce gestikulovali k ochozům i sudím? Klidný Varaďa jen ležérně předal rozhodčím desetikačku, která zasáhla beka Douderu. V sérii o titul i ve způsobu komunikace předčil sparťanského kouče Jandače, který při rozhovorech nejednou odsekával a působil nerudně.

Ať jen neopěvujeme, Varaďa vždy a všude chce mít pod kontrolou i zdánlivé banality. Jen on přesně ví, zda právě tahle vlastnost – či spíš až určitá posedlost – nezabrzdila jeho vyjednávání o zahraničním angažmá. Až odezní zlaté veselí, jistě se o tom rozhovoří víc.

Spíš je pech, že ho osud nenavedl k národnímu týmu. Ne, teď nejde o to, že by se jej ujali mizerní trenéři. Naopak! Varaďa by si ale příležitost za úspěchy i pozoruhodný vývoj zasloužil.

Jen mu nepřály okolnosti a načasování. Zbývá jen doufat, že jeho kariéra nenapodobí pouť Vladimíra Vůjtka či Miloše Říhy, kteří se na reprezentační střídačku dostali, až když měli nejlepší léta za sebou na sklonku kariér.

Varaďa má v šestačtyřiceti do trenérské penze daleko. Má čas, energii i know-how, o němž se může přesvědčit, zda bude fungovat i za hranicemi Třince a republiky. Třeba se to šikne, když pak v příhodnější dobu doputuje nabídka ze svazu.