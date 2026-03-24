Tipsport extraliga 2025/26

Varaďův konec ve Vítkovicích oficiálně potvrzen. Převezme klub Treille?

  11:24
V posledních dnech se o tom výrazně spekulovalo, nyní informaci oficiálně potvrdil samotný klub. Václav Varaďa končí na střídačce extraligových Vítkovic už po čtrnácti měsících. O jeho nástupci má hokejový celek z Ostravy rozhodnout v nejbližší době.
Václav Varaďa | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Trenér Václav Varaďa z Vítkovic po vyřazení svého týmu v předkole play off.
Yorick Treille na střídačce francouzské hokejové reprezentace.
Francouzská střídačka s trenérem Yorickem Treillem
Litvínov, 14. 9. 2025. Verva Litvínov - HC Vítkovice, hokejová extraliga....
38 fotografií

K ukončení spolupráce došlo dle klubového prohlášení po vzájemné dohodě.

„Na základě důkladného vyhodnocení uplynulé sezony a celkového směřování A-týmu, při zohlednění nasbíraných podnětů a názorů i vnímání zklamání našich fanoušků a partnerů, se vedení organizace ve shodě s vedením generálního partnera shodlo a rozhodlo učinit zásadní krok,“ stojí v prohlášení.

Společně s Varaďou končí i jeho dlouholetý asistent Aleš Krátoška.

Trenéři vítkovických hokejistů Aleš Krátoška (vlevo) a Václav Varaďa.

„Děkujeme oběma trenérům za odvedenou práci a přejeme jim mnoho úspěchů v další trenérské kariéře i osobním životě,“ uvedly Vítkovice s tím, že o složení nového trenérského týmu budou brzy informovat.

Nejvíce se spekuluje o příchodu francouzského trenéra Yoricka Treilleho. Ten je s ostravským klubem spojený ještě z dob hráčské éry, ve Vítkovicích působil v letech 2008 až 2010. V extralize také hrál za Spartu a Chomutov.

Francouzská střídačka s trenérem Yorickem Treillem

Kariéru dohrával v domácí Francii, kde postupně přešel do role na střídačce. Od začátku zastával pozici asistenta u národního týmu, na klubové úrovni vedl i švýcarskou Ženevu.

Od minulé sezony stál v čele francouzské reprezentace, se kterou absolvoval mistrovství světa i nedávné olympijské hry, kde jeho svěřenci ve skupině potrápili Čechy.

Nyní by se měl Treille vrátit ke klubové práci, za cíl bude mít pozvednout tradiční značku, která potřetí v řadě skončila už v předkole, z toho podruhé pod Varaďovým vedením.

Pár pozitiv, dál jen útrapy. Varaďovy plány selhaly, co stojí za vítkovickým zklamáním?

Ten od vedení dostal volnou ruku, i vzhledem k pozici sportovního manažera za výkony nese zodpovědnost. Před sezonou se pustil do přestavby kádru, jenže ani 13 nových hráčů zlepšení nepřineslo.

Vítkovice se trápily v defenzivě, inkasovaly nejvíce branek v soutěži, nejhorší statistiky měly také v oslabení. A ačkoliv spolupráce Ostravanů s Varaďou měla platit do roku 2028, cesty se rozešly mnohem dříve.

Změně na střídačce nahrála už slova majitele Aleše Pavlíka po brzkém konci sezony: „Hráči včetně trenérů A-týmu neodvedli maximum možného a pro klub s takovou tradicí, podporou fanoušků a zázemím, jaké hokejové Vítkovice mají, musí všichni do jednoho odvádět svou práci na daleko vyšší úrovni.“

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
0:2
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:1
Sparta
Liberec
0:2
Karlovy Vary

