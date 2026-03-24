Varaďův konec ve Vítkovicích oficiálně potvrzen. Převezme klub Treille?

K ukončení spolupráce došlo dle klubového prohlášení po vzájemné dohodě.
„Na základě důkladného vyhodnocení uplynulé sezony a celkového směřování A-týmu, při zohlednění nasbíraných podnětů a názorů i vnímání zklamání našich fanoušků a partnerů, se vedení organizace ve shodě s vedením generálního partnera shodlo a rozhodlo učinit zásadní krok,“ stojí v prohlášení.
Společně s Varaďou končí i jeho dlouholetý asistent Aleš Krátoška.
„Děkujeme oběma trenérům za odvedenou práci a přejeme jim mnoho úspěchů v další trenérské kariéře i osobním životě,“ uvedly Vítkovice s tím, že o složení nového trenérského týmu budou brzy informovat.
Nejvíce se spekuluje o příchodu francouzského trenéra Yoricka Treilleho. Ten je s ostravským klubem spojený ještě z dob hráčské éry, ve Vítkovicích působil v letech 2008 až 2010. V extralize také hrál za Spartu a Chomutov.
Kariéru dohrával v domácí Francii, kde postupně přešel do role na střídačce. Od začátku zastával pozici asistenta u národního týmu, na klubové úrovni vedl i švýcarskou Ženevu.
Od minulé sezony stál v čele francouzské reprezentace, se kterou absolvoval mistrovství světa i nedávné olympijské hry, kde jeho svěřenci ve skupině potrápili Čechy.
Nyní by se měl Treille vrátit ke klubové práci, za cíl bude mít pozvednout tradiční značku, která potřetí v řadě skončila už v předkole, z toho podruhé pod Varaďovým vedením.
|
Pár pozitiv, dál jen útrapy. Varaďovy plány selhaly, co stojí za vítkovickým zklamáním?
Ten od vedení dostal volnou ruku, i vzhledem k pozici sportovního manažera za výkony nese zodpovědnost. Před sezonou se pustil do přestavby kádru, jenže ani 13 nových hráčů zlepšení nepřineslo.
Vítkovice se trápily v defenzivě, inkasovaly nejvíce branek v soutěži, nejhorší statistiky měly také v oslabení. A ačkoliv spolupráce Ostravanů s Varaďou měla platit do roku 2028, cesty se rozešly mnohem dříve.
Změně na střídačce nahrála už slova majitele Aleše Pavlíka po brzkém konci sezony: „Hráči včetně trenérů A-týmu neodvedli maximum možného a pro klub s takovou tradicí, podporou fanoušků a zázemím, jaké hokejové Vítkovice mají, musí všichni do jednoho odvádět svou práci na daleko vyšší úrovni.“