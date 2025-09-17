Projekt Varaďa. Vytížený kouč vtipkuje: Už skoro spím! Vítkovice hodlá hokejem bavit

Fotogalerie 16

Litvínov, 14. 9. 2025. Verva Litvínov - HC Vítkovice, hokejová extraliga. Václav Varaďa, trenér Vítkovic. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Dan Hübsch
Pavel Grossmann
,
  16:00
O Václavu Varaďovi se traduje, jak umí být náročný, přísný. A přitom férový. Na domácí scéně proslul puntičkářskou povahou. Také Vítkovice si detailně prohlížel. Analyzoval. Načež se v lednu vrhl do neznáma. V závěru bídné sezony tentokrát přišel do klubu, aby napravoval. Až postupně se ukáže, jak tým pod novým šéfem pokročil.

Start ale zachytil výborně. Vždyť první prohru zaznamenal až na ledě mistrovského Brna v úterním duelu 4. kola mezi dvěma neporaženými celky.

Jak přitom angažmá ambiciózního kouče vypuklo? Smolnou prohrou s Litvínovem (2:3), která 17. ledna pro Ostravany byla už sedmou v řadě. A to přišly ještě další tři. Totální krize! Baráž se nebezpečně přiblížila. Varaďa v průběhu krušné zimy přiznával, že skoro nespí.

Tým se ale zmátořil a vybojoval z dvanácté příčky alespoň poslední postupovou pozici do play off, z nějž se hned v předkole poroučel. Vzhledem k průběhu sezony určitě nezklamal. Ale současně neoslnil.

Teď má nakročeno jinak. „Už skoro spím!“ povídá pro iDNES.cz vysmátý trenér, jenž v klubu úřaduje také coby sportovní manažer.

Naplno se rozbíhá zatím na tři roky sjednaný vítkovický projekt Varaďa. Nebo Varaďův projekt Vítkovice, chcete-li. Záleží jen na úhlu pohledu.

Nejtěžší pro mě byly konce smluv u hráčů, kteří mě přesvědčili, že jsou charakterem velmi dobří. Správně nastavení, plnili naše pokyny, fungovali, radili mladým. Ale my už cítili jejich věk.

Václav Varaďahlavní trenér a sportovní manažer Vítkovic

4. kolo

Kompletní los

5. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 4 4 0 0 0 14:5 12
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 4 3 0 0 1 14:8 9
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 4 2 1 0 1 13:9 8
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 4 2 0 1 1 11:10 7
5. HC Oceláři TřinecTřinec 4 2 0 0 2 15:11 6
6. HC Dynamo PardubicePardubice 4 2 0 0 2 14:10 6
7. HC Sparta PrahaSparta 4 2 0 0 2 9:8 6
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 4 2 0 0 2 12:12 6
9. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 2 0 0 2 6:9 6
10. Rytíři KladnoKladno 3 1 0 1 1 5:5 4
11. Bílí Tygři LiberecLiberec 4 1 0 0 3 9:13 3
12. HC OlomoucOlomouc 3 1 0 0 2 7:14 3
13. HC Verva LitvínovLitvínov 4 1 0 0 3 6:13 3
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 4 0 1 0 3 10:18 2
Nejčtenější

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Jágr chyběl

Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta

Šesti duely pokračoval v úterý nový extraligový ročník. Čtvrté kolo načala Mladá Boleslav, která doma udolala Třinec 2:1. Pardubice padly na ledě Českých Budějovic a i podruhé v aktuální sezoně venku...

Zajíček očaroval Boston. Líbily se betony i výkon: Chytal úžasně, chválil ho trenér

Sotva usedl do kabiny a rozepnul si tašku, stal se z něj hit. Zpoza zipu mu totiž koukaly černožluté betony, tedy přesně v barvách Bostonu. „Jo, vyslechl jsem si spoustu dobrých komentářů!“ pravil...

Projekt Varaďa. Vytížený kouč vtipkuje: Už skoro spím! Vítkovice hodlá hokejem bavit

Premium

O Václavu Varaďovi se traduje, jak umí být náročný, přísný. A přitom férový. Na domácí scéně proslul puntičkářskou povahou. Také Vítkovice si detailně prohlížel. Analyzoval. Načež se v lednu vrhl do...

17. září 2025

V extralize řádí mladíček Tomek. Brousíme klenot pro český hokej, vědí ve Varech

Domácí obrana zaváhala a on rázem ujížděl sám na Jakuba Kováře. A nezazmatkoval, sparťanského brankáře překonal střelou nad pravý beton. Situaci Petr Tomek vyřešil jako zkušený hráč, který už má v...

17. září 2025  15:05

Ručinský: Litvínov je na pokraji života a smrti. Pro miliardáře je hokej složitější

Obíhat sponzory a shánět peníze, to je pro bývalého hokejového útočníka Martina Ručinského nová role. I když se v ní necítí zrovna komfortně, stejně jako další klubové legendy Jiří Šlégr a Robert...

17. září 2025  11:22

Jídlo po zápase? Neexistuje. Rychlovský se na farmě setkal s tvrdou realitou AHL

Než vyrazil zpátky do zámoří znovu bojovat o šanci v NHL, zatrénoval si hokejový útočník Jakub Rychlovský s Libercem, odkud do Ameriky před rokem odešel. První sezonu strávil na farmě v Grand Rapids,...

17. září 2025  8:26

Karlovarská série na Spartě trvá. Frodl: Nejezdíme sem jak beránek na porážku

Už je z toho tradice. A pro sparťanské fanoušky rozhodně ne příjemná. Jejich oblíbený hokejový tým totiž doma opakovaně selhává s Karlovými Vary. Tak jako ve čtvrtém extraligovém kole, kdy Pražané...

16. září 2025  22:48

Nebylo to o vlně, ale o Stezkovi, ulevil si Pokorný po další výhře Komety

Nedělní ostrá bitva proti Spartě jako kdyby neodčerpala brněnské Kometě jenom 45 tisíc korun, což je výše pokuty, vyměřená disciplinárkou za exces fanouška s trenérem hostí Pavlem Grossem, ale i část...

16. září 2025  21:55

Zemřel miláček Eddie. Promiň, že jsem ti dal gól, omlouval se mu soupeř

Premium

Jako by se tenkrát svět dočista zbláznil. Diváci v Madison Square Garden v listopadu 1975 naštvaně bučeli na domácího útočníka Stevea Vickerse poté, co skóroval za Rangers proti Detroitu. No fakt!...

16. září 2025

Jsem připravený nést následky, omluvil se fanoušek Grossovi. Trenér zaplatí pokutu

Trenér hokejové Sparty Pavel Gross dostal po konfliktu s podnapilým fanouškem po nedělním extraligovém utkání v Brně pokutu 30 000 korun za nesportovní chování. Kometě nařídil šéf disciplinární...

16. září 2025  17:01,  aktualizováno  18:56

Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta

Šesti duely pokračoval v úterý nový extraligový ročník. Čtvrté kolo načala Mladá Boleslav, která doma udolala Třinec 2:1. Pardubice padly na ledě Českých Budějovic a i podruhé v aktuální sezoně venku...

16. září 2025  17:15

Vyhovuje nám to. Kdepak, je to nefér! Hráči se neshodnou, jestli chtějí změny v NHL

Věčné téma. Často diskutované, analyzované ze všech stran, ale změna se stále nedostavuje. Proč? Protože NHL si neoblomně stojí za svým a její šéf Gary Bettman nehodlá současný formát play off...

16. září 2025  16:30

Míst je málo, zájemců hodně. Kdo se může z extraligy probojovat až na olympiádu?

Volných míst nebude moc. Většinu soupisky obsadí hokejisté z NHL, brankoviště dokonce velmi pravděpodobně kompletně. V boji o únorové olympijské hry v Itálii tak zbude pro české hráče z Evropy...

16. září 2025  14:03

Stadion pro univerzitní hokej na Štvanici? Stál by až 700 milionů, Praha má zájem

Mají sen. Znovu postavit zimní stadion na pražské Štvanici, kde čeští hokejisté v roce 1947 poprvé slavili titul mistrů světa a který před čtrnácti lety definitivně zmizel. Ten nový, zhruba pro dva a...

16. září 2025

