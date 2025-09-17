Start ale zachytil výborně. Vždyť první prohru zaznamenal až na ledě mistrovského Brna v úterním duelu 4. kola mezi dvěma neporaženými celky.
Jak přitom angažmá ambiciózního kouče vypuklo? Smolnou prohrou s Litvínovem (2:3), která 17. ledna pro Ostravany byla už sedmou v řadě. A to přišly ještě další tři. Totální krize! Baráž se nebezpečně přiblížila. Varaďa v průběhu krušné zimy přiznával, že skoro nespí.
Tým se ale zmátořil a vybojoval z dvanácté příčky alespoň poslední postupovou pozici do play off, z nějž se hned v předkole poroučel. Vzhledem k průběhu sezony určitě nezklamal. Ale současně neoslnil.
Teď má nakročeno jinak. „Už skoro spím!“ povídá pro iDNES.cz vysmátý trenér, jenž v klubu úřaduje také coby sportovní manažer.
Naplno se rozbíhá zatím na tři roky sjednaný vítkovický projekt Varaďa. Nebo Varaďův projekt Vítkovice, chcete-li. Záleží jen na úhlu pohledu.
Nejtěžší pro mě byly konce smluv u hráčů, kteří mě přesvědčili, že jsou charakterem velmi dobří. Správně nastavení, plnili naše pokyny, fungovali, radili mladým. Ale my už cítili jejich věk.