Skončili jsme brzo, na to nejsem zvyklý, říká Varaďa. Tým má zůstat pohromadě

V té aktuální přišel do Vítkovic v polovině ledna a vytáhl tým z posledního místa do předkola play off. V něm jeho svěřenci podlehli Karlovým Varům 2:3 na zápasy.

„Končíme moc brzo,“ problesklo Varaďovi hlavou po konci rozhodujícího pátého zápasu. „Na to nejsem zvyklý. Udělali jsme dobrou sérii, která mohla skončit vítězně, a my bychom šli na Spartu. Ale bylo vidět, že nám malinko docházela šťáva. I tak si myslím, že jsme udělali maximum. To, že jsme nezklamali a sahali po postupu, bylo skvělé.“

Bylo předkolo pro tým, k němuž jste nastoupil, stropem?

To nevím. Určitě nás mrzí zranění klíčových kluků. Zdráhal, Percy, Bambula by nám jistě pomohli a třeba by ten rozdíl jednoho gólu pro nás udělali.

V play off módu jste hráli od vašeho příchodu. Mohla se na týmu projevit únava, ať už fyzická, či mentální?

Naopak cítím, že to z kluků spadlo. Že byli rádi, že nás ten bubák konce sezony minul.

Prvotní misi záchrany v lize jste splnili. Oddechl jste si?

Jo, jasně. Play off je oproti tomu, co jsme zažívali, pohoda. Na druhou stranu to byla i pro mě neskutečná trenérská zkušenost. Hrajeme, abychom dosahovali těch nejvyšších příček, ale v té situaci, do které jsme s Alešem Krátoškou přicházeli, jsme to měli těžké. Šlo vidět u kluků zlepšení, jejich výkony i motivace šly nahoru. Vrátila se jim vášeň a v každém utkání, až na nepovedené utkání doma s Kladnem, jsme hráli o body.

Po vašem příchodu tým ještě zapsal čtyři prohry v řadě. Nelitoval jste a neříkal si, že jste měl počkat na novou sezonu?

Ne, ba naopak. Beru to zpětně jako dobrý krok. Spousta hráčů se mi ukázala, jak v těch těžkých chvílích dokážou fungovat, jak zvládají náročnost, požadavky na stoprocentní nasazení a výkon. Spousta z nich odvedla maximum v těch posledních zápasech, které jsme odehráli. Snažili se týmu opravdu pomoci.

PREMIÉRA. Václav Varaďa rozdává pokyny na střídačce Vítkovic.

A osobní prožitek?

Byla to opravdu zajímavá zkušenost, i když bych ji asi každému trenérovi nepřál. Přijít do týmu a prohrát první čtyři zápasy není jednoduché. Neměli jsme kam sáhnout, musíte mít před sebou všechny varianty včetně baráže, do které mohou zasáhnout hráči s patnácti odehranými zápasy. Nemůžete proto nikoho vyměnit, můžete jenom přibrat. A ještě se to musí podařit. Přes to všechno jsem byl přesvědčený, že někoho pod sebe strhneme a společně se dokážeme dostat výše.

Nebál jste se posadit zkušené hráče – Košťálka, bratry Bukartsovy. Jak na to reagovali, protože na tohle asi úplně nebyli zvyklí?

Každý z těch hráčů je jiný, ke každému musíme přistupovat jinak. I já sám, když jsem hrál, jsem kritiku nebo malé vytížení nesl těžce a neuvědomoval jsem si tehdy, proč se trenér tak rozhodl. Musel jsem si uvědomit, že má pravdu. Když budu dělat tohle a tohle, budu úspěšný, trenér bude spokojený a my budeme vyhrávat. Tohle si spousta hráčů uvědomila.

Dá se říct, nakolik se změní vítkovický tým?

Někteří hráči tu nebudou pokračovat, nebo se rozhodli pro jiné angažmá ještě před naším příchodem. V globálu zůstane tým pohromadě. A my se budeme snažit přivést hráče, kteří týmu ještě pomohou.

Už teď máte tři gólmany, mluví se o příchodu Daniela Krále. Jak to tedy bude?

No, budeme mít tři gólmany. Je skvělé mít konkurenci na brankářském postu. Brána je jedna, nejlepší si ji uzme. Ten, koho to bude trefovat. Konkurence hráče posouvá, a když konkurence není, pak to trenéři mají těžké.

Hráči měli v úterý v hale rozlučku s fanoušky. Jaký je následující program?

Měli jsme v pondělí a úterý individuální pohovory, s každým jsme si sedli, řekli jsme si věci, které jsme za ty dva měsíce vnímali. Probrali jsme další postupy a vize, jak to cítíme. Ode středy mají hráči volno, jsou v off režimu do 30. dubna, kdy začne letní příprava. Mají necelých pět týdnů, aby si odpočinuli. Ti, co mají individuální přípravu, budou trénovat po vlastní ose s tím, že budou účastni na soustředěních. Ta budeme mít v létě dvě. Jsou povinná pro všechny kromě zahraničních hráčů, kteří budou až 1. srpna nebo poslední týden v červenci, kdy půjdeme na led.

Jak to vypadá s Patrikem Zdráhalem, Janem Bambulou a Stuartem Percym, kteří končili sezonu na marodce?

Patrik už odložil berle, chodí. A kdyby došlo k tomu, že bychom postupovali dál, umím si představit, že v sérii proti Spartě by už byl na ledě. U Stuarta byla ta situace obdobná. Po zlomenině čelisti by byl schopen v té sérii trénovat s plnou maskou a jít zpátky do hry. Ti kluci chtěli hrát... U Honzy Bambuly bude zřejmě třeba operačního zákroku, který by měl proběhnout příští týden, i jej to odstaví na nějakou dobu. Věřím, že stihne letní přípravu tak, aby mohl s námi trénovat brzy.

Gólová radost hráčů Vítkovic. Druhý zleva Jan Bambula autor dvou branek.

Na jaké Vítkovice se mohou fanoušci těšit? Jaké budou ambice klubu?

Přál bych si, abychom hráli pěkný hokej, divácky atraktivní, plný nasazení, bojovnosti. Věříme, že se budeme v tabulce pohybovat na místech, která by tu měla být a která jsou hodna Ostravy. Uděláme pro to maximum, věřím, že i hráči. Prostor teď v létě nám poslouží k tomu, abychom si dobře zatrénovali, abychom se dobře připravili na začátek, který určitě chceme chytit. A věříme, že si fanoušci najdou cestu na zimák, budou nás podporovat, protože cítíme, že hlad po hokeji tady ve Vítkovicích se zvedl. My se vynasnažíme naplnit cíle managementu a vedení klubu. Přáli bychom si samozřejmě hrát o nejvyšší posty od začátku, ale realita třeba bude odlišná a nám to nějakou dobu bude trvat.

O hráčském kádru řeč byla. Co realizační tým, bude se měnit?

V tuto chvíli máme šest osob v realizačním týmu. V dobře fungující organizaci nemůžete hráčům, které beru jako vlajkovou loď organizace, polovinu nádrže dolít vodou. Ta loď nepojede, jak by měla. I nad tímto přemýšlíme. Pokud bude někdo k mání, o kom budeme přesvědčeni, že by nám mohl pomoct, určitě to budeme zvažovat.

Hráči teď mají volno. Co vy?

Chuť se dívat na hokej teď nemám, ale mám prostor na jiné věci. Třeba na mládež, řešit se budou administrativní věci a nastavení klubu...