Varaďa exkluzivně: Dědek má ctižádost jako já. A kde není trenér pod tlakem?

Exkluzivní rozhovor vznikl nedlouho předtím, než Varaďa vyrazil na koncert mladší dcery.

Je to na nějakou dobu jedna z posledních rodinných chvil?

Věřím, že to tak nebude. (usměje se) Dál budu čas dělit mezi rodinu a práci, která mi oficiálně začíná. Navíc rodina hrála při mém rozhodování velkou roli. Bylo pro mě lákavé, že Pardubice nemám daleko. Jsou to dvě hodinky autem nebo dvě a půl hodiny vlakem, kterým za mnou může žena s dětmi kdykoli dorazit. Věřím, že vše půjde skloubit. Rozdíl by samozřejmě byl, kdybych trénoval někde, kam se letí čtyři hodiny nebo jede deset hodin autem.