Musíme lépe clonit a dorážet, nabádá před Olomoucí pardubický Varaďa

Kouč Václav Varaďa věřil, že tým zase po nějakém čase podá kvalitní výkon po celých šedesát minut a připíše si v podstatě povinné tři body. Vyhrál sice už v posledním utkání v Lize mistrů na ledě finského týmu Lukko Rauma (3:2), nicméně vítězství to bylo hořkosladké. Dynamo totiž i tak ve čtvrtfinále vypadlo.

„Musíme se zaměřit na větší efektivitu v zakončení. Potřebujeme něco změnit, lépe clonit, dorážet... Pěkné góly přijdou až potom,“ říkal Varaďa právě směrem k utkání proti Hanákům.

Spíš než výsledek se ale minimálně mezi fanoušky očekává jiná věc. Nastoupí nová posila do obranných řad Libor Hájek? Velmi pravděpodobně ne, protože do Pardubic přicestoval teprve o víkendu, nabízelo by se, že se rozkouká až ve středu v dalším domácím utkání proti Kladnu (taktéž od 18 hodin) a naplno se předvede v pátek na Spartě. Na utkání se hodně těší.

„Čím víc zápasů, tím líp pro mě. Tato sezona zatím byla nahoru dolů a moc jsem toho nenahrál, takže se těším na to, že budu na ledě a přijde větší zápasový rytmus,“ vyhlížel Hájek.

Nového beka v sestavě se jistě nemůže dočkat ani šéf střídačky Varaďa, který Hájka dlouho sledoval.

„S trenérem Varaďou jsme v kontaktu už delší dobu. Ve spojení jsme byli dlouho předtím, než se všechno začalo dotahovat. On je jedním z důvodů, proč jsem tuhle výzvu přijal,“ líčil pětadvacetiletý zadák se 110 starty v NHL za New York Rangers.

Proti Olomouci by to asi v enteria areně byla trochu jiná písnička než ve slavné Madison Square Garden v hlavním městě světa, ale „barák“ bude tradičně plný. Fanoušci v Pardubicích hltají každý zápas, nejen ty vánoční.